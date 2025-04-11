Аварийное отключение света произошло на Полтавщине из-за снега и ветра
В ряде населенных пунктов Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за снега и ветра.
Об этом сообщили в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о 12 населенных пунктах Миргородской и Лохвицкой громад.
"Без света остались 1505 бытовых и 155 юридических абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
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