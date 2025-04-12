Россия может применить ядерное оружие против спутников в космосе, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Российская Федерация может применить ядерное оружие против космических спутников. Он призвал союзников по Альянсу готовиться к новым вызовам в космическом пространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt am Sonntag.

"Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - заявил Рютте.

Он отметил, что это развитие событий является "тревожным". Рютте отметил, что возможности Москвы в космосе пока устарели и не соответствуют уровню Запада.

"Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года", - сказал натовский генсек.

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