Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, погиб человек, есть раненые. ФОТО

За минувшие сутки, 11 апреля 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области. Под вражеским огнем находились 3 района области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.







Покровский район

В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома; в Гришино ранен человек; в Родинском повреждены дом и парикмахерская.

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Краматорский район

В Заречном Лиманской громады ранен человек. В Славянске повреждено промышленное помещение. В Заре Ильиновской громады повреждены 14 объектов. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 админздания, 2 нежилых помещения и 2 склада.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 10 домов.