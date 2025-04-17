Россияне атаковали FPV-дроном авто для доставки воды в Степногорске, - ОВА
В городе Степногорск российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, доставлявший воду в прифронтовые села.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В Степногорске российским FPV-дроном поврежден автомобиль, которым Облводоканал доставляет воду в прифронтовые села", - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.
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