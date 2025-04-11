Идентифицированы 5 боевиков-уроженцев Луганщины, которые пытали и грабили жителей Изюмщины во время оккупации
Сообщено о подозрении пятерым боевикам "лнр" - уроженцам Луганщины, которые перешли на сторону врага. Оккупанты пытали и грабили жителей Изюмщины во время оккупации Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении пятерым оккупантам в государственной измене в условиях военного положения, жестоком обращении с гражданским населением, а также других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины в редакции 2022 года).
Кто совершал военные преступления на Изюмщине
Подозреваемые - боевики стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка "лнр". Все фигуранты - уроженцы Луганщины, которые добровольно перешли на сторону врага.
2 марта 2022 года российские военные, среди которых были и пять подозреваемых, взяли под контроль село Довгалевка Изюмского района, где совершили ряд преступлений.
Какие преступления совершали боевики "ЛНР"
По данным следствия, 14 апреля 2022 года они остановили на блокпосту местного жителя, похитили его и отвезли в застенок, который был обустроен на территории базы предприятия "Укргеофизика". От потерпевшего подозреваемые хотели узнать информацию о военнослужащих ВСУ, с которыми он дружит, а также местных жителей, которые помогают украинским военным, предлагая при этом бесплатно работать на оккупационную власть.
Мужчина отказался, из-за чего фигуранты его избили. В тот вечер в застенок приехали работники фсб рф. Пострадавшего вывели на улицу, отвели к блокпосту и связали ему руки. Оккупант стал на стопы ног потерпевшего, ограничил при этом возможность пошевелиться. Одновременно с этим потерпевшему надели на голову пакет, перекрывая тем самым доступ воздуха. После этого мужчину поместили в яму, где он провел всего четверо суток. Во время пребывания на территории базы его удерживали в помещении, которое в холодное время года не отапливалось, без предоставления необходимой медицинской помощи, пищи, воды и возможности справлять естественные потребности, что вызывало у потерпевшего физическую боль и моральные страдания, при этом подвергали пыткам, физическому и психологическому насилию. Кроме того, оккупанты похитили из квартиры мужчины болгарку, мотокосу и лодочный мотор.
Также 14 апреля 2022 года оккупанты приехали к мужчине, который жил с семьей. Ему завязали ноги проволокой, посадили в авто и доставили в тот же застенок. После допроса потерпевшего поместили в сарай и приказали копать окопы. Вечером его отпустили. У мужчины похитили мобильный телефон, машинку для стрижки и фонарь.
Подозреваемые также устраивали "обыски" у местных жителей и принудительно отбирали у них имущество. Угрожая применением оружия, они забирали у людей обычные бытовые вещи: мобильные телефоны, ноутбуки, электроплиту, телевизор, перфоратор, прицеп и тому подобное.
Установлено, что все это фигуранты совершали в сговоре с другими оккупантами. Принимаются все меры для их установления.
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