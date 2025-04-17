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Новости Спорт для людей с инвалидностью
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Рада приняла закон об адаптивном спорте для людей с инвалидностью и пострадавших от войны

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9485, которым в Украине вводится адаптивный спорт - новое направление в сфере физической культуры для людей с инвалидностью и лиц, получивших травмы в результате войны.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, адаптивный спорт станет отдельным направлением физической активности, предусматривающим участие как военных, так и гражданских лиц с физическими или психологическими ограничениями.

"В нем могут участвовать военные и гражданские, которые получили инвалидность или имеют физические или психологические ограничения", - отметил Гончаренко.

Целью законопроекта является создание условий для активного образа жизни пострадавших лиц и их возвращения к полноценной общественной жизни через двигательную активность.

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война (1373) ВР (29245) спорт (2429)


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Ну пенсії ж у калік вже прокурорські, лишилося тіко спортом їх охопити.
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17.04.2025 14:28 Ответить
 
 