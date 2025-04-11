Украинский боец UFC Крылов объявил о смене гражданства: "Я горд представлять Россию"
Украинский боец в полутяжелом весе Никита Крылов, уроженец Луганщины, заявил о смене гражданства на российское накануне боя против американца Доминика Рейеса в рамках UFC.
Об этом он заявил на пресс-конференции, цитирует "MMA Fighting", передает Цензор.НЕТ.
"До предыдущего боя я просил указать город Кисловодск, Россия. Потому что уже длительное время живу в этом городе и могу его представлять. То, что долгое время не было флага, было связано скорее с тем, что основным местом моего проживания был Донецк. А как мы знаем, на политической арене по этому поводу много дискуссий. И не все понимают, кому он принадлежит. Поэтому я предпочитал выступать без флага Сейчас я думаю, что для меня хорошо, что рядом с моим именем стоит Россия. Я горд тем, что представляю Россию", - сказал предатель.
Отметим, что Крылов родом из Хрустального (Красный Луч), Луганская область. До 2022 года выступал в ММА под украинским флагом, но после начала полномасштабного вторжения российской армии выступал под "нейтральным" флагом.
Крылов неоднократно высказывался в поддержку "ЛНР" и "ДНР" и желал получить их паспорт.
"Считал и считаю себя россиянином, а где ты живешь - в Украине, Беларуси или России - не так уж и важно. У меня украинский паспорт, и меня это вполне устраивает и не напрягает. А если наши республики будут признаны, появятся паспорта "ДНР" и "ЛНР", то при таком развитии событий я первым буду стоять в очереди за этим паспортом", - заявлял ранее он.
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А цього дурика треба лишити громадянства України . І ще питання - у цього манкурта вже є громадянство кацапії, чи він просто коло прапора постояв ?
Нє, ну я бачу, що цей 3.14дарас - далеко не "гігант мислі". Але ж яким треба бути гальмом, щоб лише зараз міняти громадянство?!