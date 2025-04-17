РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4217 посетителей онлайн
Новости Пасха
941 5

Меры безопасности во время Пасхи усилят, возможны выборочные проверки, - Нацполиция

Полиция усилит меры безопасности во время Пасхи

Полиция готова обеспечить правопорядок во время празднования Пасхи. Планируется усилить меры безопасности, патрули будут размещать ближе к местам проведения богослужений, возможно проведение выборочного досмотра вещей граждан.

Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что правоохранители готовы к обеспечению правопорядка вблизи храмов, на улицах и автодорогах.

"Полицейские могут выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан", - подчеркнула Гирдвилис.

Во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа, напомнила она.

"Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", - подытожила пресс-секретарь.

Также читайте: МИД относительно предупреждения от Литвы о более жесткой атаке РФ на Пасху: Считаем это предположениями министра, но украинцы должны быть постоянно готовыми

Автор: 

Пасха (376) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"можливе проведення вибіркового огляду речей громадян" - і документів...)
показать весь комментарий
17.04.2025 11:33 Ответить
в бус и на перевирку!)
показать весь комментарий
17.04.2025 11:41 Ответить
Будуть ковбасу трофеїти
показать весь комментарий
17.04.2025 12:02 Ответить
Поліцейським обов'язково слід нагадати, що таке "поверхневий огляд речей громадян".
А також примусити назубок вивчити статтю 365 ККУ.
показать весь комментарий
17.04.2025 11:50 Ответить
 
 