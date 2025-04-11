Иран хочет предложить США заключение временной ядерной сделки, - Axios
Иран рассматривает вариант предложить США сотрудничество в рамках временной ядерной сделки перед возобновлением переговоров по всеобъемлющей договоренности.
Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.
В марте Дональд Трамп установил двухмесячный срок для переговоров с Ираном по новой ядерной сделке, одновременно распорядившись усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке как альтернативный вариант на случай провала дипломатических усилий.
В случае недостижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном Трамп может отдать приказ о нанесении удара США по ядерным объектам Ирана или поддержать возможный удар Израиля по этим объектам.
Собеседник отмечает, что иранцы считают невозможным заключение сложной и высокотехничной ядерной сделки за два месяца и стремятся получить больше времени, чтобы избежать эскалации конфликта.
Временное соглашение между США и Ираном может предусматривать остановку части иранских программ по обогащению урана, разведение запасов урана, обогащенного до 60%, а также расширение доступа инспекторов ООН к ядерным объектам Ирана.
Эксперты сообщили изданию, что эти меры лишь немного отсрочат способность Ирана создать ядерную бомбу, однако они могли бы помочь "укрепить доверие для переговоров по комплексной сделке".
Промежуточная сделка также может включать расширение действия механизма, который был частью ядерной сделки 2015 года. Этот механизм предусматривает введение санкций Совета Безопасности ООН против Ирана в случае нарушения договоренностей и истекает в октябре.
Франция, Великобритания и Германия предупредили Иран, что планируют активировать этот механизм санкций, если новое ядерное соглашение не будет заключено до конца июня.
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іран вже має ядерну зброю.
моє вітання ізраїлю, та особисто нетаньяху.
але, дивлячись, як плєшивий обсцикає рудого, іран так само, буде варити воду, довго довго.
От тоді можна буде й угоду обговорювати.
А, згадав! Це ж про нас!
Лживые журнаглисты "Axios" пытаются лизнуть очко "великому переговорщику" и получить гос.субсидирование своей провинциальной интернет помойки.
А зараз відпрацьовують гроші, які трамп вклав в купівлю методичок ліліпутіна.
це мабуть по 6-7 блоках недобудах АЕС, чи по тій що планово мала мати 1 ГВт ( насправді лише 750 МВт) , а після землетрусу невідомо чи працює взагалі. 🤣
А якщо віддасть - Іран завдасть удар у відповідь...
І очевидно що Іран давно зарив свої цінності глибоко в бункери...
І очевидно, що без наземної операції - удар по Ірану - шкідливий чим корисний...
Бункери будують прості робітники на замовлення Держави.
Що може США противоставити Ірану?
Авіаносець? Що підіб'ють десь за тиждень-два війни...
Озброєння Авіаносця - воно душе швидко скінченне - два-три залпи - це 150 раке - і він порожній.
Не заправиш літаки - і вони не допоможуть відбити атаку з суші.
короче - далі сам...
бувайте, спєц.
Як США допустили що за 50 років Іран побудував собі тисячі глибоких бункерів плануючи велику війну с Ізраілем та США?
мова йшла про ЯЗ Ірану, а не про бункери.
ще раз. вчіть предмет, а потім приходьте, пане ІПСО.ru.
Кому це не зрозуміло?
Цей вереск трампона - це вереск відчаю - типу "ми розумієм що у ірана є ядерна зброя і маєм хоть чимось заспокоювати Ізраїль"...
Це все істерики.