Враг активно давит с применением всех составляющих на Торецком направлении, - ОТГ "Луганск"

На Торецком направлении российские войска не снижают артиллерийской активности, одновременно фиксируется повышенная разведывательная активность вражеских дронов, также враг увеличил авиационную составляющую.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в телеэфире.

"На Торецком направлении враг активно давит с применением всех составляющих. Не снижается артиллерийская активность, повышенная разведывательная активность дронов, увеличена авиационная составляющая, нанесение поражения с помощью КАБов по логистическим маршрутам в том числе", - рассказал спикер.

Он отметил, что российские войска пытаются флангово применять штурмовые действия. Также они повысили активность в районе Пантелеймоновки, которая относится к Торецкому направлению.

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"На Краматорском направлении пока не наблюдается активность именно в штурмовых действиях, но не снижается активность врага там по применению артиллерии, а также не снижается, а наоборот - повышается активность по мерам перемещения личного состава, а также самое большое количество фиксирований переговоров личного состава по перемещению из того или иного района", - отметил спикер.

Также Запорожец сообщил, что на Краматорском направлении Силы обороны фиксируют логистические мероприятия по подвозу боеприпасов, провианта и сбросов с БпЛА.

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"Там враг активно накапливается сейчас и, скорее всего, планирует там какие-то дальнейшие штурмовые действия именно с применением большего количества живой силы. Возможно, какая-то механизированная составляющая со временем добавится, пока такой составляющей не фиксируем", - сказал спикер.

Он рассказал, что за минувшие сутки в оперативной зоне ОТГ "Луганск" состоялось 33 боестолкновения, из них 25 - на Торецком направлении и 8 - на Северском.

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