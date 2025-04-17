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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Россияне атаковали FPV-дроном авто для доставки воды в Степногорске, - ОВА

Российский дрон атаковал гражданское авто

В городе Степногорск российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, доставлявший воду в прифронтовые села.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В Степногорске российским FPV-дроном поврежден автомобиль, которым Облводоканал доставляет воду в прифронтовые села", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.

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Автор: 

россия (95515) Запорожская область (3079) fvp-дрон (106) Васильевский район (37) Степногорск (17)


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