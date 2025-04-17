У нас общий интерес с США, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины, - Галущенко

По словам министра энергетики Германа Галущенко, у Украины и США общий интерес в том, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать ее эксплуатацию для реализации совместных энергетических проектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем общий интерес с Соединенными Штатами, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать деятельность этой атомной энергетической станции. Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии. Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами. Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно", - пояснил Галущенко.

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Он также подчеркнул, что абсолютно неприемлемо оставлять ситуацию вокруг Запорожской АЭС в том состоянии, в котором она есть сейчас.

"Если мы позволим россиянам оставить под контролем Запорожскую АЭС, даже без возобновления ее работы, это будет сплошное бедствие для всего, чего мир достиг в развитии мирного атома. Сейчас мы говорим об определенном ренессансе атомной промышленности, но никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию и сохранять контроль над ней, даже когда закончится война... Мы должны показать, что нельзя противоправно захватывать силой любой атомный объект - большой или малый", - резюмировал министр энергетики.

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