Похитили ветерана АТО во время оккупации Изюма: заочно сообщено о подозрении трем рашистам, - СБУ

Установлены личности еще трех военных преступников РФ, которые в начале полномасштабной войны похищали людей во время оккупации части Харьковщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о командире взвода 6-й отдельной танковой бригады РФ Айрате Азимшине, заместителе командира взвода 6-й отдельной танковой бригады РФ Сафарале Андрианове и командире автомобильного отделения 26-го танкового полка вооруженных сил РФ Асланбеке Кабардове. Все трое рашистов входили в состав оккупационных группировок России, которые участвовали в захвате поселка Иванчуковка Изюмского района.

Установлено, что во время пребывания на территории временно оккупированной громады они участвовали в массовых репрессиях против местных жителей.

Также читайте: Похитили мать украинского правоохранителя в Изюме: будут судить двух оккупантов, которые подвергали женщину пыткам, - Офис генпрокурора

Так, в начале апреля 2022 года фигуранты ворвались в частное домовладение бывшего участника АТО. Во время "налета" злоумышленники вытащили во двор 57-летнего потерпевшего, связали его и начали требовать якобы имеющееся у него огнестрельное оружие. Использовав это как "повод для выяснения обстоятельств", рашисты посадили мужчину в российский застенок на временно оккупированной части региона. Впоследствии потерпевшего вывезли в одну из тюрем в России, где его замучили до смерти.

Всем трем фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Идентифицирован кадыровец, который насиловал несовершеннолетних девушек во время оккупации Николаевщины, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого оккупанта к ответственности за преступления против Украины.