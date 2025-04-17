Соглашение с США: следующий раунд переговоров назначен на 24 апреля

Украина и Соединенные Штаты Америки активно работают над заключением соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Он отметил, что стороны уже достигли значительного прогресса и планируют зафиксировать его в меморандуме о намерениях.

"Мы хотим зафиксировать прогресс совместным заявлением или меморандумом, чтобы на письме отразить наши достижения. Это важно, ведь у общественности есть много вопросов, а с ними появляются слухи", - пояснил Качка.

Ожидается, что подписание документа может состояться уже вскоре. По словам чиновника, документ будет рабочего характера и призван прояснить позиции сторон и темп переговоров.

Следующий раунд переговоров назначен на 24 апреля. Полноценный текст соглашения пока не готов - стороны дорабатывают детали, в частности, американские предложения, чтобы они были более реалистичными и гармоничными.

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"Мы под давлением домыслов и со стороны общественности, и со стороны партнеров. Именно поэтому важно публично обозначить базовые параметры договоренностей", - подчеркнул Качка.

Напомним, накануне Качка рассказал, что обсуждение условий соглашения с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам не касается конкретных сумм или долгов. Вместо этого речь идет о создании инструмента для совместных инвестиций и дальнейшей помощи.