Идентифицированы 5 боевиков-уроженцев Луганщины, которые пытали и грабили жителей Изюмщины во время оккупации

Сообщено о подозрении пятерым боевикам "лнр" - уроженцам Луганщины, которые перешли на сторону врага. Оккупанты пытали и грабили жителей Изюмщины во время оккупации Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении пятерым оккупантам в государственной измене в условиях военного положения, жестоком обращении с гражданским населением, а также других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины в редакции 2022 года).

Кто совершал военные преступления на Изюмщине

Подозреваемые - боевики стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка "лнр". Все фигуранты - уроженцы Луганщины, которые добровольно перешли на сторону врага.

2 марта 2022 года российские военные, среди которых были и пять подозреваемых, взяли под контроль село Довгалевка Изюмского района, где совершили ряд преступлений.

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Какие преступления совершали боевики "ЛНР"

По данным следствия, 14 апреля 2022 года они остановили на блокпосту местного жителя, похитили его и отвезли в застенок, который был обустроен на территории базы предприятия "Укргеофизика". От потерпевшего подозреваемые хотели узнать информацию о военнослужащих ВСУ, с которыми он дружит, а также местных жителей, которые помогают украинским военным, предлагая при этом бесплатно работать на оккупационную власть.

Мужчина отказался, из-за чего фигуранты его избили. В тот вечер в застенок приехали работники фсб рф. Пострадавшего вывели на улицу, отвели к блокпосту и связали ему руки. Оккупант стал на стопы ног потерпевшего, ограничил при этом возможность пошевелиться. Одновременно с этим потерпевшему надели на голову пакет, перекрывая тем самым доступ воздуха. После этого мужчину поместили в яму, где он провел всего четверо суток. Во время пребывания на территории базы его удерживали в помещении, которое в холодное время года не отапливалось, без предоставления необходимой медицинской помощи, пищи, воды и возможности справлять естественные потребности, что вызывало у потерпевшего физическую боль и моральные страдания, при этом подвергали пыткам, физическому и психологическому насилию. Кроме того, оккупанты похитили из квартиры мужчины болгарку, мотокосу и лодочный мотор.

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Также 14 апреля 2022 года оккупанты приехали к мужчине, который жил с семьей. Ему завязали ноги проволокой, посадили в авто и доставили в тот же застенок. После допроса потерпевшего поместили в сарай и приказали копать окопы. Вечером его отпустили. У мужчины похитили мобильный телефон, машинку для стрижки и фонарь.

Подозреваемые также устраивали "обыски" у местных жителей и принудительно отбирали у них имущество. Угрожая применением оружия, они забирали у людей обычные бытовые вещи: мобильные телефоны, ноутбуки, электроплиту, телевизор, перфоратор, прицеп и тому подобное.

Установлено, что все это фигуранты совершали в сговоре с другими оккупантами. Принимаются все меры для их установления.

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