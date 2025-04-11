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Новости Боевые действия на Курщине
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Украинские силы контролируют 50 км² Курской области РФ, - разведка Эстонии

Операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в 2024 году

Вооруженные силы Украины все еще присутствуют на части территории Курской области РФ - речь идет примерно о 50 квадратных километрах.

Об этом сообщил заместитель руководителя центра разведки Вооруженных сил Эстонии подполковник Янек Кессельманн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"По нашим оценкам, под контролем ВСУ - примерно 50 квадратных километров", - отметил он.

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Кессельманн подчеркнул, что Украина не заинтересована и не может отвести свои силы с Курщины и вообще с этого участка границы. Одновременно украинские войска оказывают давление на севере в других районах, в частности - в направлении Белгорода, чтобы связать силы российской армии:

"Это не дает РФ усилить главное направление удара или открыть новое направление", - добавил подполковник.

По словам Кессельманна, наибольшая интенсивность боевых действий в течение прошлой недели наблюдалась в Донецкой области.

Он также обратил внимание на удары по глубоким тыловым целям обеих сторон. В частности, 6 апреля Россия нанесла удары с кораблей Черноморского флота, а Украина ответила ударами по заводу взрывчатки в Самарской области и заводу оптоволокна в Саранске:

"Оптоволокно стало критически важным компонентом для БПЛА, используемых на тактическом уровне", - пояснил Кессельманн.

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Автор: 

разведка (4171) Эстония (1420) ВСУ (6581) Курск (1092)


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клаптик землі 7×7 км ... через кілька днів не буде і цього
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11.04.2025 15:20 Ответить
"Українські сили контролюють 50 км² Курської області РФ...", а зовсім поруч кацапські війська контролюють територію Сумщини в двічи більше і вже просуваються в напрямку Сум.
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11.04.2025 15:24 Ответить
ну да они в Новеньком сидят 50 дней это очень большая опастность для Сум , не понимаю почему не соберут 200 000 пехоты чтоб отбить Новенькое
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11.04.2025 18:17 Ответить
Для тих, у кого знання арфметики та геометрії заміняє калькулятор, це клаптик 25х2.
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11.04.2025 15:36 Ответить
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11.04.2025 15:59 Ответить
збс, а скільки ми вже НЕ контролюємо Сумської?
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11.04.2025 16:02 Ответить
особенно ты контролируешь
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11.04.2025 18:18 Ответить
Один колгосп 5000га
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11.04.2025 16:54 Ответить
 
 