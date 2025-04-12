Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, погиб человек, есть раненые. ФОТО
За минувшие сутки, 11 апреля 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области. Под вражеским огнем находились 3 района области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома; в Гришино ранен человек; в Родинском повреждены дом и парикмахерская.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады ранен человек. В Славянске повреждено промышленное помещение. В Заре Ильиновской громады повреждены 14 объектов. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 админздания, 2 нежилых помещения и 2 склада.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 10 домов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий12.04.2025 10:51 Ответить Мне нравится 1
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