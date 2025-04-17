Меры безопасности во время Пасхи усилят, возможны выборочные проверки, - Нацполиция
Полиция готова обеспечить правопорядок во время празднования Пасхи. Планируется усилить меры безопасности, патрули будут размещать ближе к местам проведения богослужений, возможно проведение выборочного досмотра вещей граждан.
Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она отметила, что правоохранители готовы к обеспечению правопорядка вблизи храмов, на улицах и автодорогах.
"Полицейские могут выборочно проводить поверхностный осмотр вещей граждан", - подчеркнула Гирдвилис.
Во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа, напомнила она.
"Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", - подытожила пресс-секретарь.
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