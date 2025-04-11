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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Иран хочет предложить США заключение временной ядерной сделки, - Axios

Ядерная сделка между США и Ираном. Что предлагают в Тегеране

Иран рассматривает вариант предложить США сотрудничество в рамках временной ядерной сделки перед возобновлением переговоров по всеобъемлющей договоренности.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

В марте Дональд Трамп установил двухмесячный срок для переговоров с Ираном по новой ядерной сделке, одновременно распорядившись усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке как альтернативный вариант на случай провала дипломатических усилий.

Читайте также: Иран скептически настроен на ядерные переговоры с США, - Reuters

В случае недостижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном Трамп может отдать приказ о нанесении удара США по ядерным объектам Ирана или поддержать возможный удар Израиля по этим объектам.

Собеседник отмечает, что иранцы считают невозможным заключение сложной и высокотехничной ядерной сделки за два месяца и стремятся получить больше времени, чтобы избежать эскалации конфликта.

Временное соглашение между США и Ираном может предусматривать остановку части иранских программ по обогащению урана, разведение запасов урана, обогащенного до 60%, а также расширение доступа инспекторов ООН к ядерным объектам Ирана.

Также читайте: США расширили санкции против ядерной программы Ирана

Эксперты сообщили изданию, что эти меры лишь немного отсрочат способность Ирана создать ядерную бомбу, однако они могли бы помочь "укрепить доверие для переговоров по комплексной сделке".

Промежуточная сделка также может включать расширение действия механизма, который был частью ядерной сделки 2015 года. Этот механизм предусматривает введение санкций Совета Безопасности ООН против Ирана в случае нарушения договоренностей и истекает в октябре.

Франция, Великобритания и Германия предупредили Иран, что планируют активировать этот механизм санкций, если новое ядерное соглашение не будет заключено до конца июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хочу, чтобы Иран процветал, но США не позволят ему иметь ядерное оружие, - Трамп

Автор: 

Иран (1791) США (26598) ядерная безопасность (494)


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Топ комментарии
+9
кремлівська школа : іранці тягнутимуть час, напряму не відмовлятимуться. "ми згодні на ядерну угоду, але ..." . А якщо ще портрет трампа красивий намалюють, трамп взагалі попливе
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11.04.2025 10:02
+5
пізно.
іран вже має ядерну зброю.
моє вітання ізраїлю, та особисто нетаньяху.
але, дивлячись, як плєшивий обсцикає рудого, іран так само, буде варити воду, довго довго.
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11.04.2025 10:02
+4
Та хай зразу їдуть у Будапешт і підписують меморандум...
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11.04.2025 10:03
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Правила форума Совет форумчан
пізно.
іран вже має ядерну зброю.
моє вітання ізраїлю, та особисто нетаньяху.
але, дивлячись, як плєшивий обсцикає рудого, іран так само, буде варити воду, довго довго.
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11.04.2025 10:02 Ответить
сам перевірив? 🤓😂
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11.04.2025 10:55 Ответить
кремлівська школа : іранці тягнутимуть час, напряму не відмовлятимуться. "ми згодні на ядерну угоду, але ..." . А якщо ще портрет трампа красивий намалюють, трамп взагалі попливе
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11.04.2025 10:02 Ответить
Портрет трампа в тюрбані? Хм, непогано)
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11.04.2025 13:07 Ответить
Та хай зразу їдуть у Будапешт і підписують меморандум...
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11.04.2025 10:03 Ответить
как-то от слова "угода" вже аж нудить!!!
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11.04.2025 10:04 Ответить
Тимчасова - це як? Перемир'я на морі?
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11.04.2025 10:07 Ответить
До моменту проведення Іраном випробування атомної бімби.
От тоді можна буде й угоду обговорювати.
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11.04.2025 13:09 Ответить
є в тебе ядрена бімба - з тобою рахуються, нема - нав*язують капітуляцію
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11.04.2025 10:08 Ответить
Десь я таке вже чув... дежавю...
А, згадав! Це ж про нас!
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11.04.2025 13:10 Ответить
Ниухя Иран не предлагает и предлагать Будапешему гаранту не будет.
Лживые журнаглисты "Axios" пытаются лизнуть очко "великому переговорщику" и получить гос.субсидирование своей провинциальной интернет помойки.
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11.04.2025 10:39 Ответить
Скоріше більшість американських журношлюх давно куплені трампоном.
А зараз відпрацьовують гроші, які трамп вклав в купівлю методичок ліліпутіна.
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11.04.2025 14:19 Ответить
До конца каденции(или пока не помрет) Трампа, Иран будет "рассматривать варианты" и тянуть время любым способом . Иран станет ядерной державой неизбежно.
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11.04.2025 10:53 Ответить
"....Трамп може віддати наказ про завдання удару США по ядерних об'єктах Ірану..."
це мабуть по 6-7 блоках недобудах АЕС, чи по тій що планово мала мати 1 ГВт ( насправді лише 750 МВт) , а після землетрусу невідомо чи працює взагалі. 🤣

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11.04.2025 11:04 Ответить
А може і не віддати наказ...
А якщо віддасть - Іран завдасть удар у відповідь...
І очевидно що Іран давно зарив свої цінності глибоко в бункери...
І очевидно, що без наземної операції - удар по Ірану - шкідливий чим корисний...
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11.04.2025 14:21 Ответить
🤓 одразу видко що пан є фізик-ядерщик з великим стажем. 😂
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11.04.2025 14:41 Ответить
До чого тут це? "Ейнштейн" не будував бункери.
Бункери будують прості робітники на замовлення Держави.
Що може США противоставити Ірану?
Авіаносець? Що підіб'ють десь за тиждень-два війни...
Озброєння Авіаносця - воно душе швидко скінченне - два-три залпи - це 150 раке - і він порожній.
Не заправиш літаки - і вони не допоможуть відбити атаку з суші.
короче - далі сам...
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11.04.2025 14:45 Ответить
"короче" це до вас. не розбираєтесь в предметі, сидіть мовчки і не дз......йте.
бувайте, спєц.
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11.04.2025 15:05 Ответить
Не зрозумів? В якому предметі?
Як США допустили що за 50 років Іран побудував собі тисячі глибоких бункерів плануючи велику війну с Ізраілем та США?
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11.04.2025 15:17 Ответить

мова йшла про ЯЗ Ірану, а не про бункери.
ще раз. вчіть предмет, а потім приходьте, пане ІПСО.ru.
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11.04.2025 15:21 Ответить
Навіть ленивий за 50 років зробить ядерний заряд, якщо почав це робити.
Кому це не зрозуміло?
Цей вереск трампона - це вереск відчаю - типу "ми розумієм що у ірана є ядерна зброя і маєм хоть чимось заспокоювати Ізраїль"...
Це все істерики.
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11.04.2025 15:58 Ответить
Щоб поки Трамп буде розказувати про свою обціловану дупу, вони спокійно доробили бомбу.
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11.04.2025 11:34 Ответить
Ню ню
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11.04.2025 12:40 Ответить
 
 