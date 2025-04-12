Россияне утром трижды атаковали Харьков беспилотниками, есть пострадавший
Утром 12 апреля россияне нанесли три удара по Харькову, два из них зафиксированы в Немышлянском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"На данную минуту есть один пострадавший от прилетов "шахедов" по Харькову. Состояние - предварительно - легкое", - говорится в сообщении.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что один "шахед" попал в землю, другие два - по территории гражданского предприятия.
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показать весь комментарий12.04.2025 08:56 Ответить Мне нравится 5
Сергей Леонидович #601043
показать весь комментарий12.04.2025 10:10 Ответить Мне нравится 0
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