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Онлайн-экзамен на водительское удостоверение может появиться в "Дії", - Федоров
В приложении "Дія" могут запустить онлайн-экзамен для водительского удостоверения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что сначала планируют создать пилотный проект. Этот онлайн-экзамен будет создан со встроенным искусственным интеллектом, который будет отслеживать модель поведения человека.
Федоров отметил, что Минцифры планирует убрать коммуникацию людей из сервисных центров и сделать все услуги для водителей "максимально онлайн".
"Услугу купли-продажи авто мы уже запустили, теперь работаем над другими", - добавил министр.
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купуватиотримати його у держави,легальним способом
Активує один, а здає інший. Але без занесення "подяки" до "ментів"...
Я коли працювала - просила фото з місць ДТП - де трупаки по дорозі, мізки розмазані - зробити роліками, й викладати в інеті, й по теліку показувати. Мені відмовили, бо 18-.
Всі себе безсмертними вважають. Треба показувати найтрешовіші наслідки. Мізки, кішки по асфальту, сгорівші трупаки..і т.і.
Дірки, через які "витікло" до загалу приватної інформації мільйонів українців закрито?
Оффлайн робота додатку доведена хоч до якогось логічного мінімуму? А то ситуації "нема інтернету - немає документів" (чи чогось іншого) не є нормою.
Коли тестування проведення виборів через цю бабломийку?