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Новости Военные преступления россиян
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Похитили ветерана АТО во время оккупации Изюма: заочно сообщено о подозрении трем рашистам, - СБУ

Будут судить рашистов за похищение ветерана АТО

Установлены личности еще трех военных преступников РФ, которые в начале полномасштабной войны похищали людей во время оккупации части Харьковщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о командире взвода 6-й отдельной танковой бригады РФ Айрате Азимшине, заместителе командира взвода 6-й отдельной танковой бригады РФ Сафарале Андрианове и командире автомобильного отделения 26-го танкового полка вооруженных сил РФ Асланбеке Кабардове. Все трое рашистов входили в состав оккупационных группировок России, которые участвовали в захвате поселка Иванчуковка Изюмского района.

Установлено, что во время пребывания на территории временно оккупированной громады они участвовали в массовых репрессиях против местных жителей.

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Так, в начале апреля 2022 года фигуранты ворвались в частное домовладение бывшего участника АТО. Во время "налета" злоумышленники вытащили во двор 57-летнего потерпевшего, связали его и начали требовать якобы имеющееся у него огнестрельное оружие. Использовав это как "повод для выяснения обстоятельств", рашисты посадили мужчину в российский застенок на временно оккупированной части региона. Впоследствии потерпевшего вывезли в одну из тюрем в России, где его замучили до смерти.

Всем трем фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого оккупанта к ответственности за преступления против Украины.

Автор: 

СБУ (19889) Изюм (269) военные преступления (1434) Харьковская область (770) Изюмский район (61)


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Топ комментарии
+10
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11.04.2025 12:58
+4
І жодної підозри і санкції проти колаборантів Портнова, який закликав збирати особисті дані майданівців і учасників АТО для подальшої розправи над ними.
Це ж точно не тому, що найближчий кореш Портнова Татаров зараз є правої рукою Єрмака і одним з найкращих менеджерів Зеленського?
Правда, зефани?
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11.04.2025 13:01
+3
Викрадали і катували, це не просто вбивали.
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11.04.2025 13:01
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Ветеранів АТО тоді в Ізюмі не викрадали, а вбивали.
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11.04.2025 12:50 Ответить
Викрадали і катували, це не просто вбивали.
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11.04.2025 13:01 Ответить
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11.04.2025 12:58 Ответить
Составляли расстрельные списки. Санкции слугонароды так против них и не ввели.
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11.04.2025 13:08 Ответить
"Немає підстав": Шмигаль відповів на петицію з закликом застосувати санкції РНБО проти Портнова

Не голосувала за "антиколомойський закон" та підтримала скандальний закон №5655: Василевську-Смаглюк (Г+Г) призначили заступницею голови комітету фінансів
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11.04.2025 13:21 Ответить
І жодної підозри і санкції проти колаборантів Портнова, який закликав збирати особисті дані майданівців і учасників АТО для подальшої розправи над ними.
Це ж точно не тому, що найближчий кореш Портнова Татаров зараз є правої рукою Єрмака і одним з найкращих менеджерів Зеленського?
Правда, зефани?
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11.04.2025 13:01 Ответить
Клоуни московського КВНа не можуть заважати діям агента фсб "Казбека". Це ж так зрозуміло.
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11.04.2025 13:11 Ответить
Ця курва досі нардепка - отримує зарплатню за рахунок податків наріду України, який вона хотіла "фільтрувати".
То шо вже тут про кацапів казати...
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11.04.2025 13:02 Ответить
А чьо тишина о тех, кто сдал ветерана АТО.
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11.04.2025 14:30 Ответить
А Червінський під домашнім арештом ЗЕбанди- притягти за волосся терористів в Україну нікому
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12.04.2025 16:16 Ответить
 
 