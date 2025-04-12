До 500 человек: Заявок на "Контракт 18-24" очень много, но не у всех доходит до подписания, - Палиса

Заявок на службу по программе "Контракт 18-24" подают очень много, но у многих не доходит до подписания, причины этого исследуются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью BIHUS Info.

"По памяти не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много", - подчеркнул Палиса.

Он отметил, что у многих из тех, кто подавал заявку, не дошло до подписания.

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"Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют... Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", - пояснил Палиса.

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Напомним, контракты на службу в ВСУ для людей в возрасте от 18 до 24 лет являются добровольными. Они заключаются на один год и предусматривают "мотивационную составляющую".

В то же время контрактники будут занимать только боевые должности, и в течение годового контракта добровольцы будут шесть месяцев выполнять боевые задачи на линии боестолкновения.