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Глава МИД Нидерландов Вельдкамп прибыл в Украину

Каспар Вельдкамп прибыл в Украину

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл с визитом в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп - сегодня во Львове. Вместе с украинской делегацией начали визит с чествования памяти павших Защитников Украины", - говорится в сообщении.

В программе, по его словам, - участие в конференции, рабочие встречи и диалог об интеграции Украины в ЕС и укреплении сотрудничества между двумя странами и городами.

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Автор: 

визит (3080) Львов (4582) Нидерланды (1581) Львовская область (2903) Львовский район (52)


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Це міністр тих Нідерландів, які в 2016 на референдумі висловились проти вступу України в ЄС
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12.04.2025 14:40 Ответить
 
 