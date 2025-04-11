Генерал Гаврилюк покидает пост заместителя Умерова по собственному желанию, - СМИ
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Суспільному".
Отмечается, что он покидает пост по собственному желанию.
Других деталей относительно своего решения Гаврилюк изданию не рассказал.
Отметим, что перед этим журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ОАР) при Минобороны Татьяна Николаенко заявила, что Гаврилюк может уйти с должности в результате конфликта с Умеровым.
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+13 Alexander #588663
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+10 Алексей Бабак #524647
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денацификацияв смысле многообразие и толерантность.
буде мовчати, отримає гарну пенсію, та тиху посаду, десь в укроборонпромі.