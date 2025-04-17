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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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У нас общий интерес с США, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины, - Галущенко

Герман Галущенко

По словам министра энергетики Германа Галущенко, у Украины и США общий интерес в том, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать ее эксплуатацию для реализации совместных энергетических проектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем общий интерес с Соединенными Штатами, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать деятельность этой атомной энергетической станции. Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", - пояснил Галущенко.

Читайте: После возвращения ЗАЭС под контроль Украины понадобится два года для ее перезапуска, - Котин

Он также подчеркнул, что абсолютно неприемлемо оставлять ситуацию вокруг Запорожской АЭС в том состоянии, в котором она есть сейчас.

"Если мы позволим россиянам оставить под контролем Запорожскую АЭС, даже без возобновления ее работы, это будет сплошное бедствие для всего, чего мир достиг в развитии мирного атома. Сейчас мы говорим об определенном ренессансе атомной промышленности, но никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию и сохранять контроль над ней, даже когда закончится война... Мы должны показать, что нельзя противоправно захватывать силой любой атомный объект - большой или малый", - резюмировал министр энергетики.

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Автор: 

США (26637) Запорожская АЭС (703) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+14
Кремль не віддасть нічого з захопленого. Коли Кремль взагалі щось віддавав добровільно? Якісь тупі істоти на щось сподіваються. Вона навіть Берлін до останнього тримала, доки не почався розпад.
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17.04.2025 03:19
+11
Кацапи якщо й повернуть ЗАЕС, то хіба що у руїнах і то не факт. Ці виродки нічого ніколи не повертають. Тут питання до зе і тих кого він призначив на високі посади: як так взагалі вийшло, що настільки стратегічний об'єкт здали кацапам без бою?
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17.04.2025 06:51
+6
Дурень думкою багатіє ,а що кацапи збираются повертати ? Зате як легко здали на третій день війни варвари захопили Енергодар ,де найбільша в Європі АЕС як так можна було?
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17.04.2025 07:54
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Вдохновляющий посыл 5 млн. в оккупации..
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17.04.2025 02:34 Ответить
спільний проект по обдиранню населення???як ділитимете прибуток???навпіл 90/10????
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17.04.2025 02:57 Ответить
Кремль не віддасть нічого з захопленого. Коли Кремль взагалі щось віддавав добровільно? Якісь тупі істоти на щось сподіваються. Вона навіть Берлін до останнього тримала, доки не почався розпад.
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17.04.2025 03:19 Ответить
так так АЕС точно треба і ХАБ на Чонгарі не забудьте повернути сосні Верещук. як то зелене кацапсько-жидівське лайно вже дістало.
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17.04.2025 06:10 Ответить
Кацапи якщо й повернуть ЗАЕС, то хіба що у руїнах і то не факт. Ці виродки нічого ніколи не повертають. Тут питання до зе і тих кого він призначив на високі посади: як так взагалі вийшло, що настільки стратегічний об'єкт здали кацапам без бою?
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17.04.2025 06:51 Ответить
Так це ж для Галущенка саме те.

З ХАЕС не вийшло. Будуть пиляти мільярди на ЗАЕС.
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17.04.2025 09:00 Ответить
Дурень думкою багатіє ,а що кацапи збираются повертати ? Зате як легко здали на третій день війни варвари захопили Енергодар ,де найбільша в Європі АЕС як так можна було?
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17.04.2025 07:54 Ответить
Тут как бы город Запорожье не "привести" в оккупацию, поздно за ЗАЭС распинаться.
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17.04.2025 08:39 Ответить
Кацапськіі реактори для ХАЕС всьо.

Деркач Галущенко переключився на схему "відновлення" ЗАЕС.

Треба віддати належне - не униваюча паскуда.
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17.04.2025 08:59 Ответить
Звісно, звісно... " ...привести Запорізьку АЕС під контроль України..." І віддати під контроль США. Спільний інтерес.
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17.04.2025 09:09 Ответить
піздьож, черговий зебідебільний.
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17.04.2025 09:22 Ответить
Під контроль США. Можна хоча б тут говорити правду !
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17.04.2025 09:59 Ответить
Чому ці підари, одягли військовий однострій та піаряться в ньому?
Хай підуть спочатку повоюють.
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17.04.2025 10:24 Ответить
Це вони перед Заходом, бо тут усі знають що це покидьки !
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17.04.2025 12:30 Ответить
Боец хренов.
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17.04.2025 14:29 Ответить
 
 