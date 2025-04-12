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Новости Распространение ядерного оружия
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Россия может применить ядерное оружие против спутников в космосе, - Рютте

Россия может развязать войну в космосе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Российская Федерация может применить ядерное оружие против космических спутников. Он призвал союзников по Альянсу готовиться к новым вызовам в космическом пространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt am Sonntag.

"Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - заявил Рютте.

Он отметил, что это развитие событий является "тревожным". Рютте отметил, что возможности Москвы в космосе пока устарели и не соответствуют уровню Запада.

"Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года", - сказал натовский генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество космических пусков в России обвалилось до уровней первой половины 1960-х

 

Автор: 

космос (786) россия (95489) ядерное оружие (1333) Рютте Марк (351)


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Топ комментарии
+24
Жах який, то підніміть на всякий випадок в повітря польську авіацію.
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12.04.2025 12:06
+21
Россосіссія може все, що їй дозволить цивілізований світ.
Тому вмикайте мізки, доки не пізно!
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12.04.2025 12:06
+15
Ну то викажіть надглибоку стурбованість!
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12.04.2025 12:02
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Ну то викажіть надглибоку стурбованість!
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12.04.2025 12:02 Ответить
А може і не застосувати...
А навіть коли застосує - що вони зроблять? Солі на хвіст ліліпутіну насиплять?
Сказав "А" - кажи "Б" - росія може - тому ми діємо так-то... а по суті - ніякто...
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12.04.2025 14:01 Ответить
для тих кому лінь читати:

росія розглядає можливість розмістити ядерку в космосі, хоча допотопними технологіями.
це викликає серйозну стурбованість у нато: несіть нові памперси, старі намокли.
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12.04.2025 12:03 Ответить
Ядерна зброя, як така в космічному просторі має дуже обмежену ефективність. Єдиний руйнівний фактор, це електромагнітне і жорстке випромінювання. Але космос дуже великий і розміщувати тисячі боєголовок складно і дуже дорого. Єдиним загрозливим варіантом може бути розміщення ядерної зброї в космосі в режимі довготривалого очікування з подальшим скеруванням на певні цілі. Це вже було зроблено ще за часів Хрущова, але пізніше згідно домовленостей між великими країнами космос очистили від ядерки.
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12.04.2025 18:05 Ответить
Россосіссія може все, що їй дозволить цивілізований світ.
Тому вмикайте мізки, доки не пізно!
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12.04.2025 12:06 Ответить
Нажаль, відтепер слова "цивілізований світ" належить брати у лапки...
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12.04.2025 12:24 Ответить
Ти неправильно пишеш назву території, правильно писати ху....лостан, а з іншим згоден
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12.04.2025 12:46 Ответить
Жах який, то підніміть на всякий випадок в повітря польську авіацію.
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12.04.2025 12:06 Ответить
👍
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12.04.2025 12:48 Ответить
Краще румунську!!!
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12.04.2025 13:34 Ответить
Красавчик! А заодно і румунську - щоб два рази не вставати...
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12.04.2025 14:03 Ответить
Хрютте не знає що робити.
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12.04.2025 12:12 Ответить
Разве остались договора, которые старый плешивый недомерок еще не нарушил?
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12.04.2025 12:14 Ответить
ната,вам краще копати окопи треба,та готуватись до навали орди з стрілами та луками,тільки на радянських буханках та іржавих танках т34
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12.04.2025 12:19 Ответить
Дійсно, ***** залякало Америку погрозою ядерних вибухів у космосі, від яких тисячі орбітальних супутників США перетворяться на товщу колоземних уламків за Синдромом Кесслера.
Це нівелює майже все високоточне американське озброєння, включно із стратегічною компонентою. Що призведе до обнулення обороноздатності США. Та й Інтернет здебільше згасне, що стане катастрофою світового масштабу - від фінансово-біржового краху до техногенно-логістичного колапсу.
Тому США хочуть отримати обіцянку ***** не робити цього і провести її через Радбез ООН. Затим тиснуть й тиснутимуть на Україну, погрожуючи припинити допомогу.
Але, такі сподівання марні, бо рашистська пітьма в слушні для себе моменти робить саме те, чого найбільше й бояться її супротивники.

Як виглядає ядерний вибух у космосі - https://x.com/i/status/1778159552661168509 відео.



