Сенат США утвердил Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов
Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил назначение генерал-лейтенанта в отставке Дэна Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США.
Об этом пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ.
Кандидатуру Кейна поддержали 60 сенаторов, в том числе несколько демократов. Еще 25 проголосовали "против".
Он получил поддержку обеих партий после относительно спокойных слушаний перед утверждением.
Ранее Комитет Сената по делам вооруженных сил проголосовал 23 против 4, чтобы передать кандидатуру Кейна на рассмотрение зала Сената.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил уволить с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.
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+9 Wild MadDog
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+3 Andrey Shevchenko #387516
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+3 Sergey Kozlov #594793
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черговий фантастичний прекрасний сраколиз, чи нарешті, тверезе бачення?
повністю підтримує Україну, виступає за подальшу воєнну допомогу Україні та відкрито називає ********* агресором
один з небагатьох, хто реально дивиться на речі та стверджує, що агресія *********у проти України триватиме упродовж 2025 та задля припинення агресії необхідно комплексно тиснути на *********
пілот F-16, колишній заступник директора ЦРУ
декому з сенаторів, особливо переконаних у досягненні рудим донні "перемир'я", це не дуже сподобалося. дивно, як взагалі набрав голосів (промисловці впк-респи, кажуть, лобіювали)
На таку посаду трампон мав би обирати по статці в танка
Трамп сказав, що при розмові з Кейном той відповів йому: "I love you, sir. I think you're great, sir. I'll kill for you, sir."
https://www.ukrainianworldcongress.org/trumps-top-general-nominee-backs-continued-military-aid-to-ukraine/
а оце його резюме (та йвиступ у сенаті) при номінації на посаду
https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/caine_apq_responses.pdf
Байден зробив головним контактером з х.....Бернса і не випадково, в перший строк Обами той був послом і вважався другом х....., потім був розпорядником Фонду Карнегі, куди прийняв на роботу теперішньог близького до х......кенара -Д.Треніна, його наступник МакФол є другом *поета* Суркова, нагороджений кацапським орденом у 2012 році. А очолює цю групу борців за права угнєтьонних государств Європи та Азії Саллівен.