Микроволновое оружие для уничтожения беспилотников испытали в Великобритании, - FT

Минобороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с беспилотниками, который потенциально может быть использован для современных боевых действий, в частности в Украине.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о "RapidDestroyer", использующем мощную радиочастоту для вывода из строя электроники в беспилотниках на расстоянии.

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Во время недавнего испытания были обезврежены две стаи из восьми беспилотников. Всего в рамках проекта было уничтожено более 100 дронов.

Этот тип оружия выпускает широкий луч энергии, способный сбивать несколько БпЛА одновременно. По словам экспертов, это делает оружие эффективным для противодействия "рою дронов". В то же время он может быть менее пригодным для защиты инфраструктуры, в частности аэропорта.

Издание отметило, что ВМС США объявили, что в 2026 году испытают мощное микроволновое оружие, известное как проект "Метеор", которое способно сбивать противокорабельные баллистические ракеты.

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