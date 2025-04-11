В китайских соцсетях публикуют видео, с помощью которого россияне вербуют китайцев на войну в Украине, - The Guardian
Китайские соцсети, которые имеют жесткую и быструю цензуру, позволяют россиянам использовать их в своих целях. В частности публиковать видео, на котором агитируют участвовать в войне РФ с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
"Одни видео - это искусно сделанная пропаганда о "крутых" мужчинах, другие - больше похожи на рекламу рабочего отпуска. Также есть видео, состоящие из скриншотов, сделанных гражданами Китая, которые хотят уехать из страны. Все эти видео имеют общую черту - продают "преимущества" превращения в китайского наемника для РФ", - говорится в материале.
Указано, что в китайских соцсетях можно легко найти много роликов, созданных для вербовки граждан КНР. Во всех них говорится о ежемесячной зарплате в размере 18 тысяч юаней (по курсу 11 апреля - чуть более 2,4 тыс. долларов), а также об одноразовых бонусах в случае подписания контракта в размере от 60 до 200 тысяч юаней (от 8,2 до около 27,3 тыс. долларов).
Одно видео, которое набрало сотни тысяч просмотров на разных платформах, похоже на российскую рекламу с наложенными китайскими субтитрами. В нем показано, как мужчины оставляют свою работу, чтобы воевать, и обращаются к зрителям с вопросом: "Ты хочешь показать здесь свою силу? Это тот путь, к которому ты стремишься? Ты сильный человек, будь таким, как они!".
Еще в одном популярном видео человек утверждает, что его уже завербовали.
"Из-за конфликта, который продолжается между Россией и Украиной, я еду туда после нового года", - сказал герой ролика в декабре и показал скриншот с информацией о том, как зарегистрироваться.
В другом видео российский инфлюенсер обращается к своим более 300 тысячам подписчиков на китайском языке, рекламируя финансовые выгоды от вступления в российскую армию. Кроме бонусов и ежемесячных выплат там также говорится о льготах на жилье, медицинское обслуживание и уход за детьми.
Комментарии пользователей соцсетей разнообразны, особенно под сообщениями китайцев, которые уже присоединяются к армии. Некоторые спрашивали, как они могут присоединиться, не является ли препятствием незнание русского языка. Многие отметили, что заработная плата, которую предлагают, выше, чем та, которую они получали в Китае. В то же время распространены комментарии о том, что люди подписываются на превращение в "пушечное мясо".
Три недели назад китайская журналистка и писательница Чай Цзин взяла интервью у гражданина Китая, который присоединился к российским войскам в ноябре 2023 года. В РФ тот прилетел по туристической визе. Мужчина рассказал, что был в Бахмуте в составе "штурмовой группы" и что деньги сыграли определенную роль в его решении присоединиться к армии РФ. Однако в основном он руководствовался тем, что никогда не был на войне, несмотря на то, что служил в вооруженных силах Китая.
Солдат рассказал ей, что был вблизи линии фронта. Он предположил, что мог бы присоединиться к любой стороне, но на российской стороне было больше китайских бойцов, вероятно, потому, что визы было легче получить, а также потому, что они чувствовали помощь России Китаю. Но он хотел показать людям дома, какой была "жестокая" реальность.
"Я понял, что однажды могу здесь умереть, поэтому решил поделиться реальным опытом, поскольку китайский народ давно не переживал войны", - сказал он и выразил надежду, что Китай будет придерживаться политики стабильности и "воздерживаться от начала или присоединения к войнам".
Издание отмечает, что тот факт, что посты для вербовки размещены в интернете и остаются там в течение нескольких месяцев свидетельствует о том, что в лучшем случае власти КНР не прилагали согласованных усилий для их удаления. Китайские социальные сети строго отслеживаются и контролируются, имеют быструю и эффективную цензуру в отношении чувствительных или критических терминов и тем.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.
По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.
