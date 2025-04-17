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РФ продолжает обустраивать "антидронные коридоры", маскируя их сетками, - ГПСУ

РФ обустраивает антидронные коридоры. Что известно

Российские захватчики продолжают обустраивать "антидронные коридоры" для передвижения техники. Их маскируют сетками.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Полностью уничтожить их достаточно сложно, но враг продолжает обустраивать их на путях к границе - прокладывает маршруты по дорогам и обтягивает их сетками. Это для того, чтобы усложнить нашим воинам, воинам Сил обороны Украины, возможность поражать транспортные средства, которые движутся по этим коридорам", - сказал он.

Также читайте: В приграничных с РФ областях не фиксируется привлечение северокорейских наемников к штурмовым действиям, - Демченко

Спикер отметил, что задача украинских подразделений заключается в уничтожении как этих средств, так и военнослужащих Российской Федерации, привлеченных к созданию коридоров.

По его словам, пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, в свою очередь, сосредотачиваются на выявлении слабых мест, возможностей проникновения в эти маршруты и уничтожении техники, которая там передвигается, в том числе и той, что представляет угрозу для нашей страны.

"Ведь по этим коридорам движутся не только легковые автомобили, но и бронированная техника или инженерные машины для дальнейшего обустройства подобных маршрутов. Это также одна из целей, которую системно отрабатывают операторы дронов на этом направлении", - добавил Демченко.

Смотрите: Пограничники уничтожили вражеский грузовик с боеприпасами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) дроны (3912) Демченко Андрей (284)


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Топ комментарии
+7
Та будують їх, будують.

Просто це ДУЖЕ дорого. У всіх сенсах. Ви хоч уявляєте, скільки коштує, наприклад, 10 кілометрів такого "коридору"? Ну порахуйте: переріз 4х6х4, довжина 10000 = 140'000 метрів квадратних. Це тільки сітка. На кожні 10 метрів - постав стовпи, тобто 1000 комплектів з 3 брусів шестиметрових. Там тільки по матеріалам виходить пару-трійку мільйонів. А це ще треба побудувати під дронами - бо це не тил. А головне - це не капітальна конструкція, вона безперервно буде ламатись. Бо брус візьмеш 50х50, а він після пари-трійки дощиків - 10% лопне під власною вагою. Отже - безперевний ремонт під дронами. Повільне просування - прилетить не 1, а 2 дрони - а ти стоїш, запутаний у сітку.

Це, насправді - жест відчаю. Бо ніяких інших засобів протидії тупо не можуть вигадати.
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17.04.2025 10:33
+5
Все вже придумано...
Результат роботи українського "дракона":
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17.04.2025 11:21
+3
це ж спікер, що написали має прочитати. Якщо буде проявляти самостійність то може покинути цю жіночу-сержантську посаду
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17.04.2025 10:07
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А до чого тут маскування? Сітки начебто виконують іншу функцію...
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17.04.2025 09:57 Ответить
це ж спікер, що написали має прочитати. Якщо буде проявляти самостійність то може покинути цю жіночу-сержантську посаду
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17.04.2025 10:07 Ответить
Може металеві?
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17.04.2025 10:07 Ответить
Можливо і фізично захищає від атак фпв- дронів, і, за певних умов, трохи маскує цілі.
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17.04.2025 10:10 Ответить
мамкины блогеры)
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17.04.2025 10:33 Ответить
дивно що ми погано переймаємо гарний досвід ворога.
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17.04.2025 10:06 Ответить
Мабуть наші військові на фронті та цивільні у населених пунктах, особливо прифронтових, були б не проти користуватись подібними коридорами. Вони реально зменшують імовірність уражень дронами ворога ос та техніки.
Про атаки дронами ворога в населених пунктах, зокрема
https://censor.net/ua/photonews/3547263/ataka-drona-na-shvydku-v-hersoni-17-kvitnya-2025-roku
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17.04.2025 10:17 Ответить
Та будують їх, будують.

Просто це ДУЖЕ дорого. У всіх сенсах. Ви хоч уявляєте, скільки коштує, наприклад, 10 кілометрів такого "коридору"? Ну порахуйте: переріз 4х6х4, довжина 10000 = 140'000 метрів квадратних. Це тільки сітка. На кожні 10 метрів - постав стовпи, тобто 1000 комплектів з 3 брусів шестиметрових. Там тільки по матеріалам виходить пару-трійку мільйонів. А це ще треба побудувати під дронами - бо це не тил. А головне - це не капітальна конструкція, вона безперервно буде ламатись. Бо брус візьмеш 50х50, а він після пари-трійки дощиків - 10% лопне під власною вагою. Отже - безперевний ремонт під дронами. Повільне просування - прилетить не 1, а 2 дрони - а ти стоїш, запутаний у сітку.

