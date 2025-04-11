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Новости Боевіе действия на Запорожье
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Россия активизировала штурмы на Запорожском направлении, - ОВА

сводка Генштаба

На Запорожском направлении наблюдается существенный рост интенсивности боевых действий со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Интенсификация боевых действий началась примерно 2 месяца назад. Враг начал более активно атаковать позиции наших военных, в некоторые дни доходило до 30-40 штурмов позиций именно на Запорожском направлении", - отметил Федоров.

Несмотря на это, по его словам, благодаря эффективным действиям украинских военных и спецслужб ситуация для жителей области остается стабильной, и они не почувствовали существенного влияния роста боевых действий.

"Враг точно не оставил планы нарастить свое присутствие на Запорожском направлении", - добавил глава области.

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Автор, мабуть сидить десь, ну дуже-дуже далеко, як що вважає, що Запоріжжі не відчувають на собі активізації бойових дій на цьоку напрямку.
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11.04.2025 13:50 Ответить
 
 