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12.04.2025 12:25 Ответить
Не вірте усьому, що малюють 3Д-художники.
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12.04.2025 12:51 Ответить
Ядерні випробування в космосі заборонені.
Ваша картинка - фейк.
Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою (також відомий як Московський договір) був підписаний 5 серпня 1963 року в Москві. Сторонами договору були СРСР, США і Велика Британія.
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12.04.2025 14:04 Ответить
Ще будапештський меморандум згадав би!
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12.04.2025 14:45 Ответить
У Вас все так, крім одного: до тогго, як укласти вказаний Вами договір, СРСР та США провели свої випробування ядерних зарядів у космічному просторі, кілька разів збільшуючи їх потужність.
А щодо картинки супутникових уламків довкола Землі, то це всього лиш схематичний малюнок того, що може статись у разі певних обставин. Що апріорі не може називатись "фейком".
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12.04.2025 15:26 Ответить
Тобто Маск має ввідати Марс фюреру з кремля.
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12.04.2025 12:37 Ответить
та ну... фюреру з кремля не потрібен ніякий Марс. фюреру з кремля потрібне панування на Землі. на пару із комунякою Сі. тому і вдаються до таких шантажів. ці ж виродки на планеті нічого конструктивного людству не можуть запропонувати, тільки терор, шантаж і війни. фюреру з кремля потрібно, щоб до нього на болота на поклон їздили усілякі Вітькови, Маски, а потім і сам Рудий щоб приїхав до кремля на поклон. ось що насправді хоче фюрер. продемонструвати світу своє возвеличення не економікою чи корисними для людства технологіями, а шантажем і світовим терором.
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12.04.2025 13:45 Ответить
це певно в нього зранку, з "бодуна"...
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12.04.2025 12:44 Ответить
Нічого не буде. Хтось уявляє скільки має вибухнути бомб, що вийшли з ладу усі супутники? Тисячі. Бо потужність імпульсу падає пропорційно квадрату відстані.
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12.04.2025 12:49 Ответить
Цілуйте далі в зад свого гарного хлопця путіна. У вас же з ним хороші відносини. І це ніколи не станеться, поки Трамп президент))
Нема чого хвилюватися
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12.04.2025 12:50 Ответить
Рютте пугает, даже не знаю кого, обычных людей что ли, ибо вряд ли среди военных и даже политиков, у которых есть советники, эксперты, есть такие, кто не понимает что это крайне маловероятно, еще менее вероятно чем применение наземного ТЯО, ведь массовое применение ЭМИ оружия (парочкой много не "собьешь"), повыводит из строя не только американские спутники а и все остальные, китайские, российские, все, кто окажется в радиусе поражения, а они там насколько я понимаю, летают вперемешку недалеко друг от друга.
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12.04.2025 12:56 Ответить
Кацапское ЯО в космосе поражает выборочно, как наши боевые комары.
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12.04.2025 13:10 Ответить
У кацапів є яз яка вражає виключно американські супутники ???
А свої ж ( кацапські тобто ) продовжать там літати як ні в чому не бувало . ! Так ? Я нічого не наплутав , пане Рютте ?
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12.04.2025 13:08 Ответить
Росія може застосувати...., а команда бариг США вже ніц не можуть?
за останні років 20 з лишнім у )(уйлокассапів ніц не взлітало, а нині клоуни овального вже їм дозволили? 🤣
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12.04.2025 13:21 Ответить
Навіть Зірку смерті у сусідній Галактиці може застосувати. Жах...
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12.04.2025 13:30 Ответить
Головне стурбованість!!!!
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12.04.2025 13:35 Ответить
чел очевидно предлагает брать пример с основателя и постоянного члена ООН. говорит, мол, отстали от новых трендов. ядерные станции не захватывают, ракетами по столицам не фигачат, народ на убой не отправляют, земли не делят, потенциал в космосе не развивают. заплыли жиром. вот Хйло придет - он покажет как надо строем ходить и интернационал гимн кацапстана петь.
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12.04.2025 13:36 Ответить
а що будуть використовувати для комічних так званих бомбардувань -віслюків з покровського напрямку чи северокорейців з курщини
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12.04.2025 14:23 Ответить
НАТа всрата вже навіть не приховує, що ні на що не здатна.
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12.04.2025 14:51 Ответить
Росія може лише гучно насрати собі в штани. Але чомусь від цього звуку та запаху всі лякаються. Навіть США
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12.04.2025 16:23 Ответить
 
 