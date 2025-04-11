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Новости Участие граждан Китая в войне против Украины Китайские наемники в армии РФ
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В китайских соцсетях публикуют видео, с помощью которого россияне вербуют китайцев на войну в Украине, - The Guardian

совместные учения Беларуси и Китая

Китайские соцсети, которые имеют жесткую и быструю цензуру, позволяют россиянам использовать их в своих целях. В частности публиковать видео, на котором агитируют участвовать в войне РФ с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Одни видео - это искусно сделанная пропаганда о "крутых" мужчинах, другие - больше похожи на рекламу рабочего отпуска. Также есть видео, состоящие из скриншотов, сделанных гражданами Китая, которые хотят уехать из страны. Все эти видео имеют общую черту - продают "преимущества" превращения в китайского наемника для РФ", - говорится в материале.

Указано, что в китайских соцсетях можно легко найти много роликов, созданных для вербовки граждан КНР. Во всех них говорится о ежемесячной зарплате в размере 18 тысяч юаней (по курсу 11 апреля - чуть более 2,4 тыс. долларов), а также об одноразовых бонусах в случае подписания контракта в размере от 60 до 200 тысяч юаней (от 8,2 до около 27,3 тыс. долларов).

Одно видео, которое набрало сотни тысяч просмотров на разных платформах, похоже на российскую рекламу с наложенными китайскими субтитрами. В нем показано, как мужчины оставляют свою работу, чтобы воевать, и обращаются к зрителям с вопросом: "Ты хочешь показать здесь свою силу? Это тот путь, к которому ты стремишься? Ты сильный человек, будь таким, как они!".

Еще в одном популярном видео человек утверждает, что его уже завербовали.

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"Из-за конфликта, который продолжается между Россией и Украиной, я еду туда после нового года", - сказал герой ролика в декабре и показал скриншот с информацией о том, как зарегистрироваться.

В другом видео российский инфлюенсер обращается к своим более 300 тысячам подписчиков на китайском языке, рекламируя финансовые выгоды от вступления в российскую армию. Кроме бонусов и ежемесячных выплат там также говорится о льготах на жилье, медицинское обслуживание и уход за детьми.

Комментарии пользователей соцсетей разнообразны, особенно под сообщениями китайцев, которые уже присоединяются к армии. Некоторые спрашивали, как они могут присоединиться, не является ли препятствием незнание русского языка. Многие отметили, что заработная плата, которую предлагают, выше, чем та, которую они получали в Китае. В то же время распространены комментарии о том, что люди подписываются на превращение в "пушечное мясо".

Три недели назад китайская журналистка и писательница Чай Цзин взяла интервью у гражданина Китая, который присоединился к российским войскам в ноябре 2023 года. В РФ тот прилетел по туристической визе. Мужчина рассказал, что был в Бахмуте в составе "штурмовой группы" и что деньги сыграли определенную роль в его решении присоединиться к армии РФ. Однако в основном он руководствовался тем, что никогда не был на войне, несмотря на то, что служил в вооруженных силах Китая.

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Солдат рассказал ей, что был вблизи линии фронта. Он предположил, что мог бы присоединиться к любой стороне, но на российской стороне было больше китайских бойцов, вероятно, потому, что визы было легче получить, а также потому, что они чувствовали помощь России Китаю. Но он хотел показать людям дома, какой была "жестокая" реальность.

"Я понял, что однажды могу здесь умереть, поэтому решил поделиться реальным опытом, поскольку китайский народ давно не переживал войны", - сказал он и выразил надежду, что Китай будет придерживаться политики стабильности и "воздерживаться от начала или присоединения к войнам".

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Издание отмечает, что тот факт, что посты для вербовки размещены в интернете и остаются там в течение нескольких месяцев свидетельствует о том, что в лучшем случае власти КНР не прилагали согласованных усилий для их удаления. Китайские социальные сети строго отслеживаются и контролируются, имеют быструю и эффективную цензуру в отношении чувствительных или критических терминов и тем.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вовлечение еще и граждан Китая в эту войну - это точно разжигание большей проблемы, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) Китай (2963) вербовка (263) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+24
Вже третя ядерна держава воює проти України.
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11.04.2025 09:44
+20
китай безпосередній учасник збройної агресії ********** проти України
нема навіть чого порівнювати окупантів-китайоз із добровольцями з Європи та Америки, які у складі ЗСУ зі зброєю в руках захищають жертву агресії ********** та китаю - Україну
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11.04.2025 09:41
+19
на жаль, всі.
впевнений, що у вас є, щось китайське.
буржуї, в черговий раз виростили собі геморой, з яким завзято кинулися у відчайдушний бій.
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11.04.2025 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Хто ще купує китайське лайно
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11.04.2025 09:36 Ответить
Ви.
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11.04.2025 09:41 Ответить
на жаль, всі.
впевнений, що у вас є, щось китайське.
буржуї, в черговий раз виростили собі геморой, з яким завзято кинулися у відчайдушний бій.
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11.04.2025 09:41 Ответить
Більшість товарів навіть некитайського походження - мають китайські комплектуючі. Навіть в харчових продуктах - застосовується харчова хімія і добавки .Якби їх не було - практично всі товари зараз були б суттєво дорожчі .
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11.04.2025 09:47 Ответить
Але зменшити купівлю китайського до мінімуму можуть усі. Є купа корейських брендів електроніки, де мінімум китайських деталей. Те саме про японські бренди. Було б бажання.
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11.04.2025 13:07 Ответить
Завжди звертаю увагу на виробника. Намагаюся не купувати нічого китайського, мадярського, словацького, а також польських харчів.

