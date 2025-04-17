Создана Дорожная карта внедрения минуты молчания для громад

На Международном форуме сплоченности представлена Дорожная карта внедрения минуты молчания для громад.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Дорожная карта внедрения минуты молчания - это короткое, но детализированное пособие, нацеленное на то, чтобы помочь громадам правильно коммуницировать чествование погибших от российской агрессии.

Дорожная карта разработана ОО "Вшануй" совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.

"Минута молчания - ритуал благодарности, уважения и памяти. Символическое объединяющее действие, открытое для вовлеченности широкого круга общества и призванное хранить память о российско-украинской войне, борьбе Украины за независимость", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в министерстве, в справочнике приводится подробная пошаговая инструкция для органов местного самоуправления по внедрению минуты молчания, а также законодательное ее обоснование, примеры коммуникации с обществом и медиа.

Кроме того, справочник предлагает готовые решения для различных ситуаций, которые общины могут адаптировать под себя: от алгоритма остановки транспорта во время минуты молчания до видео и аудио сопровождения, которое может транслироваться, и шаблонов готовых текстов, которые могут звучать во время объявления минуты молчания.

Сообщается, что в основу разработки рекомендаций в справочнике лег опыт городов Львов и Винница.

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Подробнее ознакомиться с пособием можно по ссылке.