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впевнений, що у вас є, щось китайське.
буржуї, в черговий раз виростили собі геморой, з яким завзято кинулися у відчайдушний бій.
Але частенько вибору не буває. Оце недавно мусів купити нову кавоварку. У продажі - тільки китайщина. Мусів брати. Результат: зламалася з першого разу (вилетів клапан). Довелося перебирати й ставити на місце. Щоб він більше не вилітав, його треба тримати пальцем, коли під нього підставляєш кавник (їхній рідний). Тобто справді лайно ще те. А ціна вже зовсім не викидна. Раніше я за ті самі гроші купував аналогічні кавоварки від европейських виробників, що служили роками. А тепер конкуренцію знищено й лайно суне невпинним потоком.
Тобто ви сподівалися за ті самі ГРИВНІ купити ,річ такої ж самої якості як років 5-10-15 назад?)))
А нічо ,що була девальвація?
А тепер конкуренцію знищено й лайно суне невпинним потоком.
Лайно суне тому - що в більшості людей грошей вистачає лише на лайно . І на нього є попит . А якісні речі коштують гроші - які люди не можуть заплатити .
Умови диктує завжди покупець - своїм гаманцем - і якщо зникла якість - а пішов ширпотреб - отже саме це покупець і купує
Ви ж цей приклад - купили китайську кавоварку - хоч є єропейські бренди - без проблем . Чому - бо в Європи -цінник в два рази вищий
А "тренди' серед "брендів" такі, що виходять із того тренді-бренді.
Я ціну рахував в US $.
нема навіть чого порівнювати окупантів-китайоз із добровольцями з Європи та Америки, які у складі ЗСУ зі зброєю в руках захищають жертву агресії ********** та китаю - Україну
а, тим більше в інтернеті.
який же зе!поц справжній лідар.
одним гундосиком примусив жовстосраких виправдовуватися.
це так, чергові теревені, на які китайозі його тупо та нахабно послали
для початку необхідно негайно ініціювати засідання радбезу оон, членом якого є китай, на якому пред'явити китаю усі наявні факти участі в агресії **********
США, Франції та Сполученому Королівству це явно на руку, вони нас підтримають та буде гарна пред'ява китаю
той самий рудий донні плескатиме в долоні
бумажку, за якою ми нічого нікому не винні, а трамп зобов'язується переозброїть зсу по стандартам сша.
починаючи з чінгізхана.
від монголів, від корейців, від японців, від сов'єтів, від в'єтнамців.
китай, це ще більше надута гімняна кулька, ніж друга армія світу.
всі їхні військові досягнення, це уйгури та тібет.
Але навіть не зважаючи на те,що Китай дійсно не військова нація, а торгівельна ( в них навіть є давня приказка - що - Пристойна людина в армію не піде ) - їхня давня історія - це величезні імперії ,як без завоювань ніяк. Ханьска імперія в часи розквіту Римської імперії - нічим їй не поступалася .
Єдині ,хто їх завоював - це дійсно монголи - але монголи розбили практично всіх на той час - до кого дотягнулися - громили і європейські та муслуьманські армії .
Китай це не воєнна експансія - а торгівельна . І на протязі всіх віків Китай - це дійсно гегемон в Азії , окрім останніх століть хіба ,що . Тому Китай просто відновлює своє звичне становище .
вирізали в'єтнамців цілими поселеннями, спалювали живцем дітей та жінок, розчленовували
бомбили цивільних нещадно, заливали напалмом
у в'єтнамі найгірше образливе слово це "китаєць"
хоча віддати належне в'єтнамцям - люлей китайозам виписали знатних
китаська дупа певно ще свербить від тих люлей
-утилізує надлишкових
-готуючись до війни,набуває досвіду
-на 1 завербованого відправляється 5 кадрових військових з легендами одного штибу,типу очунявся-гіпс
Брехати нас там нєт Китай вміє не гірше кацапів