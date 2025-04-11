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Новости Тарифы Трампа Ответ Китая США
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Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия для противодействия тарифам Трампа

Тарифная война. Си Цзиньпин предлагает ЕС объединиться

Си Цзиньпин заявил, что Европейский Союз и Китай должны действовать сообща, чтобы противостоять "одностороннему запугиванию". Высокие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, наносят ущерб экономике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xinhua, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Лидер КНР подчеркнул, что в торговой войне не будет победителей, а идти против мира - значит изолировать себя.

Си Цзиньпин заявил, что несмотря на изменение внешних обстоятельств, Китай сохранит уверенность, самообладание и сосредоточится на том, чтобы хорошо делать свое дело.

Читайте также: Канада готова немедленно начать диалог с США по пошлинам, - Карни

Китай и ЕС являются ведущими экономиками мира и решительными сторонниками экономической глобализации и свободной торговли. Их совокупный объем производства составляет более трети мирового объема, и между ними сложились тесные экономические отношения.

"Китай и Европа должны выполнять свои международные обязательства, совместно защищать тенденцию экономической глобализации и международную торговую среду, а также совместно противостоять односторонним запугиваниям не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной честности и справедливости, а также международных правил и порядка", - цитирует его агентство.

Си Цзиньпин сказал, что Китай всегда считал ЕС важным полюсом в многополярном мире и является великой страной, которая открыто поддерживает единство, развитие и рост ЕС.

Отметим, 10 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент и министр торговли Лютник убедили Трампа приостановить тарифы из-за ситуации на фондовом рынке, - NBC

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

Читайте также: Китай пригрозил США контрмерами: В торговой войне не будет победителей

Автор: 

Китай (2963) Евросоюз (17117) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+18
ну як ти су* о китайська сі ,об'єднав зусілля з ху* лом проти України ? Пішов нах...й Цап китайський ! ЄС знає шо робити, нах ті таріфи , коли ти свої війська , до кордонів ЄС преш ?!!!
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11.04.2025 11:00
+15
Теба це детально обговорити на кордоні Китаю та ЄС...
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11.04.2025 10:59
+14
Сі дуже хитрожопий комуняка, проти нього рудий вже тарифи розпочав, а проти ЄС відклав на 90 діб. Але Сі валає - а давайте єднатися! Краще б ти пулєра до ногтя прижав, щоби він з України йшов під три чорти, ось тоді з тебе і тарифи Трамп прибере, бо саме таким кроком, звичайно що тільки у випадку успіху, ти б йому допоміг стати нобелівським лауреатом миру. Ти помислі над цім комуняка!
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11.04.2025 11:09
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Теба це детально обговорити на кордоні Китаю та ЄС...
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11.04.2025 10:59 Ответить
Китай фактично веде гарячу війну з ЕС руками підорашії. Тому це дивний заклик, хоча й розумний...
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11.04.2025 12:00 Ответить
Китайці взагалі дивні люди, якщо згадати деякі їхні офіційні заяви.
"Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН. Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, пише Reuters. Відповідаючи на питання про те, чи визнає Китай Україну як суверенну державу, Мао зазначила, що позиція Китаю в цьому питанні є об'єктивною та справедливою. "Тільки суверенні держави можуть стати офіційними членами ООН", додала вона. "Згадана вами країна є повноправним членом ООН", − підкреслила Мао.
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11.04.2025 12:44 Ответить
Та що там дивного...

Вони просто одночасно хитродупі ім дуже сильно свербить "кітайскоє вєлічіє".

Комуняки-китайці, які 50 років тому горобців їли, зараз ототожнюють себе з 5000 роками великої китайської цивілізації.

