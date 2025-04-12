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Новости Обыски ГБР у Белоцерковца
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"Моя мама уехала из Севастополя из-за давления ФСБ, а тут на нее давят свои же", - Белоцерковец рассказал детали об обысках ГБР

Белоцерковец об обыске ГБР

Глава фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, рассказывая о задержании и обысках в день сессии Киевсовета 8 апреля, сравнил методы ГБРовцев с методами ФСБ.

Об этом он заявил в интервью одному из YouTube-каналов, передает Цензор.НЕТ.

"Как только что я выехал из дома, меня остановили работники ТЦК. Сказали показать "Дію". Когда я вытащил телефон, у меня его сразу выхватили из рук, еще заблокированный. А потом я увидел спецназ ГБР и как сотрудник ГБР, как хозяин, забирает мой телефон. Спрашиваю у них, есть ли решение суда? Они говорят: нет, это неотложные следственные действия. "Какие ко мне вопросы?" – Ничего не ответили. Узнал, что и к маме тоже пришли. В Севастополе к ней приходило ФСБ. Ее уложили на пол. В итоге она уехала оттуда из-за давления со стороны ФСБ. А тут на нее точно так же давят свои же. То есть власть использует ту же тактику, что и ФСБ. Но Украина – это не россия!" – сказал Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, силовики также не позволили ему вернуться домой, где осталась жена и где в это время также ГБРовцы проводили обыски.

Также читайте: 15 силовиков пришли изымать телефон у раненой женщины, - жена главы фракции УДАР Белоцерковца рассказала об обысках

"Я сразу понял, что то же самое происходит сейчас с моей женой. Спросил: а как вы пришли ко мне домой без решения суда? – "Ну, мы считаем, что мы так можем поступать. Потом разберемся", – отвечают мне. Больше всего меня беспокоило, как все это воспринимает жена, которая имеет инвалидность II группы в результате ранения. Просил их поехать вместе с ними домой, потому что мы были буквально в нескольких сотнях метров. Но мне запретили ехать к жене", - сообщил Белоцерковец.

По данным главы фракции УДАР в Киевсовете, задержанием и обысками власть пыталась сорвать его назначение секретарем Киевсовета вместо Владимира Бондаренко, отставку которого инициировали депутаты от "Слуги народа".

"Потом мне сказали, что это был страх Офиса президента, потому что они боялись, что я стану секретарем Киевского городского совета", - подчеркнул Белоцерковец.

Ранее партия УДАР заявила, что власть прибегла к террору команды Виталия Кличко, чтобы заблокировать его работу как мэра Киева. В УДАРе призвали власть прекратить политические преследования и сосредоточиться на эффективной борьбе с оккупантами.

Также смотрите: Банковой показалось, что в этот день меня будут выдвигать на должность секретаря Киевсовета, поэтому прислали домой вооруженных людей, - Белоцерковец. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что 8 апреля мэр Киева Виталий Кличко собрал внеочередную сессию Киевсовета, на которой рассматривался вопрос продления или не продления полномочий секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, который проходит свидетелем по громкому "земельному" делу. Во время сессии Дмитрий Белоцерковец сообщил с трибуны, что в его доме и в доме его матери проходят обыски.

Автор: 

