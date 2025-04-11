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Новости Сокращение количества депутатов
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Количество народных депутатов могут сократить в связи с уменьшением численности населения, - Стефанчук

Количество нардепов в Раде могут сократить

Из-за сокращения численности населения Украины, которое должно быть представлено в парламенте, вероятно встанет вопрос об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Хочу напомнить, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества народных депутатов до 300 человек", - отметил он.

Стефанчук сказал, что отрицательное заключение предыдущего состава Конституционного Суда фактически заблокировало рассмотрение этого законопроекта в Верховной Раде.

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"Но я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе", - добавил спикер.

Председатель парламента отметил, что уменьшение количества депутатов Верховной Рады может быть связано с объективным сокращением численности населения Украины.

"И это отражается на количестве лиц, которые должны быть представлены в едином законодательном органе. Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", - подытожил Стефанчук.

Также читайте: 54 депутата досрочно были лишены мандатов в Раде этого созыва, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29244) депутат (3314) сокращение (309) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+22
Скоротять на кількість депутатів від ЄС?
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11.04.2025 15:58
+18
Опозиція заважає хрякам чавкати біля корита. Апетит псує.
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11.04.2025 16:01
+13
Маленьким парламентом олігархи будуть крутити як пропеллером собі на користь. Потім дурні, що це схвалять кривавими слізами плакати будуть, але буде вже запізно.
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11.04.2025 16:06
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Правила форума Совет форумчан
Скоротять на кількість депутатів від ЄС?
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11.04.2025 15:58 Ответить
Опозиція заважає хрякам чавкати біля корита. Апетит псує.
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11.04.2025 16:01 Ответить
ну тоді сам Б-г велів
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11.04.2025 16:02 Ответить
Там вони всі біля корита. Лише після кожних виборів переміщаються навкруг нього.
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11.04.2025 16:10 Ответить
дурний ти Стицько. Мабуть моцковський піп хрестив.
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11.04.2025 16:11 Ответить
Дурний той, хто за 33 роки цього так і не зрозумів.
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11.04.2025 16:14 Ответить
Ви напевно в телевізорі живете. Жесть!
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11.04.2025 17:14 Ответить
Не всі, а ті що слжать найпотужнішому зебілу. До речі. А як же він такий чесний допускає свою братву народне добро розкрадати.
Тут одне з двох. Або він брехло галіме. Або слуги бідні як церковні миші.
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11.04.2025 16:17 Ответить
Всі без винятку. Ті, хто при владі, з того боку корита, де їжа жирніша, т.зв. "опозиція" - з іншого. Після виборів міняються місцями. тобто вибори - це змагання за право жерти з жирнішого боку корита. І все. За 33 роки вже пора б це зрозуміти.
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11.04.2025 16:25 Ответить
противсіх вс раний
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11.04.2025 16:42 Ответить
Та не скажи. Попередниками зеленої срані я була задоволена. Тоді поклали початок унеможливлення корупції. Але зелені похабцем все повернули.
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11.04.2025 17:10 Ответить
Поклали початок унеможливлення корупції? Як саме?
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11.04.2025 21:29 Ответить
В Украине 136 района, это с Крымом считаем, вот вам и максимальное количество нужное, ну до 150 округлите, а 150 это в 2 раза меньше 300 и в 3 раза от 450!
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11.04.2025 16:00 Ответить
Маленьким парламентом олігархи будуть крутити як пропеллером собі на користь. Потім дурні, що це схвалять кривавими слізами плакати будуть, але буде вже запізно.
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11.04.2025 16:06 Ответить
Вони і так ним крутять. Витрати на депутатів лише більші.
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11.04.2025 16:11 Ответить
Ні, ви помиляєтесь.
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11.04.2025 16:20 Ответить
Чому це маленьким парламентом крутити будуть, а великим ні?
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11.04.2025 20:19 Ответить
ну купити 300 депів легше ніж 450
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11.04.2025 16:01 Ответить
Нашим олігархам і 4500 купити на раз оптом, бо всі ці депутати їх слуги і раби, яких вони і розпихують по всіх партіях
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11.04.2025 16:15 Ответить
Однаково. На 450 просто витрати більші.
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11.04.2025 16:15 Ответить
За рахунок СН, ОПЗЖ та Замайбаха.
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11.04.2025 16:02 Ответить
"і ви не вгадали жодної букви!" (С)
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11.04.2025 16:03 Ответить
Знаю.
Але так повинно було б бути хоча б за прогулами, не кажучи про кількість колаборантів та злодіїв у цих організованих злочинних угрупуваннях, що імітують партії.
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11.04.2025 16:09 Ответить
Тоді буде більш ніж до 300!
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11.04.2025 20:20 Ответить
Те, чого хтів медведчук. Браво!
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11.04.2025 16:02 Ответить
Так ЗЄ хоче того ж самого тільки для себе.

