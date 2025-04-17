РФ продолжает обустраивать "антидронные коридоры", маскируя их сетками, - ГПСУ
Российские захватчики продолжают обустраивать "антидронные коридоры" для передвижения техники. Их маскируют сетками.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Полностью уничтожить их достаточно сложно, но враг продолжает обустраивать их на путях к границе - прокладывает маршруты по дорогам и обтягивает их сетками. Это для того, чтобы усложнить нашим воинам, воинам Сил обороны Украины, возможность поражать транспортные средства, которые движутся по этим коридорам", - сказал он.
Спикер отметил, что задача украинских подразделений заключается в уничтожении как этих средств, так и военнослужащих Российской Федерации, привлеченных к созданию коридоров.
По его словам, пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, в свою очередь, сосредотачиваются на выявлении слабых мест, возможностей проникновения в эти маршруты и уничтожении техники, которая там передвигается, в том числе и той, что представляет угрозу для нашей страны.
"Ведь по этим коридорам движутся не только легковые автомобили, но и бронированная техника или инженерные машины для дальнейшего обустройства подобных маршрутов. Это также одна из целей, которую системно отрабатывают операторы дронов на этом направлении", - добавил Демченко.
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Про атаки дронами ворога в населених пунктах, зокрема
https://censor.net/ua/photonews/3547263/ataka-drona-na-shvydku-v-hersoni-17-kvitnya-2025-roku
Просто це ДУЖЕ дорого. У всіх сенсах. Ви хоч уявляєте, скільки коштує, наприклад, 10 кілометрів такого "коридору"? Ну порахуйте: переріз 4х6х4, довжина 10000 = 140'000 метрів квадратних. Це тільки сітка. На кожні 10 метрів - постав стовпи, тобто 1000 комплектів з 3 брусів шестиметрових. Там тільки по матеріалам виходить пару-трійку мільйонів. А це ще треба побудувати під дронами - бо це не тил. А головне - це не капітальна конструкція, вона безперервно буде ламатись. Бо брус візьмеш 50х50, а він після пари-трійки дощиків - 10% лопне під власною вагою. Отже - безперевний ремонт під дронами. Повільне просування - прилетить не 1, а 2 дрони - а ти стоїш, запутаний у сітку.
Це, насправді - жест відчаю. Бо ніяких інших засобів протидії тупо не можуть вигадати.
ви дивитеся на проблєму як людина що копає ями лопатою.
і точно так дивиться зеленський і сирський.
а все тому що держава воює як у середньовіччі а не як в 21 сторіччі.
якби ми воювали по ********* то ми б війну не програвали.
це і обладання антидронових коридорів стосується.
просто треба менше бути жадібними євреями а більше щедрими українцями - купувати ідеї у винахідників не на зарплаті.
це треба було почати ще 11 років тому.
Не верзіть дурниць. Ніяких "вручне наплели" тут неможливе. Тільки заводська сітка, стандартізовані рейки/брус, стандартізоване кріплення, уніфікований і напіватоматичний процес встановлення, щоб встановлювалось зі швидкістю 100 метрів за годину мінімум.
Для цього поки що машин відповідних (ну, як рельсовкладальна машина в залізничників) - немає. Тобто, така, яка сама риє ями для стовпів, сама їх встановлює у вигляді готової рамки, сама натягує сітку, а оператор тільки з пультом навкруги ходить. От коли з'являться (а це технічно - можливо) - от тоді і ідея "заграє новими кольорами". А поки це - достобіса коштовна і небезпечна ідея.
Я не кажу, що ці "коридори" беззмістовна забавка - вони реально допомагають. Але поки що вони дорогі і в свідомості багатьох - не надто переважають "а краще витратити гроші на РЕБ та на свої дрони".
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%86%D0%B0#:~:text=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,-%D0%A6%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%BD%D0%B5&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%96%D0%BC'%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD.
там де ви уявляєте сітку-рабіцу можна використати инший матеріял.
тепер спробуйте наново все уявити.
"Захисні коридори" - новий, невідомий раніше вид оборонних споруд, про які раніше нічого не знали у військово-інженерних вишах. Такі оборонні споруди мабуть необхідно досліджувати, вивчати, проектувати, виготовляти та будувати за всіма правилами військової інженерії.
Результат роботи українського "дракона":
Спитай у гугла, що за суміш використовують "дракончики", випалюючи твоїх сородичів, і що таке "гас" українською. Подальший лікбез припиняю, нудно з тобою.