Генерал Гаврилюк покидает пост заместителя Умерова по собственному желанию, - СМИ

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины Рустема Умерова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

Отмечается, что он покидает пост по собственному желанию.

Других деталей относительно своего решения Гаврилюк изданию не рассказал.

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Отметим, что перед этим журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ОАР) при Минобороны Татьяна Николаенко заявила, что Гаврилюк может уйти с должности в результате конфликта с Умеровым.