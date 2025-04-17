МИД запустило международную пасхальную кампанию чтобы напомнить миру о более 20 тысячах украинских детей, которых принудительно вывезла РФ

Министерство иностранных дел запустило международную пасхальную кампанию "ChildrenAreNonNegotiable", чтобы напомнить миру о более 20 тысячах украинских детей, которых принудительно вывезла Россия.

Об этом сообщил глава министерства Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, не каждая семья сможет воссоединиться на этой пасхальной неделе. Тысячи украинских детей остаются похищенными Россией - оторванными от своих семей, домов и Родины. С начала полномасштабного вторжения Россия осуществляет системные попытки уничтожить украинскую идентичность - похищая детей, подвергая их "перевоспитанию" и усыновляя их в российские семьи", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что это преступление должно быть тщательно расследовано, а виновные - привлечены к ответственности. Справедливый и длительный мир возможен только после возвращения всех украинских детей домой.

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"Призываю своих коллег во всем мире присоединиться к кампании "ChildrenAreNonNegotiable" и выразить поддержку Международной коалиции за возвращение украинских детей. Вместе мы вернем наших детей домой", - резюмировал Сибига.