Рада приняла закон об адаптивном спорте для людей с инвалидностью и пострадавших от войны

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9485, которым в Украине вводится адаптивный спорт - новое направление в сфере физической культуры для людей с инвалидностью и лиц, получивших травмы в результате войны.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, адаптивный спорт станет отдельным направлением физической активности, предусматривающим участие как военных, так и гражданских лиц с физическими или психологическими ограничениями.

"В нем могут участвовать военные и гражданские, которые получили инвалидность или имеют физические или психологические ограничения", - отметил Гончаренко.

Целью законопроекта является создание условий для активного образа жизни пострадавших лиц и их возвращения к полноценной общественной жизни через двигательную активность.

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