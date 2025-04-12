В бою за Украину погиб боксер, мастер спорта Владимир Мандзюк

Во время выполнения боевого задания возле села Алексеевка Сумской области погиб украинский боксер Владимир Мандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ассоциации бокса Украины.

Мандзюк присоединился в ряды Сил специальных операций ВСУ осенью 2024 года. Погиб во время выполнения боевого задания возле села Алексеевка Сумской области.

"На щите домой, на Тернопольщину, возвращается Владимир Мандзюк, позывной Воха. Многократный чемпион и призер всеукраинских и международных турниров, чемпион Украины среди студентов. Боец на ринге и бесстрашный воин на поле битвы. Владимир был настоящим - честным, надежным, искренним", - говорится в сообщении.

Воину родом из Тернопольщины было всего 28 лет. Он был мастером спорта Украины по боксу, воспитанником клуба "Ринг", многократным чемпионом и призером всеукраинских и международных турниров, чемпионом Украины среди студентов (г. Днепр, 2018).

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