Тому Медведчука і штурхнули, а зовсім не через різницю у поглядах та ідеалах.
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11.04.2025 16:11 Ответить
давно пора...і приставку народний треба прибрати бо голосують за партії
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11.04.2025 16:02 Ответить
А партії в нас з марсіан складаются?
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11.04.2025 16:13 Ответить
З мародеросіан
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11.04.2025 16:16 Ответить
Навіщо ви за таких голосували.
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11.04.2025 16:26 Ответить
Я за таких не голосувала
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11.04.2025 16:28 Ответить
Голосували напевно, але тепер соромно про це згадувати
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11.04.2025 17:31 Ответить
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11.04.2025 20:38 Ответить
Під час воєнного стану Конституцію не міняють. Зелена шелупонь вже поплутала береги.
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11.04.2025 16:03 Ответить
Нєнєнє...

То не можна міняти Конституцію щодо виборів.
А, якщо ЗЄ щось треба, то можна Конституцією підтиратися скільки завгодно.
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11.04.2025 16:13 Ответить
Забагато 300.
200 з головою, з забороною балотуватися або бути міністрами і очільниками держ органів ригам, голосу, слугам і тим хто коли небудь був членами ригопартії або їх помічниками.
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11.04.2025 16:04 Ответить
ОПЗЖистів ще забули. Ці щурі досі голосують у ВР та сидять у владних кабінетах по всій країні.
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11.04.2025 16:09 Ответить
Як це я забула? Зажопісти це є риги, а до цього ща єду, а до цього сдпу(о)
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11.04.2025 16:17 Ответить
"і тим хто коли небудь був членами ригопартії або їх помічниками." - тобто Петра відкидаєте?
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11.04.2025 17:13 Ответить
Ні, бо він дуже багато робить для Армії.
А от оточення його суцільне лайно
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11.04.2025 20:40 Ответить
Проведите опрос и выяснится, что количество в 30 (тридцать) депутатов вполне устроит большинство людей( которых "намного меньше"). За самого Стефанчука лучше промолчу).
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11.04.2025 16:05 Ответить
Населення в нас дуже тупе. Вони і за власний розстріл з радістю проголосують, а потім будуть дуже здивовані репетувати, коли їх потягнуть до стінки.
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11.04.2025 16:12 Ответить
Я не вижу привязки количества избранников к количеству населения, в параше 140 млн свиней и на это стадо 450 ****** тоже!
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11.04.2025 16:06 Ответить
А в США на 300 млн. населення - 535 конгресменів...
За логікою цього нашого кнура , в невеликих країнах можна обійтися 1-2 депутатами.
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11.04.2025 16:48 Ответить
В ідеалі велика кількість депутатів в парламенті мусить слугувати представництву думок та інтересів усіх верств населення. Але нашим зеленим більшовикам це важко усвідомити.
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11.04.2025 16:53 Ответить
в США є така привязка
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11.04.2025 17:07 Ответить
То була популістична дурня (у 2019), й Коливан цю дурню повторює щоби трохи підняти рейтинг Блазня та його "менеджерів".
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11.04.2025 16:06 Ответить
чого популістична, нагадаю вам що кучма навіть референдум за даним питання проводив.
і якось дивно що при зменшенні населення практично в 2 рази, не зменшилась кількість депутатів та інших дерслужбовців(чий штат тільки розширюється постійно).
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11.04.2025 17:01 Ответить
Почитайте коментарі під цією темою від "наївних" тоді й побачите відповідь на своє питання.
Хтось вже мріє про заощадження набоїв - бо мабуть той серіал дивився з Голобородьком та Узі.
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12.04.2025 00:42 Ответить
Де ж вони теперь столоватися будуть???)))
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11.04.2025 16:06 Ответить
Придумають щось на кшталт:
"представник України при міжнародних організаціях у Відні" - це справжня посада.
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11.04.2025 17:16 Ответить
А не треба оголосити Україну Зеленим Царством і забути про необхідність депутатів взагалі?
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11.04.2025 16:07 Ответить
Та не скоротять.
Коли зараз мери окупованих міст справно отримують зарплату...
Може,від незручних,які по-їхньому не голосують,позбавляться..
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11.04.2025 16:07 Ответить
це для змешення конституційної більшості? А на *** ви її хочете зменшити? щоб що?
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11.04.2025 16:13 Ответить
Бо так.
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11.04.2025 17:29 Ответить
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11.04.2025 16:13 Ответить
Це ж Конституцію міняти треба.
Нам парламент взагалі не потрібний. Уряд теж. Досить 5 надпотужний менегерів землєнского
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11.04.2025 16:14 Ответить
Достатньо одного пана Єрмака.
