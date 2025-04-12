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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне утром трижды атаковали Харьков беспилотниками, есть пострадавший

шахеди

Утром 12 апреля россияне нанесли три удара по Харькову, два из них зафиксированы в Немышлянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"На данную минуту есть один пострадавший от прилетов "шахедов" по Харькову. Состояние - предварительно - легкое", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что один "шахед" попал в землю, другие два - по территории гражданского предприятия.

Также читайте: РФ применяет новую тактику ударов по Харькову: за короткое время очень много БПЛА попадает в одно место, - мэр Терехов

Автор: 

беспилотник (3585) Харьков (7473) Харьковская область (770) Харьковский район (226)


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Позорная страница в истории США, от которой еще долго потом будут отмываться последующие поколения американцев. Представитель США трясется, мнется, нервничает, руку к сердцу прикладывает перед военным преступником, фу блд…
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12.04.2025 08:56 Ответить
Держи карман шире! Будут тебе США "отмываться", как же! Чхать они на всех хотели.
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12.04.2025 10:10 Ответить
 
 