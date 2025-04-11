Оккупанты за прошедшие сутки ранили одного жителя Донецкой области

10 апреля российские войска ранили одного мирного жителя Донецкой области - в населенном пункте Заречное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Враг за прошедшие сутки атаковал Краматорский район. В Заречном Лиманской громады ранен человек, поврежден дом; в Ямполе разрушен дом и повреждено админздание.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 209 человек, в том числе 67 детей.

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