Россия активизировала штурмы на Запорожском направлении, - ОВА
На Запорожском направлении наблюдается существенный рост интенсивности боевых действий со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Интенсификация боевых действий началась примерно 2 месяца назад. Враг начал более активно атаковать позиции наших военных, в некоторые дни доходило до 30-40 штурмов позиций именно на Запорожском направлении", - отметил Федоров.
Несмотря на это, по его словам, благодаря эффективным действиям украинских военных и спецслужб ситуация для жителей области остается стабильной, и они не почувствовали существенного влияния роста боевых действий.
"Враг точно не оставил планы нарастить свое присутствие на Запорожском направлении", - добавил глава области.
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