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Новости Санкции СНБО
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СНБО ввел санкции против Арбузова, Клюева, Полищука и Шевцовой

СНБО ввел санкции

Совет по вопросам национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении четырех бывших чиновников и предпринимателей, связанных с пророссийской деятельностью или бизнесом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из решения СНБО.

Да, под санкции попали:

  • бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов;
  • бывший министр экономики и экс-глава Администрации президента Андрей Клюев;
  • экс-владелец ТРЦ Guliver в Киеве Виктор Полищук;
  • бывшая акционер IBOX-банка, основательница подсанкционной фирмы "Финансовая Компания Лео" Алена Шевцова.

Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов и запрет на почти любую экономическую деятельность в Украине.

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Автор: 

Клюев Андрей (898) санкции (11287) СНБО (4432) Арбузов Сергей (474) Шевцова (2)


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Топ комментарии
+12
эмитация деятельности убежденных бездельников со всеми признаками умственной деградации
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12.04.2025 13:55
+8
ТА НЕВЖЕ !!!
ДОПИС БОРИСЛАВА БЕРЕЗИ.

Кара-Мурза, выступая во французском парламенте: "<...> Есть ещё одна причина, по которой Министерство обороны России привлекает так много представителей национальных меньшинств - потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы - один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, якобы это проще. Я раньше об этом не задумывался. Мне казалось, что причины были в первую очередь экономические. Но после слов [коллеги, которая рассказала о бурятах] я тоже начал об этом думать". Конец цитаты. Друзья, ну, вы поняли, да? Русским так тяжело, так невыносимо убhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C #вать вас, украинцев, что всю работу за них делают буряты и чеченцы. Ну, потому что они ж звери и дикари. Это понятно, да? Бурятов и чеченцев он, кстати, называет "эти нацменьшинства".

й т д
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12.04.2025 13:38
+7
12, если быть точным.
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12.04.2025 13:58
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Сортировать:
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ТА НЕВЖЕ !!!
ДОПИС БОРИСЛАВА БЕРЕЗИ.

Кара-Мурза, выступая во французском парламенте: "<...> Есть ещё одна причина, по которой Министерство обороны России привлекает так много представителей национальных меньшинств - потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы - один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, якобы это проще. Я раньше об этом не задумывался. Мне казалось, что причины были в первую очередь экономические. Но после слов [коллеги, которая рассказала о бурятах] я тоже начал об этом думать". Конец цитаты. Друзья, ну, вы поняли, да? Русским так тяжело, так невыносимо убhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C #вать вас, украинцев, что всю работу за них делают буряты и чеченцы. Ну, потому что они ж звери и дикари. Это понятно, да? Бурятов и чеченцев он, кстати, называет "эти нацменьшинства".

