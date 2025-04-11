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Новости Россияне воруют культурные ценности Украины
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Россия похитила более 1,7 млн украинских ценностей с оккупированных территорий: торгует ими на черном рынке, - Точицкий

Россия торгует похищенными артефактами Украины

С оккупированных территорий российские захватчики похитили более 1,7 миллиона единиц украинского культурного наследия. Сейчас оккупанты торгуют украинскими артефактами на черном рынке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укрінформу" сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

"На оккупированных территориях было украдено один миллион семьсот тысяч единиц нашего культурного наследия: от археологических находок до музейных коллекций, которые Российская Федерация присвоила себе, нарушая все возможные нормы международного права. И если в давние времена, когда россияне украли наше название и нашу историю, они вывозили экспонаты в Эрмитаж или московские музеи, то сейчас они успешно торгуют этим на черном рынке", - подчеркнул Точицкий.

Как отметил министр, благодаря коллегам из разных стран, эти похищенные артефакты удается возвращать. Он рассказал, что во время поездок за границу, часто ему передавали эти предметы.

По словам Точицкого, к похищению ценных артефактов причастны российские официальные лица.

"Украина впервые в феврале ввела санкции против культурных, музейных и других деятелей России. Речь идет о 55 физических и трех юридических лицах, в отношении которых мы четко доказали их привлечение к хищению, разрушению и уничтожению украинского культурного наследия", - подчеркнул министр.

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Автор: 

культура (841) оккупация (10135) россия (95489) Точицкий Николай (74)


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Хвала великому уормчому Зє, який підготував країну до війни.
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11.04.2025 14:08 Ответить
Зате Найрозумніший на лижах у Карпатах у січні 2022 року з друзями покататися встиг
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11.04.2025 14:29 Ответить
це військові трофеї, їх захвату активно сприяла зе-*******, тож хай ******* і відповідає
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11.04.2025 15:33 Ответить
Вкажіть де шукати, на яких ресурсах. Можливо хоч частину їх викупити. Це те що реально
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12.04.2025 16:19 Ответить
 
 