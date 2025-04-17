С начала года ГПСУ вместе с правоохранителями разоблачили 110 преступных групп, которые помогали незаконно выехать из Украины, - Демченко

С начала нынешнего года сотрудники ГПСУ совместно с правоохранителями пресекли деятельность более 110 противоправных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно попыток незаконного пересечения границы. Такие случаи продолжают иметь место и, к сожалению, ежедневно нашим пограничным нарядам приходится задерживать нарушителей", - сказал спикер.

В то же время он отметил, что начиная с июля 2024 года, каждый месяц количество попыток незаконно пересечь границу уменьшается.

"Март не стал исключением. Если сравнить с февралем месяцем, то тенденция к уменьшению также сохраняется и пограничные наряды меньше задерживают лиц, которые планируют такие незаконные путешествия", - говорит спикер.

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Демченко рассказал, что сотрудники ГПСУ вместе с правоохранителями продолжают разоблачать схемы и преступные группы, которые помогают незаконно пересечь границу и которые берут за свои услуги от 5 до 12 тысяч долларов.

"Если говорить о разоблачении и ликвидации этих схем, то с начала года нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами была прекращена деятельность более 110 таких противоправных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", - рассказал спикер.

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