Але частенько вибору не буває. Оце недавно мусів купити нову кавоварку. У продажі - тільки китайщина. Мусів брати. Результат: зламалася з першого разу (вилетів клапан). Довелося перебирати й ставити на місце. Щоб він більше не вилітав, його треба тримати пальцем, коли під нього підставляєш кавник (їхній рідний). Тобто справді лайно ще те. А ціна вже зовсім не викидна. Раніше я за ті самі гроші купував аналогічні кавоварки від европейських виробників, що служили роками. А тепер конкуренцію знищено й лайно суне невпинним потоком.
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11.04.2025 09:56 Ответить
Тобто справді лайно ще те. А ціна вже зовсім не викидна. Раніше я за ті самі гроші купував аналогічні кавоварки від европейських виробників, що служили роками.

Тобто ви сподівалися за ті самі ГРИВНІ купити ,річ такої ж самої якості як років 5-10-15 назад?)))
А нічо ,що була девальвація?

А тепер конкуренцію знищено й лайно суне невпинним потоком.


Лайно суне тому - що в більшості людей грошей вистачає лише на лайно . І на нього є попит . А якісні речі коштують гроші - які люди не можуть заплатити .

Умови диктує завжди покупець - своїм гаманцем - і якщо зникла якість - а пішов ширпотреб - отже саме це покупець і купує

Ви ж цей приклад - купили китайську кавоварку - хоч є єропейські бренди - без проблем . Чому - бо в Європи -цінник в два рази вищий
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11.04.2025 10:36 Ответить
Мені не треба "брендів", мені треба нормальну річ. Такого типу традиційну кавоварку, як я хочу, неможливо купити некитайську.

А "тренди' серед "брендів" такі, що виходять із того тренді-бренді.
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11.04.2025 10:50 Ответить
Зараз можна купити практично все - були б гроші .
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11.04.2025 10:52 Ответить
То десь за кордоном. А до нас завозять те, що подобається нашим бізнесюкам. І вибір їхній часто свідчить про нездоланний потяг до дурисвітства.
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11.04.2025 11:00 Ответить
"Тобто ви сподівалися за ті самі ГРИВНІ купити ,річ такої ж самої якості як років 5-10-15 назад?"

