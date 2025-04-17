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Создана Дорожная карта внедрения минуты молчания для громад

Дорожная карта внедрения минуты молчания

На Международном форуме сплоченности представлена Дорожная карта внедрения минуты молчания для громад.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Дорожная карта внедрения минуты молчания - это короткое, но детализированное пособие, нацеленное на то, чтобы помочь громадам правильно коммуницировать чествование погибших от российской агрессии.

Дорожная карта разработана ОО "Вшануй" совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.

"Минута молчания - ритуал благодарности, уважения и памяти. Символическое объединяющее действие, открытое для вовлеченности широкого круга общества и призванное хранить память о российско-украинской войне, борьбе Украины за независимость", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В метро Киева ежедневно в 09:00 будут объявлять общенациональную минуту молчания

Как рассказали в министерстве, в справочнике приводится подробная пошаговая инструкция для органов местного самоуправления по внедрению минуты молчания, а также законодательное ее обоснование, примеры коммуникации с обществом и медиа.

Кроме того, справочник предлагает готовые решения для различных ситуаций, которые общины могут адаптировать под себя: от алгоритма остановки транспорта во время минуты молчания до видео и аудио сопровождения, которое может транслироваться, и шаблонов готовых текстов, которые могут звучать во время объявления минуты молчания.

Сообщается, что в основу разработки рекомендаций в справочнике лег опыт городов Львов и Винница.

Читайте: Утвержден перечень мероприятий по проведению ежедневной минуты молчания в Киеве

Подробнее ознакомиться с пособием можно по ссылке.

Автор: 

память (1494) Министерство развития громад и территорий (75)


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Топ комментарии
+11
Цікаво. Скільки грошей вкрали на створенні цієї карти?
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17.04.2025 14:59
+11
А дорожню карту впровадження стратегiчноi заборони за вiйськовi шикування - они не хотят створить, клоуны?
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17.04.2025 15:05
+9
Может лучше наносить по врагу ответные удары и слушать как проходят минуты молчания на мацкве, сызрани, воронеже?
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17.04.2025 15:14
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Цікаво. Скільки грошей вкрали на створенні цієї карти?
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17.04.2025 14:59 Ответить
Випередили)) теж саме подумала..
А взагалі ця хрінь схожа на мокшанські вранішні хвилинки мовчання. Вони там давно вже впровадженні, навіть сюжети в Громадянській обороні та Секретному фронті були..зелені змавпували..зараз залишилось нам під методичку міністерство якесь заснувати..
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17.04.2025 15:05 Ответить
На Міжнародному форумі згуртованості презентовано Дорожню карту...Хвилини мовчання.
паттужна, ЗЄля !

просто ввести Хвилину мовчання із її неухильним дотриманням не пробували ?

мокшанія нам не указ.
у нас свої полеглі Воїни, про яких треба пам'ятати та вшановувати

.
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17.04.2025 15:36 Ответить
А дорожню карту впровадження стратегiчноi заборони за вiйськовi шикування - они не хотят створить, клоуны?
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17.04.2025 15:05 Ответить
Может лучше наносить по врагу ответные удары и слушать как проходят минуты молчания на мацкве, сызрани, воронеже?
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17.04.2025 15:14 Ответить
Вийшли з сільрад міськрад поїблували на тротуарі і пішли з патріотично настроєними дюндєлями далі нічого неробити .
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17.04.2025 15:38 Ответить
Оце потужно. Люди працюють. Презентація, фуршет і @ляді.
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17.04.2025 16:03 Ответить
Кому потрібна ваша показуха.
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17.04.2025 16:45 Ответить
Потужно...
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17.04.2025 16:46 Ответить
Цікаво ,я уявляю ,як будуть зупинятись автомобілі в Києві ,де о 9,00 вони і так стоять в тягнучках.
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17.04.2025 16:47 Ответить
скільки вклали, скільки вклали... ідіотзм: ви порахуйте скліьки грошей ми страчаємо за цю "всього одну хвилиночку стояння" . Я розумію, шо кожному своє, тому він не розуміє цього. Але держава мільонами неодотримує через черговий маразм. Вшановувати треба, але не зупинкою всього
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18.04.2025 11:09 Ответить
 
 