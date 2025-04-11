Удары по Днепропетровщине: враг атаковал Криворожский и Никопольский районы дронами
В ночь на 11 апреля под вражеским огнем оказались Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Ударили по Грушевской громаде Криворожского района дроном-камикадзе. Повреждена линия электропередач.
БпЛА российская армия ударила и по Никопольщине - райцентру и Марганецкой громаде. Погибших и раненых нет.
Вечером на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили шесть беспилотников армии РФ.
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