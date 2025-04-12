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Новости Утраты Украины
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В бою за Украину погиб боксер, мастер спорта Владимир Мандзюк

Погиб Владимир Мандзюк

Во время выполнения боевого задания возле села Алексеевка Сумской области погиб украинский боксер Владимир Мандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ассоциации бокса Украины.

Мандзюк присоединился в ряды Сил специальных операций ВСУ осенью 2024 года. Погиб во время выполнения боевого задания возле села Алексеевка Сумской области.

"На щите домой, на Тернопольщину, возвращается Владимир Мандзюк, позывной Воха. Многократный чемпион и призер всеукраинских и международных турниров, чемпион Украины среди студентов. Боец на ринге и бесстрашный воин на поле битвы. Владимир был настоящим - честным, надежным, искренним", - говорится в сообщении.

Воину родом из Тернопольщины было всего 28 лет. Он был мастером спорта Украины по боксу, воспитанником клуба "Ринг", многократным чемпионом и призером всеукраинских и международных турниров, чемпионом Украины среди студентов (г. Днепр, 2018).

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Автор: 

бокс (598) спорт (2427) потери (4381)


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Топ комментарии
+37
Низький уклін, тобі КОЗАЧЕ!
Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!
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12.04.2025 13:26
+21
Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Володимира 😪😪😪
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12.04.2025 13:45
+18
Герою Слава!!!!
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12.04.2025 13:43
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Низький уклін, тобі КОЗАЧЕ!
Слава Україні! Запеклі, вогню не бояться!
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12.04.2025 13:26 Ответить
лучшие уходят (((((((
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12.04.2025 13:31 Ответить
Герою Слава!!!!
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12.04.2025 13:43 Ответить
Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Володимира 😪😪😪
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12.04.2025 13:45 Ответить
Героям Слава.
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12.04.2025 13:46 Ответить
А є ще така Лєра Мандзюк-комікесса. Виступає в Кварталі-95!
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12.04.2025 14:00 Ответить
"біля села Олексіївка на Сумщині", (3 км від державного кордону) - бойові дії вже на український землі.
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12.04.2025 14:00 Ответить
мабуть дрг ...
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12.04.2025 16:15 Ответить
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12.04.2025 14:25 Ответить
На жаль втрачаємо кращих в той час як в ворога біосміття. Вічна память воїну.
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12.04.2025 14:37 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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12.04.2025 14:58 Ответить
Герою Слава !!!🙏 😢🇺🇦
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12.04.2025 15:03 Ответить
Слава Герою. Кращі йдуть, а тим часом 2 млн. (екс)працівників силових структур 4й рік ховаються від відповідальності в проміжностях в тилу.
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12.04.2025 15:47 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
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12.04.2025 17:22 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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13.04.2025 00:23 Ответить
 
 