Литва продлила национальные санкции против граждан РФ и Беларуси до 2026 года

Сейм Литвы проголосовал за продление действия национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси еще на один год.

Об этом сообщает портал Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Закон поддержали 115 депутатов, один воздержался, голосов против не было.

Санкции предусматривают ограничения по выдаче виз, видов на жительство и статуса электронного резидента. Также вводятся дополнительные проверки граждан РФ при пересечении внешней границы ЕС.

Кроме того, гражданам России запрещено покупать недвижимость в Литве, а импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из РФ и Беларуси ограничивается.

Впрочем, Сейм не поддержал инициативу части консерваторов, которая предусматривала автоматическое аннулирование разрешений на временное проживание для граждан РФ и Беларуси, если они более одного раза за три месяца выезжали в страны-агрессоры.

Как отмечается, национальные санкции были впервые приняты в 2023 году как ответ на агрессивную политику России и Беларуси, и теперь продлены до весны 2026 года.

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