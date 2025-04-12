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Новости Комбриг бригады Эдельвейс
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Полковник Потешкин назначен новым командиром бригады "Эдельвейс"

Владимир Потешкин новый командир бригады Эдельвейс

Полковник Владимир Потешкин возглавил 10 отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс".

Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что в Коломые базируется бригада "Эдельвейс".

По словам мэра, с первых дней полномасштабного вторжения Потешкин эффективно руководил огнем бригадной артиллерии, организовывал артрозведку, координировал действия подразделений и обеспечивал точное и сокрушительное поражение врага.

Потешкин отмечен званием Героя Украины, орденом "За мужество" III степени и медалью "За военную службу Украине".

Как пишет "Украинская правда", бывший комбриг, Роман Дармограй, возглавит один из будущих корпусов сухопутных войск.

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Автор: 

назначение (2174) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) ВСУ (6581)


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Топ комментарии
+4
https://www.youtube.com/watch?v=nnGfM_rrHGU

Кому почав заважати командувач сил безпілотних систем Сухаревський?

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12.04.2025 22:42
+4
Навіщо так агресивно тупістю відблискувати? )) В ЗСУ є свої речники, а мер немає абсолютно ніякого відношення до присвоєння військових звань і розголошення інформації про них. Це як прибиральниця лікарні повідомляла б ЗМІ про хід хірургічної операції.
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12.04.2025 22:50
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Чому про військові призначення повідомляє мер?
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12.04.2025 22:29 Ответить
Мер Коломиї, тому що бригада базується в Коломиї. Наступного разу особисто Залужний кожному дописувачу цього форума листа відправить з повідомленням і особимтим підписом і накаже листоноші Вам особисто вручити "письмом на замовлення"
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12.04.2025 22:39 Ответить
Навіщо так агресивно тупістю відблискувати? )) В ЗСУ є свої речники, а мер немає абсолютно ніякого відношення до присвоєння військових звань і розголошення інформації про них. Це як прибиральниця лікарні повідомляла б ЗМІ про хід хірургічної операції.
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12.04.2025 22:50 Ответить
Так забийте новину в Гугл і оберіть буд-яке джерело інформації: від місцевої газети і закінчуючи Генштабом. Таку військову таємницю мер розкрив, що аж весь Гугль знає про це вже цілий день. Можна просто побажати удачі військовому, але головне написати допис заради дописа
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12.04.2025 22:56 Ответить
Бо в 5ас все через..опу..
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12.04.2025 22:40 Ответить
Можливо тому що він голова військової адміністрації?
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12.04.2025 22:41 Ответить
Він не є головою військової адміністрації Коломиї.
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12.04.2025 22:55 Ответить
Мер міста має різні можливості...
Я навіть знаю приклад, коли мер міста Феодосії подав документи на присвоєння Героя України військовому ! І як не дивно, військовий отримав Героя...
(точно не пам"ятаю, але десь в 2000-х роках)
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13.04.2025 08:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nnGfM_rrHGU

Кому почав заважати командувач сил безпілотних систем Сухаревський?

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12.04.2025 22:42 Ответить
Не зламайте славетну квітку!!!!
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13.04.2025 00:04 Ответить
 
 