А ще, мені здається, вони ненавидять Республіку Китай. Просто тому, що та краща за них.
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11.04.2025 13:47 Ответить
Жовтопикі мають саме такий план. Але нічого доброго тут немає. Що підорашка, що жовтопикі ніколи не зупиняться. І якщо по підоркам одразу зрозуміло, чого вони хочуть, то ці утирки посміхаються тобі в обличчя, а самі вже точать ножа
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11.04.2025 13:03 Ответить
ну як ти су* о китайська сі ,об'єднав зусілля з ху* лом проти України ? Пішов нах...й Цап китайський ! ЄС знає шо робити, нах ті таріфи , коли ти свої війська , до кордонів ЄС преш ?!!!
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11.04.2025 11:00 Ответить
щось лідор з цього приводу сидить як оби…ний.
показав китайську макаку на марахфоні і здуфся, а китайське лайно як лізло в країну так і лізе.
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11.04.2025 11:44 Ответить
В точку.
Щоб тебе послухали люди не треба срати їм в прихожій. Воювати з ЕС руками ху-йла а тепер просити допомоги, трохи тупо, особливо для китайців...
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11.04.2025 12:02 Ответить
эмм.. А какое китаю дело должно было быть до Украины? Эта война их никак не касается, тарифы - касаются. Что не так?
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11.04.2025 13:59 Ответить
та да і ЮжМаш китай не хотів ,і хліб український китаю не треба ,і крадуть бл..всі технології з усього світу ,а головне підтвердив сі ...ху..лу свою підтримку , перед початком повномаштабної війни в 2022р , а сьогодні посилають півнкорейців ,та 60 % дають своєї зброї !!! і взагалі ... вам ...
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11.04.2025 16:52 Ответить
Дій спільно з підорашею...
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11.04.2025 11:00 Ответить
Заспокойся... Прем"єр-міністру Великобританії, (ХІХ ст), Дізраелі, приписують вислів: "У Англії немає постійних друзів... Є постійні інтереси...". А другий прем"єр-міністр, Черчіль, на запитання журналістів, з приводу того, як він може йти на союз із Сталіним, коли він є антикомуністом, відповів: "Щоб перемогти Сатану - я готовий піти на угоду хоч з чортом...".
В даному випадку Китай виступає у якості "ситуаційного союзника"... Чому Європа повинна відмовляться від подібного "союзництва"? Адже дії Трампа шкодять, в першу чергу, Європі! "Зламають хребта", ,Трампу, спільними зусиллями - а потім "будут пасматреть"... У Китаю вже існують торгівельні стосунки з Європою. Китай не вимагає від Європи, нічого - просто пропонує об"єднать зусилля, щоб не привести до економічного хаосу в світі... Це саме Трамп займається "викручуванням рук" (тобто, міждержавним РЕКЕТОМ). От його й треба спинить...
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11.04.2025 11:17 Ответить
Черчіль помилився...Сталін був більшим чортом ніж Гітлер.Ця помилка вилазить тепер боком всім.Буквально всім,подібно що ніхто не спасеться...
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11.04.2025 11:41 Ответить
І де ти був, такий "розумний", у 1941-му році?...
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11.04.2025 12:33 Ответить
Шість місяців 1941-го, до речі, совок був затятим союзником Гітлера, і всіляко допомагав тому бомбити ненависну обом Британію (постачанням пального, хоча б).
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11.04.2025 13:49 Ответить
Маячня.
Об'єднана Європа сильніша, ніж будь хто.
Їй не потрібні союзи з тоталітарними режимами.
Достатньо мати більше рішучості... і над цим потрібно поацювати, а не шукати союзи з різним непотрібом.
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11.04.2025 11:54 Ответить
А можна, є'баніна кацапська, докладніше про те як в ЕС -
убирают кандидатов которые думают по другому ?
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11.04.2025 12:07 Ответить
ПШНХЙ, русосвин
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11.04.2025 12:12 Ответить
Якщо Трамп дожме Китай точно така сама торгова війна буде з ЕС...
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11.04.2025 12:05 Ответить
Наслідки війни будуть для сша теж.
У демократичних країнах політики довго не тримаються, якщо їх політика провальна, тому трамп довго не прожеве на своїй посаді. Це означає, що сша достатньо швидко зможе знову стати нормальними.
Чомусь всі оцінюють ситуацію, наче трамп вічний на посаді при будь яких наслідках.
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11.04.2025 15:16 Ответить
Якраз зараз час нанести удар по жовтопиким.
Якщо їх вирубити, то і все лайно з інших країн теж почне сипатися.... і підораша теж
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11.04.2025 11:58 Ответить
А тепер "включай логіку"... Я тобі "розкладу по поличках":
1. Ми воюємо з Росією.
2. Китай не воює ні з ким (у військовому плані).
3. Трамп почав підтримувать Росію (значить, сає антагоністом Україні)
4. Трамп розв"язав торгівельну війну з Європою, яка підтримує Україну.
5. Якщо Європа підтримує Україну, значить, вона - наш союзник.
5. Трамп розв"язав торгівельну війну з Китаєм.
6. В даній ситуації у Європи, і Китаю "спільний інтерес - запобігти "торговій війні"
7. В даній ситуації і Європа, і Китай мають одного противника - Трампа.
8. Якщо у держав співпадають інтереси, та ще у протистоянні одному й тому самому пртивнику, розумні лідери цих дежав ідуть на тимчасове співробітництво (навіть вимушене - "Гуртом і батька добре бить...") (Як це зробив Черчіль зі Сталіним, під час ІІ Світової війни...).
9. Китай пропонує співробітництво у протистоянні з Трампом...
Питання - для чого Європа повинна "нанести удар по жовтопиким."?! Щоб допомогти Трампу укріпиться і він продовжив нарізать митні тарифи Європі?
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11.04.2025 12:31 Ответить
І ЩО? Сьогодні - 10%... Завтра - 20%... Післязавтра - 30% ("і віддайте Гренландію!")...
"Апетит приходить під час їди...".
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11.04.2025 14:10 Ответить
Ти забув, що китай підтримував і підримує парашу і вважай, що воює проти України та виступає проти ЄС. Також ідеологічно близький параші і через це не відступить від підпримки. Корейці, це частина війни китаю проти України.
Китай для ЄС це принциповий, ідеологічний ворого.
США це тимчасовий ворог... через трампа.
Логічно боротися проти принципового ворога та покінчити з ним, коли з'явилася можливість, а не підтримувати його.
Також достатньо намагатися втримати удар від тимчасового ворога, який вже "завтра" може бути знову союзником.
Тому краще ти вже задій логіку з глибшою оцінкою обставин та поглядом на пару кроків уперед.
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11.04.2025 13:57 Ответить
Я НІЧОГО не забув... Є одна деталька. ЇЇ я знову "розкладу по тполичках" - бо ти "тугодумний"...
Якщо китайців Європа не підтримає - вони можуть програть у торговій війні...
Коли Китай програє - Трамп візьметься за Європу...
Якщо Європа програє - у неї не буде грошей і ресурсів, щоб підтримать нас...
Якщо нас перестане ще й Європа підтримувать -.....................................................................................
Думаю - до тебе, нарешті, "дійшло"?...
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11.04.2025 14:07 Ответить
Деменція тебе жере не шкодує.
Тому з розумінням ставлюся до твоєї обмеженості.
Трамп політично на ладан дихає... не сьогодні завтра йому кінець
Китай не зміниться.
Як тільки буде кінець сша, то китай зі своїми посіпаками візьмуться за ЄС.
Ти просто тупий і далі свого носа нічого не бачиш.
Як собака павлова реагуєш на подразники.
Було б трохи інтелекту, то може б подумав...
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11.04.2025 15:09 Ответить
Щодо "деменції" - то твоя особиста думка... Загалом, як і все, тобою сказане...
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11.04.2025 15:13 Ответить
Трамп хоче тарифами Китаи присадити - хоча й йому буде несолодко - Європа Сі не підтримає
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11.04.2025 11:01 Ответить
мабуть добре тампон вгилив по яєлах
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11.04.2025 11:01 Ответить
Тарифи для Європи 10% ;для Китаю - 145%. У 14,5 разів більше. Для порівняння: Олексій Стаханов перевиконав денну норму у 14,5 разів. Це орієнтир для Трампа.
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11.04.2025 11:41 Ответить
алєксєй стаканов
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11.04.2025 13:14 Ответить
ЕС, обов'язково повинен ввести такі ж тарифи проти вузкооких комуняк.
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11.04.2025 11:02 Ответить
Вузкоокі комуняки зараз менша біда, ніж ідіот в білому домі.
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11.04.2025 11:52 Ответить
Бажання трампона розвалити ЄС так само як і Китай, інакше американцям треба буде згадати як це працювати на заводі, за миску рису
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11.04.2025 11:54 Ответить
Де Ви бачили у Китаї комуняк? У комуняк засоби виробництва повинні належати державі або колективу, а в Китаї вони належать приватним особам. Комуністичні партії завжди хочуть повалення капіталістичного ладу і для досягнення своїх цілей підтримують міжнародне співробітництво та солідарність серед робітників усіх країн, пропагуючи ідеї про глобальну класову боротьбу, активно займаються агітацією серед робітників та інших нижчих класів для підтримки своїх ідеалів та цілей. Китайці так не роблять. Знайдіть мені одну чи дві ознаки властивих комуністам у Китаї?
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11.04.2025 12:09 Ответить
Як Ви тоді перекладете 共, що присутній у назві партії?

