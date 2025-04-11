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Новости Отключение электроэнергии
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Аварийное отключение света произошло на Полтавщине из-за снега и ветра

Аварийные отключения на Полтавщине 11 апреля. В чем причина

В ряде населенных пунктов Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за снега и ветра.

Об этом сообщили в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 12 населенных пунктах Миргородской и Лохвицкой громад.

"Без света остались 1505 бытовых и 155 юридических абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Читайте: В Украине резко возросло потребление электроэнергии, есть обесточивание в нескольких областях

Автор: 

Миргород (61) отключение света (423) Полтавская область (1150) Миргородский район (7) Миргород (1)


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