Я ціну рахував в US $.
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11.04.2025 10:55 Ответить
Долар теж до речі здевальвував. 100 доларів зараз і 20 років назад це різні сто доларів
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11.04.2025 10:56 Ответить
та да хто в 90 ті жив той знає, що за оту бумажку і прикопати могли...
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11.04.2025 11:24 Ответить
Скажу більше якби не Китай - ви б цю кавоварку змушені були б купувати ,як мінімум вдвічі дорожче . Бо дешевше не було б
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11.04.2025 10:45 Ответить
Я б радше заплатив удвічі дорожче за багаторічне, ніж удвічі дешевше за одноразове.
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11.04.2025 10:47 Ответить
там може доведеться не вдвічі ,а в п'ять заплатити ))
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11.04.2025 10:55 Ответить
китай безпосередній учасник збройної агресії ********** проти України
нема навіть чого порівнювати окупантів-китайоз із добровольцями з Європи та Америки, які у складі ЗСУ зі зброєю в руках захищають жертву агресії ********** та китаю - Україну
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11.04.2025 09:41 Ответить
Вже третя ядерна держава воює проти України.
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11.04.2025 09:44 Ответить
РФ, Китай, Північна Корея, Білорусь та Іран.
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11.04.2025 11:19 Ответить
Точно. Усі п'ять заявили, що мають ЯЗ.
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11.04.2025 13:10 Ответить
Ви кізяки якого сорту курите?
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11.04.2025 15:01 Ответить
хочу нагадати, що в китаї, перднути не дозволено без дозволу комуняк.
а, тим більше в інтернеті.
який же зе!поц справжній лідар.
одним гундосиком примусив жовстосраких виправдовуватися.
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11.04.2025 09:46 Ответить
насправді зелідор ще нічого не примусив
це так, чергові теревені, на які китайозі його тупо та нахабно послали
для початку необхідно негайно ініціювати засідання радбезу оон, членом якого є китай, на якому пред'явити китаю усі наявні факти участі в агресії **********
США, Франції та Сполученому Королівству це явно на руку, вони нас підтримають та буде гарна пред'ява китаю
той самий рудий донні плескатиме в долоні
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11.04.2025 10:11 Ответить
а, тим часом підсунути бумажку, яку самозадоволений рудий фрік на радощах підпише.
бумажку, за якою ми нічого нікому не винні, а трамп зобов'язується переозброїть зсу по стандартам сша.
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11.04.2025 10:14 Ответить
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11.04.2025 10:19 Ответить
Когда случайно попробовал содержимое коробочки Илоны
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11.04.2025 12:55 Ответить
китай, всю свою історію отримував люлєй, від сусідів. завжди.
починаючи з чінгізхана.
від монголів, від корейців, від японців, від сов'єтів, від в'єтнамців.
китай, це ще більше надута гімняна кулька, ніж друга армія світу.
всі їхні військові досягнення, це уйгури та тібет.
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11.04.2025 09:58 Ответить
Ви судите по історії за останні 500 років ,коли дійсно Китай просів .
Але навіть не зважаючи на те,що Китай дійсно не військова нація, а торгівельна ( в них навіть є давня приказка - що - Пристойна людина в армію не піде ) - їхня давня історія - це величезні імперії ,як без завоювань ніяк. Ханьска імперія в часи розквіту Римської імперії - нічим їй не поступалася .
Єдині ,хто їх завоював - це дійсно монголи - але монголи розбили практично всіх на той час - до кого дотягнулися - громили і європейські та муслуьманські армії .
Китай це не воєнна експансія - а торгівельна . І на протязі всіх віків Китай - це дійсно гегемон в Азії , окрім останніх століть хіба ,що . Тому Китай просто відновлює своє звичне становище .
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11.04.2025 10:18 Ответить
у в'єтнамі китайози біди наробили великої
вирізали в'єтнамців цілими поселеннями, спалювали живцем дітей та жінок, розчленовували
бомбили цивільних нещадно, заливали напалмом
у в'єтнамі найгірше образливе слово це "китаєць"
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11.04.2025 10:35 Ответить
А там на Сході взагалі війни дуже жорстокі - китайці ,корейці ,вєтнамці , монголи ,японці - різали та катували один одного дуже винахідливо та страхітливо
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11.04.2025 10:38 Ответить
китайці у в'єтнамі перевершили нацистів
хоча віддати належне в'єтнамцям - люлей китайозам виписали знатних
китаська дупа певно ще свербить від тих люлей
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11.04.2025 10:40 Ответить
китайские военные, которые вчера уволились.
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11.04.2025 09:53 Ответить
І цензура не працює...
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11.04.2025 10:03 Ответить
В останні роки комсомольці з The Guardian і інших перестали писати про жахи диктатури в Китаї. Пам'ятаю тільки про тенісистку яку згвалтували і з'їли керівники Компартії. Це було давно. Напевно є якийсь договір з комуністами. Або весь час займає Україна.
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11.04.2025 10:06 Ответить
І звісно про це написала гардиан.
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11.04.2025 10:14 Ответить
Треба в тік ток виложити розповіді полонених китайців , як рашака з ними поводилася...
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11.04.2025 10:35 Ответить
Ху.... лостан має думку що китайців не жалко, та пару тисяч ніхто і не заметіть. А вот китайцям следует замислитися що ху....ло старається своїх ху....лят жаліти, а Китай мало що підставляти, а ще і його народ знищувати в першу чергу
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11.04.2025 11:09 Ответить
Китай вирішує декілька проблем
-утилізує надлишкових
-готуючись до війни,набуває досвіду
-на 1 завербованого відправляється 5 кадрових військових з легендами одного штибу,типу очунявся-гіпс
Брехати нас там нєт Китай вміє не гірше кацапів
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11.04.2025 11:32 Ответить
Все повторюється як у часи громадської війни. Комуняки для того щоб поставити Україну на коліна кинула проти нас всіх голодранців....латишів, китайців і т.д. , як у творі Чорний Ворон.
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11.04.2025 12:38 Ответить
бідна Україна....за що це??
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11.04.2025 21:06 Ответить
 
 