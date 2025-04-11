О $580 млн помощи Украине объявят на "Рамштайн", - Reuters

Во время встречи в пятницу, 11 апреля, страны, входящие в Контрактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов США).

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Великобритания сообщит о предоставлении 350 миллионов фунтов стерлингов из 4,5 млрд фунтов стерлингов, которые страна зарезервировала для военной поддержки Украины на 2025 год.

Норвегия покроет остальную сумму пакета помощи, о котором будет объявлено во время заседания Контрактной группы по вопросам обороны Украины.

Отмечается, что эти средства пойдут на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования, а также на обеспечение радарных систем, противотанковых мин и сотен тысяч беспилотников.

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