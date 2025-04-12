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Новости Контракт 18-24
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До 500 человек: Заявок на "Контракт 18-24" очень много, но не у всех доходит до подписания, - Палиса

Контракт 18-24

Заявок на службу по программе "Контракт 18-24" подают очень много, но у многих не доходит до подписания, причины этого исследуются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью BIHUS Info.

"По памяти не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много", - подчеркнул Палиса.

Он отметил, что у многих из тех, кто подавал заявку, не дошло до подписания.

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"Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют... Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", - пояснил Палиса.

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Напомним, контракты на службу в ВСУ для людей в возрасте от 18 до 24 лет являются добровольными. Они заключаются на один год и предусматривают "мотивационную составляющую".

В то же время контрактники будут занимать только боевые должности, и в течение годового контракта добровольцы будут шесть месяцев выполнять боевые задачи на линии боестолкновения.

Автор: 

контракт (423) добровольцы (1165) Палиса Павел (28)


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Власне, десь батьки впливають...

Ледь відмовив сина йти воювати і продовжити навчання... (с) (Кулеба)
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12.04.2025 23:10 Ответить
Тобто, щоб остаточно припинити ганебну бусифікацію та налагодити нормальну мобілізацію людям треба просто дати нормальні умови та строки служби, але ж зелені дегенерати по перше жадібні, бо все що вони віддадуть людям, вони не можуть вкрасти, а не красти для них катастрофа, по друге ці дебіли не можуть створити нічого ніякої нормальної системи, окрім міні-совка, бо це самі прості рішення.
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12.04.2025 23:14 Ответить
З тих коштів які виділялися на формування бригад в минулому році (500-700 мільйонів доларів) мінімум половина розкрадалися, звісно ніяких грошей ні на нормальне забезпечення армії в житті не вистачить.
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13.04.2025 01:33 Ответить
Там щось, можливо, до 500 чоловік, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато", - наголосив Паліса. Джерело: https://censor.net/ua/n3546500

Мабуть сини 450 депутатів + мабуть ще 50 дітей прокурорів . Наша топ-чиновники -жертвують найдорожчим на благо вітчизни ..
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12.04.2025 23:18 Ответить
Отакої, а коли беруть обмежених в штурмові і пхають на штурмові посади, то якось не дивляться на стан здоровʼя.
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13.04.2025 00:05 Ответить
Там что-то, возможно, до 500 человек, Источник: https://censor.net/ru/n3546500
Блин, дофига...
А если серьезно: лучше бы молчали
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13.04.2025 00:12 Ответить
Паліса спалив тему. Виявляється, ніхто не ведеться на розводняки, коли дізнаються про реальні умови контракту.
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13.04.2025 00:35 Ответить
Молодь не дурна, спілкуються з діючими військовими, тому знають що навіть після 3-х років плвномасштабної війни совок в ЗСУ все ще процвітає.
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13.04.2025 09:35 Ответить
 
 