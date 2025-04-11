Оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области

Российские войска за сутки совершили 531 обстрел по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты нанесли 531 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области", - сказано в сообщении.

Войска РФ осуществили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке и Щербакам, а 330 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое Первое, Каменское, Степное, Лобково, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

Также 10 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Новоданиловку и Новоандреевку, а 186 артударов нанесли по территории Каменского, Степного, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Кроме того, поступило 6 сообщений о повреждении частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.

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