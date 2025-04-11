Требуются тысячи дронов в месяц: как работает мастерская 25-й бригады

Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью современной войны. В 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде ДШВ ВСУ функционирует передвижная мастерская с неформальным названием "Храм святого Мавіка", где специалисты доводят дроны до идеального состояния перед боевым применением.

Об этом пишет "Армія.Інформ", передает Цензор.НЕТ.

"Почти каждый дрон нужно немножко дорабатывать, прошивать", - рассказывает начальник мастерской, сержант Андрей Тимощук. По его словам, у каждого подразделения - свои частоты и прошивки, поэтому даже самый лучший заводской дрон требует адаптации к боевым условиям.

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"Производители не настолько сильно заморачиваются, как мы. Мы доводим до идеала. Чтобы люди, которые работают на позициях, просто взяли дрон, подключили боеприпас, поставили плату инициации для подрыва - и вышли", - рассказал руководитель мастерской.

Подготовка комплекта из нескольких десятков FPV-дронов занимает около шести часов. Мастерская получает дроны преимущественно от Минобороны, но модернизация требует дополнительных комплектующих - их покупают волонтеры, доноры или военные за собственные средства. Стоимость доработки одного аппарата - от 300 до 3000 гривен. Работают в мастерской иностранные волонтеры и военнослужащие-контрактники.

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Но дроны имеют высокую боевую нагрузку, и часть из них не возвращается с миссий. Поэтому 25-я бригада ежемесячно нуждается в тысяче новых FPV-дронов, чтобы сохранять преимущество на поле боя.

25-я Сичеславская бригада активно использует воздушные и наземные дроны в своей работе. Успешные операции сичеславцев помогли удержать фронт на Покровском направлении.

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