"Спільний"?

"спільна партія китаю" не звучить. Виходить, комуністична.
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11.04.2025 13:53 Ответить
За Мао Дедуна була така партія, а після нього почалися реформи і інтеграція із зовнішнім світом. Зараз, крім назви, нічого від неї не залишилося.
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11.04.2025 16:48 Ответить
як же передбачувано!!!
самий час, європейським лєвакам толерастам малювати губи та ставати у чергу до цілування вузькоокої сраки ціньпиня.
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11.04.2025 11:02 Ответить
Економіка, не терпить ПОРОЖНЕЧІ та ідіотських дій!
Завжди, проти рішення дурня, є адекватна відповідь!
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11.04.2025 11:06 Ответить
І китайози її отримають.
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11.04.2025 11:08 Ответить
Трамп вбивает клин в отношения с Европой и Китай не растерялся, тут же предлагает подлить бензину. Шустрые они эти азиаты и находчивые).
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11.04.2025 11:09 Ответить
Сі дуже хитрожопий комуняка, проти нього рудий вже тарифи розпочав, а проти ЄС відклав на 90 діб. Але Сі валає - а давайте єднатися! Краще б ти пулєра до ногтя прижав, щоби він з України йшов під три чорти, ось тоді з тебе і тарифи Трамп прибере, бо саме таким кроком, звичайно що тільки у випадку успіху, ти б йому допоміг стати нобелівським лауреатом миру. Ти помислі над цім комуняка!
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11.04.2025 11:09 Ответить
Хитрожопая панда , решила что она самая умная.
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11.04.2025 11:09 Ответить
Це про тещо я писав вчора, нафта буде іти вниз, з 23/03 постійно падає, араби викрутяться боляче але не смертельно, а для москалів з собівартістю 20-40 доларів +податок +транспорт...
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11.04.2025 11:10 Ответить
пусть теперь делает балалайки и продает их кремлевскому черту ну или признает войну войной и перестанет быть ее тайным спонсором тогда и поговорить с пельменеглазым будет о чем
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11.04.2025 11:11 Ответить
ЄС має закритий цикл виробнитства майже по всім товарам, зараз самий час з Сирією домовлятися по природним ресурсам(нафта і газ) газогін правда москлі троха покоцали але то певно можливо відновити
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11.04.2025 11:16 Ответить
нажаль, ЄС це не про розумну політику. Мати під боком купу держав з нафтою і газом і пересваритися з усіма - це треба вміти. Взагалі дивуюся, як ЄС досі існує - реально їх влада не розумніша за українську чи російську.
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11.04.2025 12:44 Ответить
Китай ввел 125% пошлины на все товары из сша.
Пиндоссия в панике, скоро мракобесы МАГА порвут фюреру дупло на немецкий крест!
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11.04.2025 11:16 Ответить
Китай все вірно робить. Вільна торгівля, взаємоповага, спільний розвиток на благо населення ЕС та Китаю.
А хто проти - той може йти тихенько в ліс зі своїми хателкамі.
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11.04.2025 11:18 Ответить
Трамп з оточенням, нацарював трошки грошенят, на гойдалках з акціями на біржі, які він ШТУЧНО створив, а тепер, за 90 днів, їх треба якось оприходувати!
А прості американці, як не мали належного МедСтрахування та СоцЗахисту, так і залишилися на пенсії, без грошей з акцій і без харчів на полицях магазинів!! Будуть і далі, ходити ,в отих передвиборчих убраннях від Трампового оточення??!!
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11.04.2025 11:19 Ответить
От так Трамп заставляє Європу переводити погляд в сторону Китаю.
Довбодятел...
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11.04.2025 11:20 Ответить
Таке наче стадо дівок готових до спарювання - а навкруги бігають Доні і СІ, трясуть причандалами, кого ж дівки виберуть?
Чи може просто торгівельні партнери, які йдуть на поступки один одному, знімають мита для зменшення ціни - тим самим піднімаючи добробут своїх громадян?
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11.04.2025 11:27 Ответить
Невдале порівняння.
Так робиться геополітика, в якій трясуть не причандалами, а впливом, ресурсами, інтересами та можливостями. А гравці в геополітиці не народи та суспільства, а особистості та гроші.
Можна тут сратись до безкінечності, але це вплине лише на ваші нерви.
На рішення гравців великої політики цей срач не вплине точно.
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11.04.2025 11:57 Ответить
по-одному Трамп перещолкає країни, а згуртувавшись може і щось вийде.
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11.04.2025 11:24 Ответить
Я думаю, європейці мали б підтримати Сі у цій економічній війні. І Трампа тпж мали б підтримати. І вболівати з двох додіків рівномірно, допомагаючи томв, котриф програє. І нехай нищать одне одного на тлі падіння вартості нафти і централізованої китайської економіки. .
