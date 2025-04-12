Россия может применить ядерное оружие против спутников в космосе, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Российская Федерация может применить ядерное оружие против космических спутников. Он призвал союзников по Альянсу готовиться к новым вызовам в космическом пространстве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt am Sonntag.
"Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - заявил Рютте.
Он отметил, что это развитие событий является "тревожным". Рютте отметил, что возможности Москвы в космосе пока устарели и не соответствуют уровню Запада.
"Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года", - сказал натовский генсек.
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А навіть коли застосує - що вони зроблять? Солі на хвіст ліліпутіну насиплять?
Сказав "А" - кажи "Б" - росія може - тому ми діємо так-то... а по суті - ніякто...
росія розглядає можливість розмістити ядерку в космосі, хоча допотопними технологіями.
це викликає серйозну стурбованість у нато: несіть нові памперси, старі намокли.
Тому вмикайте мізки, доки не пізно!
Це нівелює майже все високоточне американське озброєння, включно із стратегічною компонентою. Що призведе до обнулення обороноздатності США. Та й Інтернет здебільше згасне, що стане катастрофою світового масштабу - від фінансово-біржового краху до техногенно-логістичного колапсу.
Тому США хочуть отримати обіцянку ***** не робити цього і провести її через Радбез ООН. Затим тиснуть й тиснутимуть на Україну, погрожуючи припинити допомогу.
Але, такі сподівання марні, бо рашистська пітьма в слушні для себе моменти робить саме те, чого найбільше й бояться її супротивники.
Як виглядає ядерний вибух у космосі - https://x.com/i/status/1778159552661168509 відео.
Ваша картинка - фейк.
Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою (також відомий як Московський договір) був підписаний 5 серпня 1963 року в Москві. Сторонами договору були СРСР, США і Велика Британія.
А щодо картинки супутникових уламків довкола Землі, то це всього лиш схематичний малюнок того, що може статись у разі певних обставин. Що апріорі не може називатись "фейком".
Нема чого хвилюватися
А свої ж ( кацапські тобто ) продовжать там літати як ні в чому не бувало . ! Так ? Я нічого не наплутав , пане Рютте ?
за останні років 20 з лишнім у )(уйлокассапів ніц не взлітало, а нині клоуни овального вже їм дозволили? 🤣
интернационалгимн кацапстана петь.