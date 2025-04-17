Россияне за прошедшие сутки нанесли 350 ударов по Запорожской области

За прошедшие сутки, 16 апреля, оккупанты били по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Камышевахе, Новояковлевке, Степногорску, Лукьяновску и Гуляйполю. А также:

220 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Каменское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

12 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новоданиловку, Щербаки и Малую Токмачку.

111 артударов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 6 сообщений о повреждении домов, квартир и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

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