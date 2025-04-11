Иран хочет предложить США заключение временной ядерной сделки, - Axios

Иран рассматривает вариант предложить США сотрудничество в рамках временной ядерной сделки перед возобновлением переговоров по всеобъемлющей договоренности.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

В марте Дональд Трамп установил двухмесячный срок для переговоров с Ираном по новой ядерной сделке, одновременно распорядившись усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке как альтернативный вариант на случай провала дипломатических усилий.

Читайте также: Иран скептически настроен на ядерные переговоры с США, - Reuters

В случае недостижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном Трамп может отдать приказ о нанесении удара США по ядерным объектам Ирана или поддержать возможный удар Израиля по этим объектам.

Собеседник отмечает, что иранцы считают невозможным заключение сложной и высокотехничной ядерной сделки за два месяца и стремятся получить больше времени, чтобы избежать эскалации конфликта.

Временное соглашение между США и Ираном может предусматривать остановку части иранских программ по обогащению урана, разведение запасов урана, обогащенного до 60%, а также расширение доступа инспекторов ООН к ядерным объектам Ирана.

Также читайте: США расширили санкции против ядерной программы Ирана

Эксперты сообщили изданию, что эти меры лишь немного отсрочат способность Ирана создать ядерную бомбу, однако они могли бы помочь "укрепить доверие для переговоров по комплексной сделке".

Промежуточная сделка также может включать расширение действия механизма, который был частью ядерной сделки 2015 года. Этот механизм предусматривает введение санкций Совета Безопасности ООН против Ирана в случае нарушения договоренностей и истекает в октябре.

Франция, Великобритания и Германия предупредили Иран, что планируют активировать этот механизм санкций, если новое ядерное соглашение не будет заключено до конца июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хочу, чтобы Иран процветал, но США не позволят ему иметь ядерное оружие, - Трамп