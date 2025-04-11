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Дроны, РЭБы и квадроциклы передали подразделениям морпехов на фронт
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передаст подразделениям морской пехоты на фронт большую партию техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Речь идет о дронах, комплексах РЭБ, квадроциклах и другом снаряжении. Общая стоимость партии - 25 млн грн.
В частности, квадроциклы идут в штурмовые подразделения морской пехоты для эвакуации раненых.
"РЭБы - по 3 на бригаду. Не потому, что меньше нужно. А потому, что вы, негодяи, делаете все, чтобы помешать нам. Два экскаватора, - один идет в 406-ю артиллерийскую бригаду, второй - в логистику ВМС. И это только часть партии. На следующей неделе будет еще", - отметил Порошенко.
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+16 Amber
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+12 Оксана Осипенко #579755
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+11 Amber
показать весь комментарий11.04.2025 12:27
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допомогу нашим Воінам , які так потребують військовоі
допомоги на фронті !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
ЗедЄрмаки ,
крім того , що вставляють палки в колеса
Порошенка , бо допомога від Петра Олексійовича
стоїть колом у зеленій горлянці !!
А мокши на гольфкарах та мотоциклах з люлькою ганяють, з калашами..
Ех, зебіли-вороги зараз начнуть скнидіти "Порох зажав свої статки"...