3 890 37
СНБО ввел санкции против Арбузова, Клюева, Полищука и Шевцовой
Совет по вопросам национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении четырех бывших чиновников и предпринимателей, связанных с пророссийской деятельностью или бизнесом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно из решения СНБО.
Да, под санкции попали:
- бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов;
- бывший министр экономики и экс-глава Администрации президента Андрей Клюев;
- экс-владелец ТРЦ Guliver в Киеве Виктор Полищук;
- бывшая акционер IBOX-банка, основательница подсанкционной фирмы "Финансовая Компания Лео" Алена Шевцова.
Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов и запрет на почти любую экономическую деятельность в Украине.
Топ комментарии
+12 Влад #584963
показать весь комментарий12.04.2025 13:55
+8 Наталия Гончар
показать весь комментарий12.04.2025 13:38
+7 Alexey Poltorak
показать весь комментарий12.04.2025 13:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДОПИС БОРИСЛАВА БЕРЕЗИ.
Кара-Мурза, выступая во французском парламенте: "<...> Есть ещё одна причина, по которой Министерство обороны России привлекает так много представителей национальных меньшинств - потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы - один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, якобы это проще. Я раньше об этом не задумывался. Мне казалось, что причины были в первую очередь экономические. Но после слов [коллеги, которая рассказала о бурятах] я тоже начал об этом думать". Конец цитаты. Друзья, ну, вы поняли, да? Русским так тяжело, так невыносимо убhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C #вать вас, украинцев, что всю работу за них делают буряты и чеченцы. Ну, потому что они ж звери и дикари. Это понятно, да? Бурятов и чеченцев он, кстати, называет "эти нацменьшинства".
й т д
А її так р'яно захищали на шпальтах ЦН і Тука і Баганець і ще якісь блогери-ноунейми Черненко і Лямець. Бо ж український бізнес утискають.
Чи варто було так бруднитись? Навіть за грубі гроші. Від пітьми.
Ефективно, вчасно... А вони хоч знають про це?
Беркутню-відпустив, ригоАНАЛІВ-відпустив, вагнерівців-здав, Патріотів України - по тюрмах розсадив, Підень України-****** здав, Оманські указівки-виконує, військових керівників України-зняв!,! Що тільки не зробили зеленський богдан єрмак татаров та група осіб з урядового кварталу, щоб здати Україну в руки ******, і самім утікати, за кордон, до майна і банківських рахунків, після «самітів міру+мір»!!
Аж сьогодні, почалася виборча кампашка зеленого лайна, вспомнив він і про зрадників+ригоАНАЛІВ, що потікали з України!! МАБУТЬ, їх помічники, напомнили йому, про своїх паханів?