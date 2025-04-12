Глава МИД Нидерландов Вельдкамп прибыл в Украину

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл с визитом в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп - сегодня во Львове. Вместе с украинской делегацией начали визит с чествования памяти павших Защитников Украины", - говорится в сообщении.

В программе, по его словам, - участие в конференции, рабочие встречи и диалог об интеграции Украины в ЕС и укреплении сотрудничества между двумя странами и городами.

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