Це, насправді - жест відчаю. Бо ніяких інших засобів протидії тупо не можуть вигадати.
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17.04.2025 10:33 Ответить
яму можна викопати лопатою а можна екскаватором.
ви дивитеся на проблєму як людина що копає ями лопатою.
і точно так дивиться зеленський і сирський.
а все тому що держава воює як у середньовіччі а не як в 21 сторіччі.
якби ми воювали по ********* то ми б війну не програвали.
це і обладання антидронових коридорів стосується.
просто треба менше бути жадібними євреями а більше щедрими українцями - купувати ідеї у винахідників не на зарплаті.
це треба було почати ще 11 років тому.
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17.04.2025 10:51 Ответить
Я так розумію, ви особисто в житті навіть 100 метрів паркану не збудували з сітки-рабіци? Бо якби мали хоча б такий досвід, то розуміли б складність таких масштабних робіт навіть з застосуванням техніки (яку і застосовувати в таких роботах можна дуже обмежено - ага, ямки бурити кожні 10 метрів для бруса - дуже велика допомога) під безперервною загрозою дронів.
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17.04.2025 12:53 Ответить
А з лозы можно и в детском садике наплести матов целую уйму . И вдоль дороги сделать арочное покрытие, правда мертвых с косами никто не отменял.
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17.04.2025 12:59 Ответить
140'000 квадратних метрів на кожні 10 км "коридору", для того, аби по такому "коридору" проїхав якийсь "бушмастер" висотою майже 3 метри і міг розминутись ще з одним "бушмастером".

Не верзіть дурниць. Ніяких "вручне наплели" тут неможливе. Тільки заводська сітка, стандартізовані рейки/брус, стандартізоване кріплення, уніфікований і напіватоматичний процес встановлення, щоб встановлювалось зі швидкістю 100 метрів за годину мінімум.

Для цього поки що машин відповідних (ну, як рельсовкладальна машина в залізничників) - немає. Тобто, така, яка сама риє ями для стовпів, сама їх встановлює у вигляді готової рамки, сама натягує сітку, а оператор тільки з пультом навкруги ходить. От коли з'являться (а це технічно - можливо) - от тоді і ідея "заграє новими кольорами". А поки це - достобіса коштовна і небезпечна ідея.

Я не кажу, що ці "коридори" беззмістовна забавка - вони реально допомагають. Але поки що вони дорогі і в свідомості багатьох - не надто переважають "а краще витратити гроші на РЕБ та на свої дрони".
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17.04.2025 14:12 Ответить
Та кацапам - простительно, у них же моск - пропитый... Да и если лаптеунты не слабаки, кто-то же должен переплюнуть таукитайскую стену...
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17.04.2025 18:56 Ответить
Сітка Рабіца. Карл Рабіц. Багато хто вважає, що сітка отримала назву за його прізвищем, як винахідника.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%86%D0%B0#:~:text=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,-%D0%A6%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%BD%D0%B5&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%96%D0%BC'%D1%8F%D0%BC%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD.
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17.04.2025 13:08 Ответить
я так розумію ви читати не вмієте.
там де ви уявляєте сітку-рабіцу можна використати инший матеріял.
тепер спробуйте наново все уявити.
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17.04.2025 14:02 Ответить
Ви зачепились за матеріал. А я вам кажу про загальну складність будівництва, підтримання в "робочому" стані та використанні.
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17.04.2025 14:05 Ответить
а ви зачепилися за власне бачення світу, ви відмовляєтеся уявити що є люди які розширяють межі світ і там де ви бачите нездоланну проблєму винахідник бачить вирішення.
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17.04.2025 15:05 Ответить
Тю, и на.ер копать, если можно компактно пробурить або вручную, або с помощью стального коня.
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17.04.2025 12:55 Ответить
Згоден, не дешево. Це засмучує. Але мабуть значно більше засмучує підрахунок усього втраченого, особливо життів та здоровʼя людей в логістичних коридорах, незахищених від ударів ворожих дронів.
"Захисні коридори" - новий, невідомий раніше вид оборонних споруд, про які раніше нічого не знали у військово-інженерних вишах. Такі оборонні споруди мабуть необхідно досліджувати, вивчати, проектувати, виготовляти та будувати за всіма правилами військової інженерії.
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17.04.2025 12:58 Ответить
А що там з сухопутним коридором в Крим?(Його можна й без дронів нищити(Чи ета другоє?((
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17.04.2025 10:13 Ответить
Сподіваюсь ЗСУ не відстають від рашистів у перепідготовці, зміні тактиці війни.....
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17.04.2025 10:22 Ответить
****** запальною сумішшю і спалити .
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17.04.2025 10:31 Ответить
Все вже придумано...
Результат роботи українського "дракона":
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17.04.2025 11:21 Ответить
******** керасинам паливать.
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17.04.2025 12:26 Ответить
А до чого тут гас?
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17.04.2025 12:28 Ответить
Так вчи мову, тоді може й почнеш розуміти людей
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17.04.2025 15:17 Ответить
Ну добре, стеж за своїми вівцями, не буду надалі тебе відволікати
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19.04.2025 07:39 Ответить
Я все життя її вчу, а от ти безнадійний. Кацап, чи що?
Спитай у гугла, що за суміш використовують "дракончики", випалюючи твоїх сородичів, і що таке "гас" українською. Подальший лікбез припиняю, нудно з тобою.
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19.04.2025 12:03 Ответить
Закусюй, хлопче, бо до вечора не доживеш 🤣
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20.04.2025 17:39 Ответить
Дарю бисплатно: саляная кислата в помощь. 🤣🤣🤣
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17.04.2025 12:25 Ответить
Завалити декілька стовбурів і як та техніка проїде?
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17.04.2025 13:51 Ответить
 
 