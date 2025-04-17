Эмир Катара прибыл в Москву: ожидаются переговоры с Путиным по Украине и Ближнему Востоку

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, лидеры планируют провести "серьезный разговор" и подписать ряд соглашений

"Роль Катара в целом сейчас трудно переоценить во многих региональных и даже мировых делах. Катар - наш хороший партнер, российско-катарские отношения развиваются очень динамично, контакты между главами государств достаточно часты", - сказал Песков.

Как отмечается, Катар уже выступал посредником в переговорах между Россией и Украиной, в частности помогая в возвращении похищенных украинских детей.Государственный министр иностранных дел Катара Мохаммед Аль-Хулайфи в комментарии ТАСС отметил, чтопереговоры также будут охватывать ситуацию в Сирии, секторе Газа и сотрудничество в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

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