й т д
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12.04.2025 13:38 Ответить
Українська влада повністю провалила пропаганду стосовно малих поневолених народів Московії - башкирів ,бурятів , ічкеріїців . Замість того ,щоб підтримувати і піднімати на боротьбу з Москвою - просто мішають їх з лайном та ліплять образ дикунів ,вбивць ,гвалтівників. Хоча етнічних українців у складі московських військ більше в рази - і злочинів вони вчиняють не менше ..
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12.04.2025 13:48 Ответить
А яким боком оцей потік свідомості притулити до санкцій арбузову чи дюші клюєву? Вони що, чиченці? Чи буряти? Чи це ви так зі Штатів пропагандонську роботу ведете?
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12.04.2025 15:17 Ответить
не пройшло і три роки
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12.04.2025 13:39 Ответить
12, если быть точным.
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12.04.2025 13:58 Ответить
эмитация деятельности убежденных бездельников со всеми признаками умственной деградации
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12.04.2025 13:55 Ответить
Только Имитация
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12.04.2025 13:59 Ответить
но ты ведь понял смысл???можешь поставить мне ,,2,, я даже не обижусь,ведь наверно трудно быть правильным,а я допускаю ошибки в мелочах отбирая шансы облажаться по-крупному
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12.04.2025 14:53 Ответить
не парсься, СМЕРЬ ОРКАМ!!!
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12.04.2025 22:22 Ответить
********* оце дають
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12.04.2025 14:01 Ответить
Це ж потужно, правда ж?
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12.04.2025 14:01 Ответить
Это "потужное" не о чем. Для граждан Украины есть Уголовный Кодекс, который просто нужно применить. И все.
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12.04.2025 16:53 Ответить
https://espreso.tv/polityka-nemae-pidstav-shmigal-vidpoviv-na-petitsiyu-iz-zaklikom-zastosuvati-sanktsii-rnbo-proti-portnova "Немає підстав": Шмигаль відповів на петицію з закликом застосувати санкції РНБО проти Портнова.
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12.04.2025 14:21 Ответить
ВО *** ... ДАЮТЬ молодці так швидко що всі охренелі за сверх світву швидкість!!!
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12.04.2025 14:28 Ответить
Всі ці персонажі дружно поржали над санкціями разом з Портновим.
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12.04.2025 15:48 Ответить
Ишел 11-й год войны!!😳🙄😏🧐
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12.04.2025 15:49 Ответить
Вот теперь заживём!!!🤣😂🤪🥳🤡
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12.04.2025 15:50 Ответить
Гм... Виявляється ця Шевцова - рашистска, що фінансувала пітьму.
А її так р'яно захищали на шпальтах ЦН і Тука і Баганець і ще якісь блогери-ноунейми Черненко і Лямець. Бо ж український бізнес утискають.
Чи варто було так бруднитись? Навіть за грубі гроші. Від пітьми.
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12.04.2025 15:53 Ответить
Потужно 🤣🤣🤣🤣
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12.04.2025 16:22 Ответить
Всього 3 роки пройшло... До речі,кажуть Поліщук некоронований король Броварів,його дружина племінниця дружини Діми Медвєдєва-Гідроцефала...
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12.04.2025 17:49 Ответить
РНБО запровадила санкції проти Арбузова, Клюєва, Поліщука та Шевцової.

Ефективно, вчасно... А вони хоч знають про це?
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12.04.2025 17:51 Ответить
А хто заважав, це зробити зеленському і отим мудрим сидільцям з урядового кварталу(гончаруку+шмигалю), ще з 2019 року????
Беркутню-відпустив, ригоАНАЛІВ-відпустив, вагнерівців-здав, Патріотів України - по тюрмах розсадив, Підень України-****** здав, Оманські указівки-виконує, військових керівників України-зняв!,! Що тільки не зробили зеленський богдан єрмак татаров та група осіб з урядового кварталу, щоб здати Україну в руки ******, і самім утікати, за кордон, до майна і банківських рахунків, після «самітів міру+мір»!!
Аж сьогодні, почалася виборча кампашка зеленого лайна, вспомнив він і про зрадників+ригоАНАЛІВ, що потікали з України!! МАБУТЬ, їх помічники, напомнили йому, про своїх паханів?
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12.04.2025 19:14 Ответить
потужно!! й варте цілого вечірнього гундоса!! й дарма, що більшість посполитих цих прізвищ навіть й не згадають...
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12.04.2025 23:06 Ответить
на 11 рік....
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13.04.2025 00:13 Ответить
усі в Україні в **** від ціеї постанови во *** дають
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13.04.2025 00:22 Ответить
А Сівкович?
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13.04.2025 04:22 Ответить
через 10 лет?)))) потужно.
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13.04.2025 08:09 Ответить
За Портнова знов чгось забули ....
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13.04.2025 08:35 Ответить
Цікаво, а проти самого РНБО хто буде вводити санкції? Одні святі там?
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13.04.2025 08:41 Ответить
арбузов - це людина без ідентифікаційного коду?
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13.04.2025 08:57 Ответить
Санкції? На 4 році війни? Поцілуєте їх в дупу! Самий дієвий метод - метод Ківи!
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13.04.2025 10:32 Ответить
Три років дали на вивіз грошей, а потім ПОТУЖНО - ось вам мерзотники. Так їм і треба. А портнов часом не з іх компашкі?
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14.04.2025 08:33 Ответить
 
 