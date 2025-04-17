Меры безопасности во время Пасхи усилят, возможны выборочные проверки, - Нацполиция

Полиция готова обеспечить правопорядок во время празднования Пасхи. Планируется усилить меры безопасности, патрули будут размещать ближе к местам проведения богослужений, возможно проведение выборочного досмотра вещей граждан.

Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что правоохранители готовы к обеспечению правопорядка вблизи храмов, на улицах и автодорогах.

"Полицейские могут выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан", - подчеркнула Гирдвилис.

Во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа, напомнила она.

"Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", - подытожила пресс-секретарь.

Также читайте: МИД относительно предупреждения от Литвы о более жесткой атаке РФ на Пасху: Считаем это предположениями министра, но украинцы должны быть постоянно готовыми