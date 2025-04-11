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Новости Помощь ВСУ от Порошенко
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Дроны, РЭБы и квадроциклы передали подразделениям морпехов на фронт

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передаст подразделениям морской пехоты на фронт большую партию техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Речь идет о дронах, комплексах РЭБ, квадроциклах и другом снаряжении. Общая стоимость партии - 25 млн грн.

В частности, квадроциклы идут в штурмовые подразделения морской пехоты для эвакуации раненых.

"РЭБы - по 3 на бригаду. Не потому, что меньше нужно. А потому, что вы, негодяи, делаете все, чтобы помешать нам. Два экскаватора, - один идет в 406-ю артиллерийскую бригаду, второй - в логистику ВМС. И это только часть партии. На следующей неделе будет еще", - отметил Порошенко.

Читайте: Бригады "Ярость" и "Рубеж" получили комплексы РЭБ "Ай-Петри СВ"

Петр Порошенко передал очередную партию помощи на фронт
Петр Порошенко передал очередную партию помощи на фронт
Петр Порошенко передал очередную партию помощи на фронт
Петр Порошенко передал очередную партию помощи на фронт

Автор: 

помощь (7797) Порошенко Петр (19599)


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Топ комментарии
+16
Щира подяка Петру Олексійовичу і його команді за невпинну
допомогу нашим Воінам , які так потребують військовоі
допомоги на фронті !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.04.2025 12:23
+12
Оооо.Мій Президент.Дякую,Петре Олексійовичу!
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11.04.2025 12:31
+11
Цікаво , що передають нашим Воінам
ЗедЄрмаки ,
крім того , що вставляють палки в колеса
Порошенка , бо допомога від Петра Олексійовича
стоїть колом у зеленій горлянці !!
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11.04.2025 12:27
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Правила форума Совет форумчан
Щира подяка Петру Олексійовичу і його команді за невпинну
допомогу нашим Воінам , які так потребують військовоі
допомоги на фронті !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.04.2025 12:23 Ответить
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11.04.2025 12:24 Ответить
Гроші самі виростуть замість листя на мільярдах посажених клоунами дерев.
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11.04.2025 14:40 Ответить
Цікаво , що передають нашим Воінам
ЗедЄрмаки ,
крім того , що вставляють палки в колеса
Порошенка , бо допомога від Петра Олексійовича
стоїть колом у зеленій горлянці !!
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11.04.2025 12:27 Ответить
Оооо.Мій Президент.Дякую,Петре Олексійовичу!
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11.04.2025 12:31 Ответить
Квадроцикли? Тобто вони там потрібні і застосовуються. А чого ж тоді з квадроциклів у кацапів стібуться?
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11.04.2025 12:37 Ответить
Бо квадроцикл квадроциклу рознь.

А мокши на гольфкарах та мотоциклах з люлькою ганяють, з калашами..
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11.04.2025 13:00 Ответить
Ні, різниця в застосуванні квадроциклів. Наші возять ними на передок БК, а касапи - ними штурмують наші позиції.
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11.04.2025 13:07 Ответить
Дякуємо пане Президенте!!!
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11.04.2025 12:51 Ответить
Раніше(та ще на початку цього року...) команда Пороха щотижня возила на фронт техніки, БК та допоміжного обладнання/матеріалів десь по 100 чи навіть по 200 мільйонів гривень щотижня... Зараз і раді віддати хоч би 25 мільйонів...

Ех, зебіли-вороги зараз начнуть скнидіти "Порох зажав свої статки"...
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11.04.2025 12:59 Ответить
Порох перед вихідними настрій Ваві зіпсував))))
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11.04.2025 13:01 Ответить
Навряд Порошенка виберуть Президентом - багато питань. До Зе - ще більше, але ж мудрий нарід голосує "па пріколу". І дай то Бог, щоб не вибрали якогось арестовича, арахамію, подоляка чи федорова... Я б пішов би до Віктора Андрійовича і спробував би умовити його стати на чолі цієї країни. Бачите альтернативу? Так, Ющенко без пілтримки... Тож підтримайте, Українці!
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11.04.2025 20:17 Ответить
Впевнений: він зможе!
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11.04.2025 20:37 Ответить
Дякую
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12.04.2025 16:09 Ответить
 
 