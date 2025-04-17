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Новости Уклонение от мобилизации
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С начала года ГПСУ вместе с правоохранителями разоблачили 110 преступных групп, которые помогали незаконно выехать из Украины, - Демченко

С начала года разоблачены 110 групп, которые помогали пересечь границу

С начала нынешнего года сотрудники ГПСУ совместно с правоохранителями пресекли деятельность более 110 противоправных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно попыток незаконного пересечения границы. Такие случаи продолжают иметь место и, к сожалению, ежедневно нашим пограничным нарядам приходится задерживать нарушителей", - сказал спикер.

В то же время он отметил, что начиная с июля 2024 года, каждый месяц количество попыток незаконно пересечь границу уменьшается.

"Март не стал исключением. Если сравнить с февралем месяцем, то тенденция к уменьшению также сохраняется и пограничные наряды меньше задерживают лиц, которые планируют такие незаконные путешествия", - говорит спикер.

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Демченко рассказал, что сотрудники ГПСУ вместе с правоохранителями продолжают разоблачать схемы и преступные группы, которые помогают незаконно пересечь границу и которые берут за свои услуги от 5 до 12 тысяч долларов.

"Если говорить о разоблачении и ликвидации этих схем, то с начала года нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами была прекращена деятельность более 110 таких противоправных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", - рассказал спикер.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269)


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Що означає "незаконно виїхати"? Де є такий закон який заброняє виїхати з країни мрій?
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17.04.2025 00:09 Ответить
Чим завершилося, у зеленського з Оманським рішалою, арешт+сидіння беркутні, єфремова, та йому рідних ригоАНАЛІВ??
Деркач з бакановим, сівковичем, бай, мехеда, можуть підтвердити на камери ЗМІ!!!
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17.04.2025 01:09 Ответить
А як же Куницький, київський туалетний рішала? Вони їхали неорганізованими групами,то їм все вдалося? Така "риба" сітки прикордонників обходить? Чи навіть супровід надаєте?
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17.04.2025 06:43 Ответить
Жорстко прикордонники з конкурентами вчиняють. Така лафа для них зараз ( ті що воюють, сюди не відносяться, я про тих, що на західних нулях служать).
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17.04.2025 10:29 Ответить
 
 