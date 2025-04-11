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Новости Никита Крылов принял ражданство рф Смена гражданства
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Украинский боец UFC Крылов объявил о смене гражданства: "Я горд представлять Россию"

Украинский боец UFC Никита Крылов объявил о смене гражданства

Украинский боец в полутяжелом весе Никита Крылов, уроженец Луганщины, заявил о смене гражданства на российское накануне боя против американца Доминика Рейеса в рамках UFC.

Об этом он заявил на пресс-конференции, цитирует "MMA Fighting", передает Цензор.НЕТ.

"До предыдущего боя я просил указать город Кисловодск, Россия. Потому что уже длительное время живу в этом городе и могу его представлять. То, что долгое время не было флага, было связано скорее с тем, что основным местом моего проживания был Донецк. А как мы знаем, на политической арене по этому поводу много дискуссий. И не все понимают, кому он принадлежит. Поэтому я предпочитал выступать без флага Сейчас я думаю, что для меня хорошо, что рядом с моим именем стоит Россия. Я горд тем, что представляю Россию", - сказал предатель.

Отметим, что Крылов родом из Хрустального (Красный Луч), Луганская область. До 2022 года выступал в ММА под украинским флагом, но после начала полномасштабного вторжения российской армии выступал под "нейтральным" флагом.

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Крылов неоднократно высказывался в поддержку "ЛНР" и "ДНР" и желал получить их паспорт.

"Считал и считаю себя россиянином, а где ты живешь - в Украине, Беларуси или России - не так уж и важно. У меня украинский паспорт, и меня это вполне устраивает и не напрягает. А если наши республики будут признаны, появятся паспорта "ДНР" и "ЛНР", то при таком развитии событий я первым буду стоять в очереди за этим паспортом", - заявлял ранее он.

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Автор: 

гражданство (1314) россия (95489) спорт (2427)


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Топ комментарии
+52
Коли жлоба так часто бʼють в голову - не дивно, що воно стає дибілом. Хай далі програє під власівською тряпкою, в ММА все одно нормальних людей немає, одні хачі і цигани
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11.04.2025 17:48
+42
"І не всі розуміють, кому він (Донецьк) належить" - выб%док без роду та племені.
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11.04.2025 17:51
+38
Підор!
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11.04.2025 17:51
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Дурня. В цьому законі заборонено громадянство України для россіян і подвійне громадянство в московіі
А цього дурика треба лишити громадянства України . І ще питання - у цього манкурта вже є громадянство кацапії, чи він просто коло прапора постояв ?
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11.04.2025 22:21 Ответить
Сколько молодых украинских хлопцев - видных поэтов, музыкантов, деятелей культуры и, просто, сильных духом патриотов сложили свои головы за свободу Украины! А эта падло с накачанной биомассой и гнилым атрофированным мозгом так низко пало. Таким не может быть прощения!
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11.04.2025 22:31 Ответить
руснявий з будь-яким паспортом,то руснявий...це генетичне
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11.04.2025 22:34 Ответить
Типовий кон'юнктурний пристосуванець, як і багато хто з вати Донбасу та Криму) При Трампі стало можливим щось таке триндіти, тому і триндить. Раніше придурювався українцем, бо боявся, що при Байдені за рашизм опустять і закриють доступ в США. Там майже всі такі. Якщо рашка завалиться і буде вигідніше знову стати українцями, подістають українські паспорти, будуть проклинати рашку. Істоти без честі, без батьківщини, ходячі шлунки та сраки.
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12.04.2025 01:18 Ответить

Нє, ну я бачу, що цей 3.14дарас - далеко не "гігант мислі". Але ж яким треба бути гальмом, щоб лише зараз міняти громадянство?!
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12.04.2025 02:46 Ответить
Про яке громадянство воно може базікати, коли він не знає хто його папа?
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12.04.2025 08:06 Ответить
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