Создана Дорожная карта внедрения минуты молчания для громад
На Международном форуме сплоченности представлена Дорожная карта внедрения минуты молчания для громад.
Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Дорожная карта внедрения минуты молчания - это короткое, но детализированное пособие, нацеленное на то, чтобы помочь громадам правильно коммуницировать чествование погибших от российской агрессии.
Дорожная карта разработана ОО "Вшануй" совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.
"Минута молчания - ритуал благодарности, уважения и памяти. Символическое объединяющее действие, открытое для вовлеченности широкого круга общества и призванное хранить память о российско-украинской войне, борьбе Украины за независимость", - говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, в справочнике приводится подробная пошаговая инструкция для органов местного самоуправления по внедрению минуты молчания, а также законодательное ее обоснование, примеры коммуникации с обществом и медиа.
Кроме того, справочник предлагает готовые решения для различных ситуаций, которые общины могут адаптировать под себя: от алгоритма остановки транспорта во время минуты молчания до видео и аудио сопровождения, которое может транслироваться, и шаблонов готовых текстов, которые могут звучать во время объявления минуты молчания.
Сообщается, что в основу разработки рекомендаций в справочнике лег опыт городов Львов и Винница.
Подробнее ознакомиться с пособием можно по ссылке.
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А взагалі ця хрінь схожа на мокшанські вранішні хвилинки мовчання. Вони там давно вже впровадженні, навіть сюжети в Громадянській обороні та Секретному фронті були..зелені змавпували..зараз залишилось нам під методичку міністерство якесь заснувати..
паттужна, ЗЄля !
просто ввести Хвилину мовчання із її неухильним дотриманням не пробували ?
мокшанія нам не указ.
у нас свої полеглі Воїни, про яких треба пам'ятати та вшановувати
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