Количество народных депутатов могут сократить в связи с уменьшением численности населения, - Стефанчук
Из-за сокращения численности населения Украины, которое должно быть представлено в парламенте, вероятно встанет вопрос об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300.
Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Хочу напомнить, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества народных депутатов до 300 человек", - отметил он.
Стефанчук сказал, что отрицательное заключение предыдущего состава Конституционного Суда фактически заблокировало рассмотрение этого законопроекта в Верховной Раде.
"Но я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе", - добавил спикер.
Председатель парламента отметил, что уменьшение количества депутатов Верховной Рады может быть связано с объективным сокращением численности населения Украины.
"И это отражается на количестве лиц, которые должны быть представлены в едином законодательном органе. Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", - подытожил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут одне з двох. Або він брехло галіме. Або слуги бідні як церковні миші.
Але так повинно було б бути хоча б за прогулами, не кажучи про кількість колаборантів та злодіїв у цих організованих злочинних угрупуваннях, що імітують партії.
Тому Медведчука і штурхнули, а зовсім не через різницю у поглядах та ідеалах.
То не можна міняти Конституцію щодо виборів.
А, якщо ЗЄ щось треба, то можна Конституцією підтиратися скільки завгодно.
200 з головою, з забороною балотуватися або бути міністрами і очільниками держ органів ригам, голосу, слугам і тим хто коли небудь був членами ригопартії або їх помічниками.
А от оточення його суцільне лайно
За логікою цього нашого кнура , в невеликих країнах можна обійтися 1-2 депутатами.
і якось дивно що при зменшенні населення практично в 2 рази, не зменшилась кількість депутатів та інших дерслужбовців(чий штат тільки розширюється постійно).
Хтось вже мріє про заощадження набоїв - бо мабуть той серіал дивився з Голобородьком та Узі.
"представник України при міжнародних організаціях у Відні" - це справжня посада.
Коли зараз мери окупованих міст справно отримують зарплату...
Може,від незручних,які по-їхньому не голосують,позбавляться..
Нам парламент взагалі не потрібний. Уряд теж. Досить 5 надпотужний менегерів землєнского
Деоккупация и возвращение кол-ва населения должны быть ваши основные приоритеты.
Я вже не кажу за Цензор Бутусова... а в чат до нас він так і так не вийде, забздить в будь-якому випадку.
Якби нарід вмів думати власною головою, а не зомбімарафоном та позітівнимиБлоХерами, то зрозумів би, що справа не кількості депутатів, а в їх якості. Патріотизмі- професіоналізмі, а не аніНаучатся.