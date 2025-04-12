Полковник Потешкин назначен новым командиром бригады "Эдельвейс"
Полковник Владимир Потешкин возглавил 10 отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс".
Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что в Коломые базируется бригада "Эдельвейс".
По словам мэра, с первых дней полномасштабного вторжения Потешкин эффективно руководил огнем бригадной артиллерии, организовывал артрозведку, координировал действия подразделений и обеспечивал точное и сокрушительное поражение врага.
Потешкин отмечен званием Героя Украины, орденом "За мужество" III степени и медалью "За военную службу Украине".
Как пишет "Украинская правда", бывший комбриг, Роман Дармограй, возглавит один из будущих корпусов сухопутных войск.
Топ комментарии
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий12.04.2025 22:42
+4 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий12.04.2025 22:50
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Я навіть знаю приклад, коли мер міста Феодосії подав документи на присвоєння Героя України військовому ! І як не дивно, військовий отримав Героя...
(точно не пам"ятаю, але десь в 2000-х роках)
Кому почав заважати командувач сил безпілотних систем Сухаревський?