РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10503 посетителя онлайн
Новости
560 1

Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, погиб человек, есть раненые. ФОТО

За минувшие сутки, 11 апреля 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области. Под вражеским огнем находились 3 района области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

обстрелы Донетчины
обстрелы Донетчины
обстрелы Донетчины

Покровский район

В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома; в Гришино ранен человек; в Родинском повреждены дом и парикмахерская.

Также читайте: Покровск сейчас является ключевой целью для российской армии, - Палиса

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады ранен человек. В Славянске повреждено промышленное помещение. В Заре Ильиновской громады повреждены 14 объектов. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 админздания, 2 нежилых помещения и 2 склада.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 10 домов.

Автор: 

Донецкая область (9621) Покровск (591) Бахмутский район (372) Краматорский район (219) Покровский район (550) Северск (80) Константиновка (1740) Славянск (2572) Родинское (19) Гришино (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.04.2025 10:51 Ответить
 
 