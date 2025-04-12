Евросоюз обсуждает создание общего фонда для закупок вооружения

Министры финансов стран Европейского Союза в субботу начали обсуждение создания "Европейского оборонного механизма" - фонда, который централизованно будет закупать оборонное оборудование и владеть им.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Создание фонда под названием "Европейский оборонный механизм" было предложено аналитическим центром Bruegel в документе для министерских дискуссий как способ решения проблемы того, как страны с высоким уровнем задолженности могут платить за дорогостоящее военное оборудование.

Как будет финансироваться фонд?

За пользование этим оборудованием страны-члены будут платить взносы, говорится в документе аналитического центра Bruegel, который был представлен министрам для обсуждения.

Как отмечается, новый механизм может позволить финансировать крупные оборонные закупки без внесения расходов в национальные бюджеты, что особенно актуально для стран с высоким уровнем государственного долга.

Министр финансов Португалии Жоаким Миранда Сарменту отметил, что несколько государств ЕС уже предварительно поддержали инициативу, отметив, что она может быть реализована на основе уже существующего Европейского стабилизационного механизма.

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"У нас еще остаются вопросы относительно мандата, финансирования, взносов и влияния на рынки. Есть и технические, и военные аспекты", - добавил Сарменту.

Инициатива является частью более широких усилий Европы по усилению обороноспособности на фоне угроз со стороны России и осознания, что зависимость от США в сфере безопасности больше не является надежной.

Фонд может иметь значительный капитал и осуществлять заимствования на рынке. Его планируют создать на основе межправительственного соглашения. Среди потенциальных участников рассматриваются не только страны-члены ЕС, но и Великобритания, Украина и Норвегия.

Как отмечают в Bruegel, централизованное владение вооружением позволит не включать соответствующие долги в бюджеты отдельных стран, что уменьшит фискальное давление.

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Кроме того, EDM будет способствовать формированию единого европейского рынка оборонного оборудования, что поможет уменьшить расходы, повысить совместимость систем и объединить ресурсы.

В данное время оборонные закупки в ЕС остаются фрагментированными: в 27 странах существуют, по меньшей мере, семь типов танков, девять типов самоходных гаубиц и семь типов боевых машин пехоты, что затрудняет совместное использование техники и повышает расходы.

Фонд мог бы сосредоточиться на "стратегических средствах" - дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, необходимых армиям для ведения боевых действий, которые сейчас часто предоставляются Соединенными Штатами.

В документе по фонду отмечается, что Европа имеет шанс уменьшить свою военную зависимость от США до 2030 года только при условии максимального объединения закупок и создания общего европейского оборонного рынка с участием Великобритании как главного промышленного оборонного игрока с целью усиления конкуренции.

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Напомним, Великобритания разослала европейским правительствам план для стран Европы по созданию "наднационального" фонда. По замыслу, этот фонд должен централизованно закупать военную технику, накапливать запасы оружия и способствовать финансированию перевооружения на континенте.