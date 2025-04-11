Враг атаковал оборонительные укрепления в Волчанске. Безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки враг атаковал украинские позиции на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки противник на Харьковском направлении безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления в Волчанске.

На Купянском направлении штурмовые действия врага успешно отражены возле Новой Кругляковки и Загрызово. В направлении Петропавловки российская армия пыталась провести механизированный штурм с участием 40 оккупантов под прикрытием четырех бронемашин. Наши защитники открыли ответный огонь, в результате чего вся бронетехника была уничтожена, а противник понес существенные потери.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое и Торское. Штурмовые действия врага наши защитники отбили. Попытки противника улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве также были безуспешными.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения возле Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского. В районе Ивано-Дарьевки враг пытался задействовать бронемашину. Вражеская бронетехника была заблаговременно обнаружена нашими защитниками и уничтожена вместе с десантом еще на подходах.

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На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия разной интенсивности захватническая армия проводила в направлениях Предтечино, Белой Горы, Часова Яра, Дружбы, Дилиевки и Торецка. Потерь позиций не допущено, враг получил достойный отпор.

На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в направлениях Елизаветовки, Котляровки, Звирово, Преображенки, Алексеевки, Песчаного, Удачного, Лисовки, Котлиного и Андреевки. Атаки противника отбиты, потерь позиций не допущено. В районе Серебряного и Богдановки для перемещения своего личного состава противник задействовал легковое авто, которое было заблаговременно обнаружено нашими защитниками и уничтожено вместе со штурмовиками.

На Новопавловском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Багатира. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

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