В китайских соцсетях публикуют видео, с помощью которого россияне вербуют китайцев на войну в Украине, - The Guardian

Китайские соцсети, которые имеют жесткую и быструю цензуру, позволяют россиянам использовать их в своих целях. В частности публиковать видео, на котором агитируют участвовать в войне РФ с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Одни видео - это искусно сделанная пропаганда о "крутых" мужчинах, другие - больше похожи на рекламу рабочего отпуска. Также есть видео, состоящие из скриншотов, сделанных гражданами Китая, которые хотят уехать из страны. Все эти видео имеют общую черту - продают "преимущества" превращения в китайского наемника для РФ", - говорится в материале.

Указано, что в китайских соцсетях можно легко найти много роликов, созданных для вербовки граждан КНР. Во всех них говорится о ежемесячной зарплате в размере 18 тысяч юаней (по курсу 11 апреля - чуть более 2,4 тыс. долларов), а также об одноразовых бонусах в случае подписания контракта в размере от 60 до 200 тысяч юаней (от 8,2 до около 27,3 тыс. долларов).

Одно видео, которое набрало сотни тысяч просмотров на разных платформах, похоже на российскую рекламу с наложенными китайскими субтитрами. В нем показано, как мужчины оставляют свою работу, чтобы воевать, и обращаются к зрителям с вопросом: "Ты хочешь показать здесь свою силу? Это тот путь, к которому ты стремишься? Ты сильный человек, будь таким, как они!".

Еще в одном популярном видео человек утверждает, что его уже завербовали.

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"Из-за конфликта, который продолжается между Россией и Украиной, я еду туда после нового года", - сказал герой ролика в декабре и показал скриншот с информацией о том, как зарегистрироваться.

В другом видео российский инфлюенсер обращается к своим более 300 тысячам подписчиков на китайском языке, рекламируя финансовые выгоды от вступления в российскую армию. Кроме бонусов и ежемесячных выплат там также говорится о льготах на жилье, медицинское обслуживание и уход за детьми.

Комментарии пользователей соцсетей разнообразны, особенно под сообщениями китайцев, которые уже присоединяются к армии. Некоторые спрашивали, как они могут присоединиться, не является ли препятствием незнание русского языка. Многие отметили, что заработная плата, которую предлагают, выше, чем та, которую они получали в Китае. В то же время распространены комментарии о том, что люди подписываются на превращение в "пушечное мясо".

Три недели назад китайская журналистка и писательница Чай Цзин взяла интервью у гражданина Китая, который присоединился к российским войскам в ноябре 2023 года. В РФ тот прилетел по туристической визе. Мужчина рассказал, что был в Бахмуте в составе "штурмовой группы" и что деньги сыграли определенную роль в его решении присоединиться к армии РФ. Однако в основном он руководствовался тем, что никогда не был на войне, несмотря на то, что служил в вооруженных силах Китая.

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Солдат рассказал ей, что был вблизи линии фронта. Он предположил, что мог бы присоединиться к любой стороне, но на российской стороне было больше китайских бойцов, вероятно, потому, что визы было легче получить, а также потому, что они чувствовали помощь России Китаю. Но он хотел показать людям дома, какой была "жестокая" реальность.

"Я понял, что однажды могу здесь умереть, поэтому решил поделиться реальным опытом, поскольку китайский народ давно не переживал войны", - сказал он и выразил надежду, что Китай будет придерживаться политики стабильности и "воздерживаться от начала или присоединения к войнам".

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Издание отмечает, что тот факт, что посты для вербовки размещены в интернете и остаются там в течение нескольких месяцев свидетельствует о том, что в лучшем случае власти КНР не прилагали согласованных усилий для их удаления. Китайские социальные сети строго отслеживаются и контролируются, имеют быструю и эффективную цензуру в отношении чувствительных или критических терминов и тем.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

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