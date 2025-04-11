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Россия атаковала Украину 39 беспилотниками и баллистической ракетой. ПВО сбила 24 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

Пожар в Днепре после ракетного удара

В ночь на 11 апреля 2025 года российские войска атаковали Украину баллистической ракетой из Ростовской области и 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 24 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 13 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий)", - сообщили в ВС.

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В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая и Житомирская области.

Автор: 

ПВО (2742) Воздушные силы (2288) Шахед (980)


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А чим на це відповіла Україна? Ці істоти на московії не розуміють іншої мови, ніж добра 3,14здюліна у відповідь!😬
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11.04.2025 10:24 Ответить
 
 