Удары по Днепропетровщине: враг атаковал Криворожский и Никопольский районы дронами

В ночь на 11 апреля под вражеским огнем оказались Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Ударили по Грушевской громаде Криворожского района дроном-камикадзе. Повреждена линия электропередач.

БпЛА российская армия ударила и по Никопольщине - райцентру и Марганецкой громаде. Погибших и раненых нет.

Вечером на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили шесть беспилотников армии РФ.

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