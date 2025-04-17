РФ продолжает обустраивать "антидронные коридоры", маскируя их сетками, - ГПСУ

Российские захватчики продолжают обустраивать "антидронные коридоры" для передвижения техники. Их маскируют сетками.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Полностью уничтожить их достаточно сложно, но враг продолжает обустраивать их на путях к границе - прокладывает маршруты по дорогам и обтягивает их сетками. Это для того, чтобы усложнить нашим воинам, воинам Сил обороны Украины, возможность поражать транспортные средства, которые движутся по этим коридорам", - сказал он.

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Спикер отметил, что задача украинских подразделений заключается в уничтожении как этих средств, так и военнослужащих Российской Федерации, привлеченных к созданию коридоров.

По его словам, пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, в свою очередь, сосредотачиваются на выявлении слабых мест, возможностей проникновения в эти маршруты и уничтожении техники, которая там передвигается, в том числе и той, что представляет угрозу для нашей страны.

"Ведь по этим коридорам движутся не только легковые автомобили, но и бронированная техника или инженерные машины для дальнейшего обустройства подобных маршрутов. Это также одна из целей, которую системно отрабатывают операторы дронов на этом направлении", - добавил Демченко.

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