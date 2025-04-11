Похитили ветерана АТО во время оккупации Изюма: заочно сообщено о подозрении трем рашистам, - СБУ
Установлены личности еще трех военных преступников РФ, которые в начале полномасштабной войны похищали людей во время оккупации части Харьковщины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет о командире взвода 6-й отдельной танковой бригады РФ Айрате Азимшине, заместителе командира взвода 6-й отдельной танковой бригады РФ Сафарале Андрианове и командире автомобильного отделения 26-го танкового полка вооруженных сил РФ Асланбеке Кабардове. Все трое рашистов входили в состав оккупационных группировок России, которые участвовали в захвате поселка Иванчуковка Изюмского района.
Установлено, что во время пребывания на территории временно оккупированной громады они участвовали в массовых репрессиях против местных жителей.
Так, в начале апреля 2022 года фигуранты ворвались в частное домовладение бывшего участника АТО. Во время "налета" злоумышленники вытащили во двор 57-летнего потерпевшего, связали его и начали требовать якобы имеющееся у него огнестрельное оружие. Использовав это как "повод для выяснения обстоятельств", рашисты посадили мужчину в российский застенок на временно оккупированной части региона. Впоследствии потерпевшего вывезли в одну из тюрем в России, где его замучили до смерти.
Всем трем фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого оккупанта к ответственности за преступления против Украины.
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Це ж точно не тому, що найближчий кореш Портнова Татаров зараз є правої рукою Єрмака і одним з найкращих менеджерів Зеленського?
Правда, зефани?
То шо вже тут про кацапів казати...