Полковник Потешкин назначен новым командиром бригады "Эдельвейс"

Полковник Владимир Потешкин возглавил 10 отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс".

Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что в Коломые базируется бригада "Эдельвейс".

По словам мэра, с первых дней полномасштабного вторжения Потешкин эффективно руководил огнем бригадной артиллерии, организовывал артрозведку, координировал действия подразделений и обеспечивал точное и сокрушительное поражение врага.

Потешкин отмечен званием Героя Украины, орденом "За мужество" III степени и медалью "За военную службу Украине".

Как пишет "Украинская правда", бывший комбриг, Роман Дармограй, возглавит один из будущих корпусов сухопутных войск.

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