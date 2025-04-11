Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передаст подразделениям морской пехоты на фронт большую партию техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Речь идет о дронах, комплексах РЭБ, квадроциклах и другом снаряжении. Общая стоимость партии - 25 млн грн.

В частности, квадроциклы идут в штурмовые подразделения морской пехоты для эвакуации раненых.

"РЭБы - по 3 на бригаду. Не потому, что меньше нужно. А потому, что вы, негодяи, делаете все, чтобы помешать нам. Два экскаватора, - один идет в 406-ю артиллерийскую бригаду, второй - в логистику ВМС. И это только часть партии. На следующей неделе будет еще", - отметил Порошенко.

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