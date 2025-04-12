Главы МИД Турции и России Фидан и Лавров говорили о прекращении огня в Украине, - СМИ
Министр иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели встречу в кулуарах Анталийского дипломатического форума на юге Турции, где говорили, в частности, об Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Daily Sabah сообщил турецкий дипломатический источник.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан и российский коллега Сергей Лавров обсудили усилия по обеспечению прекращения огня в российско-украинской войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы энергетического сотрудничества и двусторонних отношений.
Кроме того, на встрече речь шла о текущих событиях в Сирии и последней ситуации в Газе.
Больше подробностей встречи не сообщается.
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+5 Яр Холодний
показать весь комментарий12.04.2025 18:14
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+1 Олег Мандрівник #582578
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Точно така сама картина і у нас з кацапами...
І в "сірому імпорті" допомага.
незалежність курдам!