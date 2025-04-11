Крупные страны ЕС должны увеличить свои расходы на оборону, - Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что увеличить свои расходы на оборону должны прежде всего крупные страны ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

"В то же время среди стран, удаленных от этого региона, растет понимание того, что российская агрессия может коснуться и их. Увеличение расходов этими странами будет иметь гораздо больший эффект, чем даже значительное повышение расходов Эстонией, учитывая меньшую экономику последней", - отметил Карис.

Он подчеркнул, что крупные страны Европы должны сделать свой вклад.

"Мы [в Эстонии] можем увеличить наши расходы на оборону даже до 10 процентов, но по сути, это не существенно улучшит общую европейскую обороноспособность. Это означает, что нам нужно говорить с этими крупными странами", - добавил президент.

Он отметил, что в последнее время наблюдает изменения в отношении стран, более удаленных от восточного фланга и Украины.

"Они четко осознают, что эта российская агрессия может дойти и до них, поэтому они готовы сделать свой вклад. Конечно, есть исключения. Но общее ощущение сейчас такое, что люди больше не беспокоятся только о том, кто в Восточной Европе может быть следующим, а скорее о том, что война может внезапно дойти и до нас", - сказал Карис.

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Относительно того, почему Европа не может полностью и немедленно взять на себя ответственность, от которой отступают США, Карис сказал, что это потому, что ЕС является федерацией, где каждая страна принимает свои собственные решения.

"Это самый высокий уровень дипломатии - как заставить разные страны работать вместе, и, к сожалению, всегда приходится идти на компромиссы", - отметил он.

По его словам, поскольку ЕС не известен своими быстрыми действиями, необходимо использовать так называемые коалиции желающих.

"Эти возможности нужно использовать вместо того, чтобы погрязнуть в идее, что у нас есть только одна институция, через которую можно что-то сделать. В конце концов, мы должны дойти до того, чтобы европейская экономика могла развиваться, а Европа была защищена", - сказал президент Эстонии.

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Эстония потратила 3,43% своего ВВП на оборону в 2024 году, что является вторым самым высоким показателем в ЕС после Польши и даже немного больше, чем США.

Напомним, об увеличении оборонных бюджетов на днях заявил глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна.