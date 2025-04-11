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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Удары по Днепропетровщине: враг атаковал Криворожский и Никопольский районы дронами

последствия атаки на Днепропетровщину

В ночь на 11 апреля под вражеским огнем оказались Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Ударили по Грушевской громаде Криворожского района дроном-камикадзе. Повреждена линия электропередач.

БпЛА российская армия ударила и по Никопольщине - райцентру и Марганецкой громаде. Погибших и раненых нет.

Вечером на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили шесть беспилотников армии РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атаки на Днепропетровщину: в Днепре известно о пяти раненых, в Никополе пострадали 13 человек, есть "тяжелые". ФОТОрепортаж

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Днепропетровская область (3942) Криворожский район (122) Никопольский район (185)


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