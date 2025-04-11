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Новости Иван Гаврилюк уходит с должности
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Генерал Гаврилюк покидает пост заместителя Умерова по собственному желанию, - СМИ

Иван Гаврилюк уходит с должности первого заместителя Рустема Умерова

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

Отмечается, что он покидает пост по собственному желанию.

Других деталей относительно своего решения Гаврилюк изданию не рассказал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гаврилюк и Гайдер вошли в состав Наблюдательного Совета "Агентства оборонных закупок", - Минобороны

Отметим, что перед этим журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ОАР) при Минобороны Татьяна Николаенко заявила, что Гаврилюк может уйти с должности в результате конфликта с Умеровым.

Автор: 

отставка (3153) Гаврилюк Иван (32)


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Топ комментарии
+13
За нинішньої влади, українські прізвища в МО України - нонсенс.
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11.04.2025 15:14
+10
Нормальные люди в зелёном болоте не выживают
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11.04.2025 15:40
+3
це, наскільки гаврилюк домовився про добровільну відставку.
буде мовчати, отримає гарну пенсію, та тиху посаду, десь в укроборонпромі.
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11.04.2025 15:26
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Боїться відповідальності?
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11.04.2025 15:08 Ответить
Умеров, Жужедилов и Гаврилюк. как-то не по понятиям. и всегда ясно кто крайний и все украл. денацификация в смысле многообразие и толерантность.
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11.04.2025 17:56 Ответить
За нинішньої влади, українські прізвища в МО України - нонсенс.
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11.04.2025 15:14 Ответить
Де ти бачив там НЕ українські прізвища ?
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11.04.2025 15:16 Ответить
умеров
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11.04.2025 15:29 Ответить
А хіба Крим це не Україна ? А кримські татари не українці ?
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11.04.2025 15:31 Ответить
Зеленые пи...ры национальности не имеют. Потому они не украинцы.
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11.04.2025 16:21 Ответить
Кримці, цигани та ін. громадяни України.
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11.04.2025 17:09 Ответить
Все, війна для нього скінчилась?
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11.04.2025 15:15 Ответить
це, наскільки гаврилюк домовився про добровільну відставку.
буде мовчати, отримає гарну пенсію, та тиху посаду, десь в укроборонпромі.
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11.04.2025 15:26 Ответить
не хоче совковий генерал, підпорядковуватись зеленому сраколизу.
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11.04.2025 15:25 Ответить
Розходяться краями
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11.04.2025 15:26 Ответить
раніше російскі офіцери собі кулю в скроню пускали
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11.04.2025 15:35 Ответить
Невдалий приклад, пан перов, бо цій генерал начебто карточного боргу не мав, гідність не губив, чужу дружину не спокушав, нікого не передав і полкову казну не розкрив… І взагалі, якийсь кацапський приклад наводите, ви не з рашки часом??? Російські офіцери, мля…..
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11.04.2025 15:46 Ответить
..ті офіцери залишилися лежати на теренах бувшої імперії...як справжні офіцери... І які б вони не були..честь і совість у них була. А прийшло червонопузе паскудство... яке офіцерами ніколи не було і бути не могло. І ніколи у руснявих не було ні честі ..ні совісті..
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11.04.2025 15:58 Ответить
Нормальные люди в зелёном болоте не выживают
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11.04.2025 15:40 Ответить
 
 