Белоцерковец Дмитрий (74) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+18
Ще раз: країною управляє Єрмак з Татаровим.
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12.04.2025 21:52
+13
що ти хотів сказати? що в тебе маленька хата чи про свавілля зе-*******?
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12.04.2025 21:46
+13
зелені потвори зібрали для свого захисту кацапських покидьків одягли в форму дбр забронювали і нападають на неугодних.
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12.04.2025 22:03
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Тобто влада використовує ту саму тактику, що й ФСБ. Але Україна - це не росія!" - сказав Білоцерковець. якщо тактика та сама,то її застосовує в Україні фсб під вивіскою дбр
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12.04.2025 21:44 Ответить
Шоб я так жил.
Это тот к которому с обыском приходило 15 человек? В вашей квартире поместится 15 человек? Ото же
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12.04.2025 21:44 Ответить
що ти хотів сказати? що в тебе маленька хата чи про свавілля зе-*******?
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12.04.2025 21:46 Ответить
Зеленський повинен зупинитися , бо дуже погано може
закінчитися його каденція 😣
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12.04.2025 23:43 Ответить
Коли дія препаратів закінчиться, ти зрозумієш, що зморозив тупу ×ерню, буряте позеленілий.
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12.04.2025 22:00 Ответить
Тупі послідовники януковича.... а хто ж тоді цей небритий гном?
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12.04.2025 22:10 Ответить
Так там дві хатинки!!! У мами 7,5 ДБР, дружина, 7,5 ДБР... А от скіко дБЕР самого сєкрєтарья вьязало - то є питання! Отак...
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13.04.2025 00:45 Ответить
Ну да ... Зебілам заходять всі "злочини", які щиють кривавими нитками їхні кумири Зермаки тим, хто має сміливість їм протистояти.
Про Антоненка, Кузьменко, генералів Павловського, Марченко, про Червінського зебіли також багато кукурікали по методичках ОПи.
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12.04.2025 22:35 Ответить
"...поїхала звідти через тиск фсб... а тут катують так само свої..." бо то такі самі фсб ники тільки в формі дбрепресії.
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12.04.2025 21:49 Ответить
Ще раз: країною управляє Єрмак з Татаровим.
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12.04.2025 21:52 Ответить
Це теж саме ФСБ.
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12.04.2025 22:57 Ответить
Звикайте. Далі буде тільки гірше.
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12.04.2025 21:58 Ответить
Не буде гірше ,
бо буде кров 😠
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12.04.2025 23:45 Ответить
зелені потвори зібрали для свого захисту кацапських покидьків одягли в форму дбр забронювали і нападають на неугодних.
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12.04.2025 22:03 Ответить
Із правоохоронних структур держави створено "охоронку" зевлади.
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12.04.2025 22:08 Ответить
Є конкретні факти, прізвища, а не бла-бла-бла?
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12.04.2025 22:39 Ответить
Тобто, сам ти конкретних фактів навести не можеш, тільки бла-бла-бла.
Чому ДБР кошмарить дружину, дитину, матір Бідоцерковця, а не тих, хто через "туалетні" схеми Комарницького захоплювали землю в Києві?
А самого Комарницького працівники поліції,СБУ і прикордонної служби переправили через кордон. КОМУ підпорядковані всі всі ці "органи", невже партії "Удар"?
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13.04.2025 07:18 Ответить
Я вже обридався!!!!
А ні слова, про те, що воно Києву принесло!!!!!!! Але катували як фсб... За 2 будиночки маленькі з садочком та ставочком - на маму з полуничкою у сєзон, та дружиною-невалідкою з агрусом та смородиной, врожай же на БМВ на Бєсарабку возити треба...І тіць-тиць корачьку у пику фсб Українському.... Стид та сором...
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13.04.2025 00:36 Ответить
Той випадок коли не шкода нікого - бо гниди усі. Шалені розкрадання і шахрайство у Києві не є секретом. При усій повазі до кулаків Кличко - його успіхи на посаді мера Києва мізерні - бо той, хто є успішним боксером не обов'язково стане хорошим мером - це правда. Зелені щурі намагаються загризти місцевих щурів у Києві - що тут доброго для людей? Нічого...
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12.04.2025 22:52 Ответить
Ага , прийде зелена гнида і все в столиці піде ,
як по маслу !
Чекайте Верещучку , ітіі ...... ть 🤬
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12.04.2025 23:48 Ответить
Король Щурів)
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13.04.2025 00:39 Ответить
Зе і його шобла - це зрадники і злодюги ,
яких потрібно гнати в три шиї 😣
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12.04.2025 23:50 Ответить
ФСБ ? В Севастополі ? Та їхні прізвища добре відомі !!!!
В 2014 році 85 % особового складу Служби безпеки України по Автономній Республіці Крим перейшли на сторону ворога і служать в ФСБ РФ.
З 1619 офіцерів СБУ на материкову частину України прибуло 217.
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13.04.2025 00:09 Ответить
 
 