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11.04.2025 16:32 Ответить
Чушь, "потреба утискатися".
Деоккупация и возвращение кол-ва населения должны быть ваши основные приоритеты.
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11.04.2025 16:28 Ответить
Не скорочуйте, будь ласка! Хто ж буде дбати про добробут громадян, тепер ми гірше будемо жити)
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11.04.2025 16:32 Ответить
Це щоб опанувати конституційну більшість в парламенті. Якщо цей нАрід ще раз проголосує за зелень то вже капец!
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11.04.2025 16:37 Ответить
Оце заяви.Все як на рашке.Боярє погані(бо ворують),а цар (ЗЕ) хароший разом з "менеджерамі".А то що в нас парламентсько-презідентська республіка-то похрен.Но для тупого стада зайде,аж на ура-"бо вони всі однакові".Давай вже сократим міністерства освіти,здоров'я,нац.банк,соц.службу.Бо там"карупція".Мабуть у цього недобільшовика вчителі трамп,х...ло та ще один недореформатора з Аргентини-Мвлей.якого так восхволяють блохери на ютубі.А то,що він перетворює демократичну країну на авторітарну діктатуру,то похрен.В нього теж кумір-трамп.
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11.04.2025 16:38 Ответить
Не одна гнида яка має або мала до взради неповина більше туда ротрапити
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11.04.2025 16:44 Ответить
В 2019 набрали новиєЛітца. Результат відчуваєте?
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11.04.2025 17:27 Ответить
Відчуваємо. Вже 33 роки.
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11.04.2025 21:32 Ответить
Якщо ви в Британії 33 роки відчуваєте щось не советське , то не варто мучатись, повертайтесь у мордор.
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11.04.2025 21:53 Ответить
До чого ВИСЕР?
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12.04.2025 01:43 Ответить
Скоротят, а як же! Тримай кишеню ширше!!!
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11.04.2025 16:52 Ответить
300 краще ніж 450
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11.04.2025 16:54 Ответить
Чим, легше купити?
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11.04.2025 17:24 Ответить
Нас значно більше, але отара дурнів має погано звичку- проголосувати переважною більшистю за пророссійських мундаків, а потім тікати куди попало від того жаху, що вони своєю тупістю накоїли.
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11.04.2025 18:12 Ответить
Нехай би цей кабан спробував би поговорити/побрехати не в теплій ванні Укрінформу, а хоча би на забороненим ним (він же також влада, член РНБО) до показу в мережі Т2 телеканалах 5-тий, Прямий, Еспресо (ну, тут щоб тільки не Руденко вю брав).
Я вже не кажу за Цензор Бутусова... а в чат до нас він так і так не вийде, забздить в будь-якому випадку.
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11.04.2025 17:05 Ответить
Скоротити це добре, даже патронів не жалко
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11.04.2025 17:08 Ответить
У меншій за територією Польщі 460 депутатів. Скорочувати не планують.
Якби нарід вмів думати власною головою, а не зомбімарафоном та позітівнимиБлоХерами, то зрозумів би, що справа не кількості депутатів, а в їх якості. Патріотизмі- професіоналізмі, а не аніНаучатся.
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11.04.2025 17:23 Ответить
Пропоную почати із Стефанчука! Нехай їсть за власні кошти, а не за народні. Дуже вже апетит у нього великий...
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11.04.2025 17:14 Ответить
Дякуючи мудрості наріту, їх у ВР двоє.
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11.04.2025 17:18 Ответить
Я думаю, як би їх москалям в полон віддати. Там у них така прекрасна "дієта"...
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11.04.2025 18:31 Ответить
Залишити слуг урода, опзж і мадам капітельмак, як апазіцію.
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11.04.2025 17:19 Ответить
І скорочувати потрібно по принципу живої ваги - чим худіший тим скоріше на скорочення.Бо поки грубий схудне - худий здохне,а нам треба депутатів берегти - то наша еліта і генофонд (повна цитата).
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11.04.2025 17:22 Ответить
Поза очі вистаило 100 штук. Врахуйте ще помічників, їх там ціла армія...
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11.04.2025 17:29 Ответить
За цією логікою треба ще пропорційно зменшити кількість міністерств та їхнього персоналу, а також заступників Стефанчука та всіляких радників, не кажучи вже про неконституційні органи на кштлалт усім відомого.
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11.04.2025 17:32 Ответить
До 300 слуг черта
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11.04.2025 17:49 Ответить
Їх треба скоротити до двох, а краще зовсім розігнати нафіг.
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11.04.2025 18:05 Ответить
50 максимум і вибои кожні три роки. Перший рік - парламент, другий - президент, третій - судді. Потім все спочатку. Обов'язково з можливістю дострокового припинення повноважень
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11.04.2025 18:37 Ответить
один триндеж
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11.04.2025 20:37 Ответить
Стефанчук в угоду оп і москалів знищив Раду, а тепер ще хоче знищити самих депутатів. Стефанчук є зрадником України. Жаба болотяна. 🐸🇷🇺🐸
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12.04.2025 09:19 Ответить
 
 