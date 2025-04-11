Сенат США утвердил Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил назначение генерал-лейтенанта в отставке Дэна Кейна на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Об этом пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Кейна поддержали 60 сенаторов, в том числе несколько демократов. Еще 25 проголосовали "против".

Он получил поддержку обеих партий после относительно спокойных слушаний перед утверждением.

Ранее Комитет Сената по делам вооруженных сил проголосовал 23 против 4, чтобы передать кандидатуру Кейна на рассмотрение зала Сената.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил уволить с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.

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