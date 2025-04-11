Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия для противодействия тарифам Трампа

Си Цзиньпин заявил, что Европейский Союз и Китай должны действовать сообща, чтобы противостоять "одностороннему запугиванию". Высокие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, наносят ущерб экономике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xinhua, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Лидер КНР подчеркнул, что в торговой войне не будет победителей, а идти против мира - значит изолировать себя.

Си Цзиньпин заявил, что несмотря на изменение внешних обстоятельств, Китай сохранит уверенность, самообладание и сосредоточится на том, чтобы хорошо делать свое дело.

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Китай и ЕС являются ведущими экономиками мира и решительными сторонниками экономической глобализации и свободной торговли. Их совокупный объем производства составляет более трети мирового объема, и между ними сложились тесные экономические отношения.

"Китай и Европа должны выполнять свои международные обязательства, совместно защищать тенденцию экономической глобализации и международную торговую среду, а также совместно противостоять односторонним запугиваниям не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной честности и справедливости, а также международных правил и порядка", - цитирует его агентство.

Си Цзиньпин сказал, что Китай всегда считал ЕС важным полюсом в многополярном мире и является великой страной, которая открыто поддерживает единство, развитие и рост ЕС.

Отметим, 10 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

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