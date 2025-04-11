Количество народных депутатов могут сократить в связи с уменьшением численности населения, - Стефанчук

Из-за сокращения численности населения Украины, которое должно быть представлено в парламенте, вероятно встанет вопрос об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Хочу напомнить, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества народных депутатов до 300 человек", - отметил он.

Стефанчук сказал, что отрицательное заключение предыдущего состава Конституционного Суда фактически заблокировало рассмотрение этого законопроекта в Верховной Раде.

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"Но я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе", - добавил спикер.

Председатель парламента отметил, что уменьшение количества депутатов Верховной Рады может быть связано с объективным сокращением численности населения Украины.

"И это отражается на количестве лиц, которые должны быть представлены в едином законодательном органе. Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", - подытожил Стефанчук.

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