Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия для противодействия тарифам Трампа
Си Цзиньпин заявил, что Европейский Союз и Китай должны действовать сообща, чтобы противостоять "одностороннему запугиванию". Высокие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, наносят ущерб экономике.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xinhua, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Лидер КНР подчеркнул, что в торговой войне не будет победителей, а идти против мира - значит изолировать себя.
Си Цзиньпин заявил, что несмотря на изменение внешних обстоятельств, Китай сохранит уверенность, самообладание и сосредоточится на том, чтобы хорошо делать свое дело.
Китай и ЕС являются ведущими экономиками мира и решительными сторонниками экономической глобализации и свободной торговли. Их совокупный объем производства составляет более трети мирового объема, и между ними сложились тесные экономические отношения.
"Китай и Европа должны выполнять свои международные обязательства, совместно защищать тенденцию экономической глобализации и международную торговую среду, а также совместно противостоять односторонним запугиваниям не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной честности и справедливости, а также международных правил и порядка", - цитирует его агентство.
Си Цзиньпин сказал, что Китай всегда считал ЕС важным полюсом в многополярном мире и является великой страной, которая открыто поддерживает единство, развитие и рост ЕС.
Отметим, 10 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.
Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.
В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.
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"Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН. Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, пише Reuters. Відповідаючи на питання про те, чи визнає Китай Україну як суверенну державу, Мао зазначила, що позиція Китаю в цьому питанні є об'єктивною та справедливою. "Тільки суверенні держави можуть стати офіційними членами ООН", додала вона. "Згадана вами країна є повноправним членом ООН", − підкреслила Мао.
Вони просто одночасно хитродупі ім дуже сильно свербить "кітайскоє вєлічіє".
Комуняки-китайці, які 50 років тому горобців їли, зараз ототожнюють себе з 5000 роками великої китайської цивілізації.
А ще, мені здається, вони ненавидять Республіку Китай. Просто тому, що та краща за них.
показав китайську макаку на марахфоні і здуфся, а китайське лайно як лізло в країну так і лізе.
Щоб тебе послухали люди не треба срати їм в прихожій. Воювати з ЕС руками ху-йла а тепер просити допомоги, трохи тупо, особливо для китайців...
В даному випадку Китай виступає у якості "ситуаційного союзника"... Чому Європа повинна відмовляться від подібного "союзництва"? Адже дії Трампа шкодять, в першу чергу, Європі! "Зламають хребта", ,Трампу, спільними зусиллями - а потім "будут пасматреть"... У Китаю вже існують торгівельні стосунки з Європою. Китай не вимагає від Європи, нічого - просто пропонує об"єднать зусилля, щоб не привести до економічного хаосу в світі... Це саме Трамп займається "викручуванням рук" (тобто, міждержавним РЕКЕТОМ). От його й треба спинить...
Об'єднана Європа сильніша, ніж будь хто.
Їй не потрібні союзи з тоталітарними режимами.
Достатньо мати більше рішучості... і над цим потрібно поацювати, а не шукати союзи з різним непотрібом.
убирают кандидатов которые думают по другому ?
У демократичних країнах політики довго не тримаються, якщо їх політика провальна, тому трамп довго не прожеве на своїй посаді. Це означає, що сша достатньо швидко зможе знову стати нормальними.
Чомусь всі оцінюють ситуацію, наче трамп вічний на посаді при будь яких наслідках.
Якщо їх вирубити, то і все лайно з інших країн теж почне сипатися.... і підораша теж
1. Ми воюємо з Росією.
2. Китай не воює ні з ким (у військовому плані).
3. Трамп почав підтримувать Росію (значить, сає антагоністом Україні)
4. Трамп розв"язав торгівельну війну з Європою, яка підтримує Україну.
5. Якщо Європа підтримує Україну, значить, вона - наш союзник.
5. Трамп розв"язав торгівельну війну з Китаєм.
6. В даній ситуації у Європи, і Китаю "спільний інтерес - запобігти "торговій війні"
7. В даній ситуації і Європа, і Китай мають одного противника - Трампа.
8. Якщо у держав співпадають інтереси, та ще у протистоянні одному й тому самому пртивнику, розумні лідери цих дежав ідуть на тимчасове співробітництво (навіть вимушене - "Гуртом і батька добре бить...") (Як це зробив Черчіль зі Сталіним, під час ІІ Світової війни...).
9. Китай пропонує співробітництво у протистоянні з Трампом...
Питання - для чого Європа повинна "нанести удар по жовтопиким."?! Щоб допомогти Трампу укріпиться і він продовжив нарізать митні тарифи Європі?
"Апетит приходить під час їди...".
Китай для ЄС це принциповий, ідеологічний ворого.
США це тимчасовий ворог... через трампа.
Логічно боротися проти принципового ворога та покінчити з ним, коли з'явилася можливість, а не підтримувати його.
Також достатньо намагатися втримати удар від тимчасового ворога, який вже "завтра" може бути знову союзником.
Тому краще ти вже задій логіку з глибшою оцінкою обставин та поглядом на пару кроків уперед.
Якщо китайців Європа не підтримає - вони можуть програть у торговій війні...
Коли Китай програє - Трамп візьметься за Європу...
Якщо Європа програє - у неї не буде грошей і ресурсів, щоб підтримать нас...
Якщо нас перестане ще й Європа підтримувать -.....................................................................................
Думаю - до тебе, нарешті, "дійшло"?...
Тому з розумінням ставлюся до твоєї обмеженості.
Трамп політично на ладан дихає... не сьогодні завтра йому кінець
Китай не зміниться.
Як тільки буде кінець сша, то китай зі своїми посіпаками візьмуться за ЄС.
Ти просто тупий і далі свого носа нічого не бачиш.
Як собака павлова реагуєш на подразники.
Було б трохи інтелекту, то може б подумав...
"Спільний"?
"спільна партія китаю" не звучить. Виходить, комуністична.
самий час, європейським лєвакам толерастам малювати губи та ставати у чергу до цілування вузькоокої сраки ціньпиня.
Завжди, проти рішення дурня, є адекватна відповідь!
Пиндоссия в панике, скоро мракобесы МАГА порвут фюреру дупло на немецкий крест!
А хто проти - той може йти тихенько в ліс зі своїми хателкамі.
А прості американці, як не мали належного МедСтрахування та СоцЗахисту, так і залишилися на пенсії, без грошей з акцій і без харчів на полицях магазинів!! Будуть і далі, ходити ,в отих передвиборчих убраннях від Трампового оточення??!!
Довбодятел...
Чи може просто торгівельні партнери, які йдуть на поступки один одному, знімають мита для зменшення ціни - тим самим піднімаючи добробут своїх громадян?
Так робиться геополітика, в якій трясуть не причандалами, а впливом, ресурсами, інтересами та можливостями. А гравці в геополітиці не народи та суспільства, а особистості та гроші.
Можна тут сратись до безкінечності, але це вплине лише на ваші нерви.
На рішення гравців великої політики цей срач не вплине точно.
Але ля цього китайозам треба припинити війну з ЕС руками ху-йла.