Глава МИД Нидерландов Вельдкамп прибыл в Украину
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл с визитом в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп - сегодня во Львове. Вместе с украинской делегацией начали визит с чествования памяти павших Защитников Украины", - говорится в сообщении.
В программе, по его словам, - участие в конференции, рабочие встречи и диалог об интеграции Украины в ЕС и укреплении сотрудничества между двумя странами и городами.
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Olena Olena #512149
показать весь комментарий12.04.2025 14:40 Ответить Мне нравится 0
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