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Сенат США утвердил Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов

Дэн Кейн новый председатель Объединенного комитета начальников штабов

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил назначение генерал-лейтенанта в отставке Дэна Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Об этом пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Кейна поддержали 60 сенаторов, в том числе несколько демократов. Еще 25 проголосовали "против".

Он получил поддержку обеих партий после относительно спокойных слушаний перед утверждением.

Ранее Комитет Сената по делам вооруженных сил проголосовал 23 против 4, чтобы передать кандидатуру Кейна на рассмотрение зала Сената.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил уволить с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.

Читайте: Россия использует любую паузу в боевых действиях в Украине для восстановления своей армии, - глава Комитета Сената США Уикер

Автор: 

назначение (2174) США (26598) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+9
це добре
повністю підтримує Україну, виступає за подальшу воєнну допомогу Україні та відкрито називає ********* агресором
один з небагатьох, хто реально дивиться на речі та стверджує, що агресія *********у проти України триватиме упродовж 2025 та задля припинення агресії необхідно комплексно тиснути на *********
пілот F-16, колишній заступник директора ЦРУ
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11.04.2025 13:12
+3
А чого не Тіктокера або телеведучу?
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11.04.2025 13:08
+3
Добре, якщо то насправді
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11.04.2025 14:10
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що кажуть злі язики?
черговий фантастичний прекрасний сраколиз, чи нарешті, тверезе бачення?
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11.04.2025 13:06 Ответить
А чого не Тіктокера або телеведучу?
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11.04.2025 13:08 Ответить
це добре
повністю підтримує Україну, виступає за подальшу воєнну допомогу Україні та відкрито називає ********* агресором
один з небагатьох, хто реально дивиться на речі та стверджує, що агресія *********у проти України триватиме упродовж 2025 та задля припинення агресії необхідно комплексно тиснути на *********
пілот F-16, колишній заступник директора ЦРУ
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11.04.2025 13:12 Ответить
Добре, якщо то насправді
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11.04.2025 14:10 Ответить
насправді він під час слухань у сенаті казав, що до кінця 2025 Україна та ********* нестимуть великі втрати, тому воєнна допомога Україні не повинна припинятися, а натомість збільшуватися номенклатурно та на загал
декому з сенаторів, особливо переконаних у досягненні рудим донні "перемир'я", це не дуже сподобалося. дивно, як взагалі набрав голосів (промисловці впк-респи, кажуть, лобіювали)
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11.04.2025 14:15 Ответить
Невже адекатний?
На таку посаду трампон мав би обирати по статці в танка
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11.04.2025 13:15 Ответить
Спартс міг запропонувати рудий телепень, з нього станеться таке
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11.04.2025 14:12 Ответить
Не знаю, де Wild Maddog знайшов такі дані. Принаймні на wiki цього немає. Навпаки, вважає, шо ISIS можна перемогти з тиждень. В його біографії в Air Force написано, що він проявив себе як a "serial entrepreneur and investor". Про CIA в біографії сказано, що був заступником директора з військових питань по програмах з обмеженим доступом Центрального офісу (Associate Director for Military Affairs of the CIA Special Access Programs Central Office).

Трамп сказав, що при розмові з Кейном той відповів йому: "I love you, sir. I think you're great, sir. I'll kill for you, sir."
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11.04.2025 14:27 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/1/7208543/
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11.04.2025 14:52 Ответить
а оце special for you, прямісінько зі штатів

https://www.ukrainianworldcongress.org/trumps-top-general-nominee-backs-continued-military-aid-to-ukraine/
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11.04.2025 14:57 Ответить
соррі, вище, то торонто (посилання),
а оце його резюме (та йвиступ у сенаті) при номінації на посаду

https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/caine_apq_responses.pdf
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11.04.2025 15:01 Ответить
як є питання щодо походженя інфи, задавайте прямо, не стидайтеся, завжди радий допомогти
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11.04.2025 15:02 Ответить
ні холодно ні жарко. Бувший голова КНШ Міллі взагалі не бажав контактувати з Генералом Залужним, якщо бажав, то організовував якийсь уроженець зі Львова, друг Льохи Голденяйця. Як тепер твердить лівацька преса Генерал представив Міллі *не той план* оборони, який і став відомий х......через ферштейнів-деескалаторів.
Байден зробив головним контактером з х.....Бернса і не випадково, в перший строк Обами той був послом і вважався другом х....., потім був розпорядником Фонду Карнегі, куди прийняв на роботу теперішньог близького до х......кенара -Д.Треніна, його наступник МакФол є другом *поета* Суркова, нагороджений кацапським орденом у 2012 році. А очолює цю групу борців за права угнєтьонних государств Європи та Азії Саллівен.
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11.04.2025 15:02 Ответить
 
 