Микроволновое оружие для уничтожения беспилотников испытали в Великобритании, - FT
Минобороны Великобритании успешно испытало новый тип электронного оружия для борьбы с беспилотниками, который потенциально может быть использован для современных боевых действий, в частности в Украине.
Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о "RapidDestroyer", использующем мощную радиочастоту для вывода из строя электроники в беспилотниках на расстоянии.
Во время недавнего испытания были обезврежены две стаи из восьми беспилотников. Всего в рамках проекта было уничтожено более 100 дронов.
Этот тип оружия выпускает широкий луч энергии, способный сбивать несколько БпЛА одновременно. По словам экспертов, это делает оружие эффективным для противодействия "рою дронов". В то же время он может быть менее пригодным для защиты инфраструктуры, в частности аэропорта.
Издание отметило, что ВМС США объявили, что в 2026 году испытают мощное микроволновое оружие, известное как проект "Метеор", которое способно сбивать противокорабельные баллистические ракеты.
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Хіба процесори на "мопедах" стоять radiation-hardened?
Ета пять.
Редактори видання статті -джерела мабуть пропутили помилку в тексті: "'RapidDestroyer' uses a high-power radio frequency to fry systems at a distance..."
Джерело: https://www.ft.com/content/41703199-201e-4702-b34a-a0a633cdfcf5