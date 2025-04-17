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Новости Эмир Катара прибыл в Москву
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Эмир Катара прибыл в Москву: ожидаются переговоры с Путиным по Украине и Ближнему Востоку

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, лидеры планируют провести "серьезный разговор" и подписать ряд соглашений

"Роль Катара в целом сейчас трудно переоценить во многих региональных и даже мировых делах. Катар - наш хороший партнер, российско-катарские отношения развиваются очень динамично, контакты между главами государств достаточно часты", - сказал Песков.

Как отмечается, Катар уже выступал посредником в переговорах между Россией и Украиной, в частности помогая в возвращении похищенных украинских детей.Государственный министр иностранных дел Катара Мохаммед Аль-Хулайфи в комментарии ТАСС отметил, чтопереговоры также будут охватывать ситуацию в Сирии, секторе Газа и сотрудничество в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

Также читайте: Лубинец и глава МИД Катара обсудили возвращение похищенных Россией украинских детей

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Хочуть палестиньску нечисть в Україну заселити на ТОТ
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17.04.2025 14:34 Ответить
а там є офшори? може він Єрмаку готівку привіз? Його ж через генпрокурораство переведуть туди швиденко послом ( він з лієртором Бакановим зараз тренується на отримання юридичного досвіду ) - а проїм й вовка туди підтягнеться...
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17.04.2025 14:36 Ответить
Імператор Ефіопії ще не приїхали
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17.04.2025 14:40 Ответить
Хто ще не приймав участі у перемовах? Чекаю на Гондурас та Ліберію. Ще можна запросити плем'я Мурсі, особливо жінок
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17.04.2025 14:40 Ответить
Вейшнорія! Інфа на 100 %...
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17.04.2025 14:50 Ответить
Емір у курсі, що пуйло підтримував війну у Сірії тільки щоб Катар не будував газопровід у Європу !?
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17.04.2025 14:49 Ответить
В курсі.
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17.04.2025 15:03 Ответить
точно приймаємо з усіх боків, тепер від катару.
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17.04.2025 15:23 Ответить
 
 