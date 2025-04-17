Била гранатой и угрожала убийством ребенка: на Херсонщине сообщили о подозрении представительнице "ДНР", - Нацполиция

Правоохранители идентифицировали 37-летнюю жительницу Горловки, которая во время оккупации правобережной Херсонщины входила в состав незаконного вооруженного формирования "ДНР" и участвовала в подавлении сопротивления среди местного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДВР Нацполиции.

По данным следствия, 10 августа 2022 года фигурантка совместно с военными РФ провела обыск в частном домовладении в поселке Белозерка. Во время обыска она допрашивала хозяина, била его гранатой по голове и пистолетом по лбу. В дальнейшем угрожала убийством его гражданской жене и малолетним детям, в частности - приставляла пистолет к голове младенца.

После этого мужчину вывезли в застенок в селе Приозерное. В течение 11 суток его удерживалив жестоких условиях - без воды, пищи и средств гигиены, били и морально издевались. Впоследствии заставили записать видео в поддержку вторжения РФ, после чего отпустили.

Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления, совершенные группой лиц). Ей грозит до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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