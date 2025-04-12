В Литве готовятся к новой волне диверсий, - спикер Сейма Сквернялис

Спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что хотя уровень угрозы в стране не изменился, службы безопасности готовятся к новой волне диверсионных операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Информация, предоставленная нашими силовыми структурами, свидетельствует о возвращении серьезной волны диверсионных операций, которые проводились в странах Балтии, в частности - в Литве. Сейчас эти дела находятся в суде, мы все прекрасно знаем, что там планировалось. Нашим силовым структурам предстоит проделать в этом направлении достаточно большую работу", - заявил Сквернялис.

Председатель Сейма отметил, что саботаж, диверсии и различные провокации "являются сегодня главной проблемой" в регионе. Однако общий уровень угрозы пока не увеличился.

"Если говорить о более глобальном уровне, то мы видим, что все напрямую зависит от ситуации в Украине. Пока там никаких сдвигов нет, продолжается конвенционная война, и тот уровень угроз, который был раньше, сейчас для нас точно не изменился и не вырос", - заявил спикер Сейма.

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