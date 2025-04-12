СНБО ввел санкции против Арбузова, Клюева, Полищука и Шевцовой

Совет по вопросам национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении четырех бывших чиновников и предпринимателей, связанных с пророссийской деятельностью или бизнесом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из решения СНБО.

Да, под санкции попали:

бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов;

бывший министр экономики и экс-глава Администрации президента Андрей Клюев;

экс-владелец ТРЦ Guliver в Киеве Виктор Полищук;

бывшая акционер IBOX-банка, основательница подсанкционной фирмы "Финансовая Компания Лео" Алена Шевцова.

Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов и запрет на почти любую экономическую деятельность в Украине.

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