Оккупанты за прошедшие сутки ранили одного жителя Донецкой области
10 апреля российские войска ранили одного мирного жителя Донецкой области - в населенном пункте Заречное.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Враг за прошедшие сутки атаковал Краматорский район. В Заречном Лиманской громады ранен человек, поврежден дом; в Ямполе разрушен дом и повреждено админздание.
Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 209 человек, в том числе 67 детей.
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