Главы МИД Турции и России Фидан и Лавров говорили о прекращении огня в Украине, - СМИ

Министр иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели встречу в кулуарах Анталийского дипломатического форума на юге Турции, где говорили, в частности, об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Daily Sabah сообщил турецкий дипломатический источник.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан и российский коллега Сергей Лавров обсудили усилия по обеспечению прекращения огня в российско-украинской войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы энергетического сотрудничества и двусторонних отношений.

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Кроме того, на встрече речь шла о текущих событиях в Сирии и последней ситуации в Газе.

Больше подробностей встречи не сообщается.

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