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11.04.2025 11:26 Ответить
Сі Цзіньпін має спочатку запропонувати Європі об'єднатись проти агресії путіна і звільнити від нього Україну, а також надати Україні і Європі гарантії, що росія більше ніколи ні на кого не нападатиме, або отримає від Китаю по лобешнику.
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11.04.2025 11:29 Ответить
"Китай двигатель прогресса, кульбиты и ужимки бабуина не могут сломить мирового столпа!" (с)
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11.04.2025 11:33 Ответить
В тім то справа,що "залякування" тепер не "одностороннє".Рудий таки докумекав,що не можна всіх гребти під одне,потрібно розділяти...ЄС він послабив,Китаю посилив.Потім поміняє місцями...Єдино що то все таки Штати,а не рашка,в Штатах в бункері не сховаєшся,треба час від часу виходити на люди.Вийдеш - а тут тебе вже чекають прєдставітєлі обіжених...Тут навіть не встигнеш сказати "мейд Амеріка грейт егейн"...
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11.04.2025 11:35 Ответить
Шо Сі, некомфортно стало сидіти на березі та чекати коли пропливе труп твого ворога?
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11.04.2025 11:37 Ответить
"Китай і Європа повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання" - ці сук.и ще щось говорять про міжнародні обов'язки.
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11.04.2025 11:39 Ответить
Ну от, уявіть, обєднали. Що далі? Китайці почнуть постачати в Європу фентаніл як вони це зробили з Америкою? Ну це ж логічно! - покінчать з Америкою і візьмуться за Європу. У них тільки з мусульманами нічого не виходить - ті відразу вбивають наркоторгівців.
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11.04.2025 11:50 Ответить
Будуть постачати в ЕС електромобілі по низькій ціні. Вже домовились. А наркотиками хай займається поліція.
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11.04.2025 12:13 Ответить
Так само вважали і в США. Тепер від фентанілу смертність найвища в історії і поліція абсолютно нічого не може вдіяти. Смертність тільки зростає. Всі компоненти (прекурсори) виробляються в Китаї. Фентаніл в 85 разів сильніший за героїн, його потрібно дуже мало і смертельна доза мікроскопічна. Виявляти на кордонах неможливо. Способів лікування немає. Минулого року від фентанілу померло 400 000 американців. В цьому помре набагато більше. Ця гидота в США вбиває більше ніж ми вбиваємо кацапів на війні... Легко додається в будь які продукти харчування і люди несвідомо починають їх активно купувати...
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11.04.2025 12:29 Ответить
Може хватить вже нести дурню про рептілоїдів та масонів?
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11.04.2025 12:37 Ответить
Це людська жадібність, а не те що ви собі надумали.
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11.04.2025 14:43 Ответить
А зачем Европе дешёвые китайский электрокары?! Для того чтобы угробить свои автозаводы?! Европа ввела пошлины на китайские электрокары для защиты своего автопроизводителя.
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11.04.2025 14:25 Ответить
Орбану придется разорваться. , на сколько частей незнаю. И пусть , чем больше частей тем лучше. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.04.2025 11:57 Ответить
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11.04.2025 11:57 Ответить
Чесно кажучи ідея правильна, тому що після розборок з Китаєм рудий полудурок так само наїде на ЕС. Він і мита "призупинив" тому що реально боїться такого сценарію.
Але ля цього китайозам треба припинити війну з ЕС руками ху-йла.
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11.04.2025 11:57 Ответить
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11.04.2025 12:14 Ответить
Китай хоче щоб за нього впряглись. Мито самі збільшили, а тепер памагіте.
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11.04.2025 12:07 Ответить
Аж сам Винни снизошёл, дело серьёзное
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11.04.2025 13:57 Ответить
У жодному разі! ЄС варто почекати на березі річки, поки не пропливе труп косоокої мавпи з табличкою "поплічник ×уйла".
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11.04.2025 14:06 Ответить
Пошел *****, Европа не будет покупать твое барахло, ******* вместе с ******!!!!🥱🤗🤪🤪🥴😂🤣
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11.04.2025 14:21 Ответить
Ти диви! Як китаю припекло, то він закликає. А як Європа закликає давити на рашку, то китай у відповідь шле туди свої війська та техніку схематозними шляхами.
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11.04.2025 14:40 Ответить
А може ви проти йухла об'єднаєтесь, почвари? Якщо ні, то хай вас Трамп їбе гірко в сраку без олії.
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11.04.2025 15:55 Ответить
Китай - голка кощея смертного. Коли разом зі своїм союзником - путіним вирішили перектроїти світ, то не йшли проти всього світу?
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11.04.2025 21:59 Ответить
 
 