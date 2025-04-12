"Моя мама уехала из Севастополя из-за давления ФСБ, а тут на нее давят свои же", - Белоцерковец рассказал детали об обысках ГБР

Глава фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, рассказывая о задержании и обысках в день сессии Киевсовета 8 апреля, сравнил методы ГБРовцев с методами ФСБ.

Об этом он заявил в интервью одному из YouTube-каналов, передает Цензор.НЕТ.

"Как только что я выехал из дома, меня остановили работники ТЦК. Сказали показать "Дію". Когда я вытащил телефон, у меня его сразу выхватили из рук, еще заблокированный. А потом я увидел спецназ ГБР и как сотрудник ГБР, как хозяин, забирает мой телефон. Спрашиваю у них, есть ли решение суда? Они говорят: нет, это неотложные следственные действия. "Какие ко мне вопросы?" – Ничего не ответили. Узнал, что и к маме тоже пришли. В Севастополе к ней приходило ФСБ. Ее уложили на пол. В итоге она уехала оттуда из-за давления со стороны ФСБ. А тут на нее точно так же давят свои же. То есть власть использует ту же тактику, что и ФСБ. Но Украина – это не россия!" – сказал Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, силовики также не позволили ему вернуться домой, где осталась жена и где в это время также ГБРовцы проводили обыски.

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"Я сразу понял, что то же самое происходит сейчас с моей женой. Спросил: а как вы пришли ко мне домой без решения суда? – "Ну, мы считаем, что мы так можем поступать. Потом разберемся", – отвечают мне. Больше всего меня беспокоило, как все это воспринимает жена, которая имеет инвалидность II группы в результате ранения. Просил их поехать вместе с ними домой, потому что мы были буквально в нескольких сотнях метров. Но мне запретили ехать к жене", - сообщил Белоцерковец.

По данным главы фракции УДАР в Киевсовете, задержанием и обысками власть пыталась сорвать его назначение секретарем Киевсовета вместо Владимира Бондаренко, отставку которого инициировали депутаты от "Слуги народа".

"Потом мне сказали, что это был страх Офиса президента, потому что они боялись, что я стану секретарем Киевского городского совета", - подчеркнул Белоцерковец.

Ранее партия УДАР заявила, что власть прибегла к террору команды Виталия Кличко, чтобы заблокировать его работу как мэра Киева. В УДАРе призвали власть прекратить политические преследования и сосредоточиться на эффективной борьбе с оккупантами.

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Ранее сообщалось, что 8 апреля мэр Киева Виталий Кличко собрал внеочередную сессию Киевсовета, на которой рассматривался вопрос продления или не продления полномочий секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, который проходит свидетелем по громкому "земельному" делу. Во время сессии Дмитрий Белоцерковец сообщил с трибуны, что в его доме и в доме его матери проходят обыски.