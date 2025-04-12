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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Главы МИД Турции и России Фидан и Лавров говорили о прекращении огня в Украине, - СМИ

Главы МИД Турции и России Фидан и Лавров встретились с главами МИД Турции и России

Министр иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели встречу в кулуарах Анталийского дипломатического форума на юге Турции, где говорили, в частности, об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Daily Sabah сообщил турецкий дипломатический источник.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан и российский коллега Сергей Лавров обсудили усилия по обеспечению прекращения огня в российско-украинской войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы энергетического сотрудничества и двусторонних отношений.

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Кроме того, на встрече речь шла о текущих событиях в Сирии и последней ситуации в Газе.

Больше подробностей встречи не сообщается.

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Автор: 

Лавров Сергей (2295) Турция (3379) Фидан Хакан (29)


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Топ комментарии
+5
"Ми хочемо жить ... Вони (араби), хочуть нас убить... Тут немає місця компромісам..." (Голда Меїр, прем"єр-міністр Ізраїлю)
Точно така сама картина і у нас з кацапами...
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12.04.2025 18:14
+3
Борці за мир в Україні. Це піпець!
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12.04.2025 18:13
+1
Опять же. А при чём тут Турция? Да и с этой конякой адекватный человек и срать на одном поле не присядет, не то чтоб ручкаться
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12.04.2025 18:42
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Борці за мир в Україні. Це піпець!
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12.04.2025 18:13 Ответить
"Ми хочемо жить ... Вони (араби), хочуть нас убить... Тут немає місця компромісам..." (Голда Меїр, прем"єр-міністр Ізраїлю)
Точно така сама картина і у нас з кацапами...
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12.04.2025 18:14 Ответить
Опять же. А при чём тут Турция? Да и с этой конякой адекватный человек и срать на одном поле не присядет, не то чтоб ручкаться
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12.04.2025 18:42 Ответить
Недолугло недооцінювати роль Туреччини - члена НАТО, яка зацікавлена в долі кримських татар і спокою в Чорному морі і завжди чітко казала що Крим - це Україна.
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12.04.2025 18:46 Ответить
Тим не менш, бізнес з терористами веде, аж гай шумить.

І в "сірому імпорті" допомага.
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12.04.2025 20:39 Ответить
Говорили? А с каких это пор кони заговорили? Там один турок говорил.
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12.04.2025 18:47 Ответить
арарат вірменам!
незалежність курдам!
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12.04.2025 19:22 Ответить
Як завжди бла-бла-бла.
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12.04.2025 19:35 Ответить
Скоріше вони обговорювали російську базу в Сирії. Щоб турки дозволили її зберегти. А про Україну це на десерт.
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12.04.2025 19:48 Ответить
Піzдєть нє мішкі ворочать ))))
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12.04.2025 23:11 Ответить
 
 