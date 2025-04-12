Россияне утром трижды атаковали Харьков беспилотниками, есть пострадавший

Утром 12 апреля россияне нанесли три удара по Харькову, два из них зафиксированы в Немышлянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"На данную минуту есть один пострадавший от прилетов "шахедов" по Харькову. Состояние - предварительно - легкое", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что один "шахед" попал в землю, другие два - по территории гражданского предприятия.

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