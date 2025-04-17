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Новости Микроволновое оружие
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Микроволновое оружие для уничтожения беспилотников испытали в Великобритании, - FT

Минобороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с беспилотниками, который потенциально может быть использован для современных боевых действий, в частности в Украине.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о "RapidDestroyer", использующем мощную радиочастоту для вывода из строя электроники в беспилотниках на расстоянии.

Микроволновое оружие против БпЛА испытали в Британии

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Во время недавнего испытания были обезврежены две стаи из восьми беспилотников. Всего в рамках проекта было уничтожено более 100 дронов.

Этот тип оружия выпускает широкий луч энергии, способный сбивать несколько БпЛА одновременно. По словам экспертов, это делает оружие эффективным для противодействия "рою дронов". В то же время он может быть менее пригодным для защиты инфраструктуры, в частности аэропорта.

Микроволновое оружие против БпЛА испытали в Британии

Издание отметило, что ВМС США объявили, что в 2026 году испытают мощное микроволновое оружие, известное как проект "Метеор", которое способно сбивать противокорабельные баллистические ракеты.

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Автор: 

беспилотник (3595) Великобритания (4954) оружие (10217)


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Топ комментарии
+4
Будуть піджарювати дрони
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17.04.2025 08:44
+4
Чому?

Хіба процесори на "мопедах" стоять radiation-hardened?
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17.04.2025 09:04
+4
Британці, везіть свою зброю для випробовувань в Україну, тут кожного дня і ночі цілей нємєряно! Збивай-нєхачу! 😁
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17.04.2025 09:19
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Будуть піджарювати дрони
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17.04.2025 08:44 Ответить
Чергова "качка"?
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17.04.2025 08:58 Ответить
Чому?

Хіба процесори на "мопедах" стоять radiation-hardened?
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17.04.2025 09:04 Ответить
Тому що це вже 100500 за ліком вундервафля.
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17.04.2025 18:13 Ответить
Британці, везіть свою зброю для випробовувань в Україну, тут кожного дня і ночі цілей нємєряно! Збивай-нєхачу! 😁
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17.04.2025 09:19 Ответить
Херня повна. Для захисту кораблів може і згодиться, для міст ні.
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17.04.2025 09:25 Ответить
"потужну радіочастоту"
Ета пять.
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17.04.2025 09:31 Ответить
Дійсно, радіочастота це кількість коливань електромагнітного поля за одиницю часу.
Редактори видання статті -джерела мабуть пропутили помилку в тексті: "'RapidDestroyer' uses a high-power radio frequency to fry systems at a distance..."

Джерело: https://www.ft.com/content/41703199-201e-4702-b34a-a0a633cdfcf5
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17.04.2025 10:01 Ответить
"Електромагнітне випромінювання високої потужности", було б правильніше.
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17.04.2025 14:31 Ответить
А раніше в бритів була розробка лазерної зброї,тепер ця,"дорога ложка к обеду".
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17.04.2025 10:27 Ответить
 
 