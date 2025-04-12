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Новости Услуги в Дії
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Онлайн-экзамен на водительское удостоверение может появиться в "Дії", - Федоров

Экзамен на водительское удостоверение Дії

В приложении "Дія" могут запустить онлайн-экзамен для водительского удостоверения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что сначала планируют создать пилотный проект. Этот онлайн-экзамен будет создан со встроенным искусственным интеллектом, который будет отслеживать модель поведения человека.

Федоров отметил, что Минцифры планирует убрать коммуникацию людей из сервисных центров и сделать все услуги для водителей "максимально онлайн".

"Услугу купли-продажи авто мы уже запустили, теперь работаем над другими", - добавил министр.

Также читайте: Без рисков и перекупов: Продать и купить авто теперь можно через "Дію"

Автор: 

водительские права (155) Федоров Михаил (506) Дія (423)


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Топ комментарии
+5
Ну да, у нас же мало дебилов на дороге.
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12.04.2025 20:30
+3
це критично необхідно для воюючої країни .. просто ТОТАЛЬНО ПОТУЖНО!
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12.04.2025 20:31
+3
Зміни в законодавство вже внесені?
Дірки, через які "витікло" до загалу приватної інформації мільйонів українців закрито?
Оффлайн робота додатку доведена хоч до якогось логічного мінімуму? А то ситуації "нема інтернету - немає документів" (чи чогось іншого) не є нормою.
Коли тестування проведення виборів через цю бабломийку?
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12.04.2025 21:02
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12.04.2025 20:20 Ответить
Через Дію уже в налогову запрошують - але про це поки що не кажуть!
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12.04.2025 20:21 Ответить
запрошення в податкову через Дію це для дурників. "вдруг могрнет" повинно прийти повідомлення заказним листом через Укрпошту . з вркченням під підпис.
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12.04.2025 20:33 Ответить
Скоро запустять секс по телефону.
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12.04.2025 20:25 Ответить
Ну да, у нас же мало дебилов на дороге.
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12.04.2025 20:30 Ответить
Фйодоров шукає "інвестиції")))
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12.04.2025 20:31 Ответить
це критично необхідно для воюючої країни .. просто ТОТАЛЬНО ПОТУЖНО!
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12.04.2025 20:31 Ответить
А потім такі людей на дорогах вбивають.
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12.04.2025 20:39 Ответить
От не потрібно.До дтп призводить саме купівля водійського посвідчення у ментів.Тому краще купувати отримати його у держави,легальним способом
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12.04.2025 21:01 Ответить
Яке достеменне підтвердження в "Дії" того, що той, хто здавав, і той, хто отримає права - одна особа?
Активує один, а здає інший. Але без занесення "подяки" до "ментів"...
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12.04.2025 21:05 Ответить
От реально непотрібно. Більше 20 років я займалась врегулюванням збитків. Не в одній компанії/установі. Я такого надивилась..які найух права через Дію! Яка купівля прав??? Пофігу в кого!!

Я коли працювала - просила фото з місць ДТП - де трупаки по дорозі, мізки розмазані - зробити роліками, й викладати в інеті, й по теліку показувати. Мені відмовили, бо 18-.

Всі себе безсмертними вважають. Треба показувати найтрешовіші наслідки. Мізки, кішки по асфальту, сгорівші трупаки..і т.і.
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12.04.2025 22:25 Ответить
вже готується пілотний проект "Консультант онлайн" для екзаменованих. Стартап обіцяє бути дуже прибутковим і маловитратним.
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12.04.2025 20:51 Ответить
Зміни в законодавство вже внесені?
Дірки, через які "витікло" до загалу приватної інформації мільйонів українців закрито?
Оффлайн робота додатку доведена хоч до якогось логічного мінімуму? А то ситуації "нема інтернету - немає документів" (чи чогось іншого) не є нормою.
Коли тестування проведення виборів через цю бабломийку?
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12.04.2025 21:02 Ответить
Раніше, про жопоруких водіїв, казали: "Права за сало купив!" Тепер навіть сало не потрібне. Ура, товарісчі! )
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12.04.2025 21:02 Ответить
Теорію - то зрозуміло в Дії, а вміння водити авто також? Це якісь сюр!
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13.04.2025 02:27 Ответить
 
 