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Новости Государственная измена
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Била гранатой и угрожала убийством ребенка: на Херсонщине сообщили о подозрении представительнице "ДНР", - Нацполиция

На Херсонщине представительнице

Правоохранители идентифицировали 37-летнюю жительницу Горловки, которая во время оккупации правобережной Херсонщины входила в состав незаконного вооруженного формирования "ДНР" и участвовала в подавлении сопротивления среди местного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДВР Нацполиции.

По данным следствия, 10 августа 2022 года фигурантка совместно с военными РФ провела обыск в частном домовладении в поселке Белозерка. Во время обыска она допрашивала хозяина, била его гранатой по голове и пистолетом по лбу. В дальнейшем угрожала убийством его гражданской жене и малолетним детям, в частности - приставляла пистолет к голове младенца.

После этого мужчину вывезли в застенок в селе Приозерное. В течение 11 суток его удерживалив жестоких условиях - без воды, пищи и средств гигиены, били и морально издевались. Впоследствии заставили записать видео в поддержку вторжения РФ, после чего отпустили.

Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления, совершенные группой лиц). Ей грозит до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Убил военного, планировал покушение на главу ОВА и поджигал авто: в Харькове будут судить агента ФСБ, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Нацполиция (16459) издевательство (149) Херсонская область (4764)


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не тільки ця звирина у жиночому тілі, повинна відповідати за таке , а і той 🤡, хто дав можливість окупувати південь , шоб рашисти змогли , за 6 годин перейти Чонгар !!!
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17.04.2025 15:46 Ответить
Навіщо ццю істоту називати "жінка", на крайняк "самка", порода свинособака
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17.04.2025 16:42 Ответить
Всі хто порушують права людини, викрадають та катують людей,
повинні бути покарані!
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17.04.2025 16:42 Ответить
для чого блюрити лице цієї сволоти нерозумію?
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17.04.2025 18:09 Ответить
Для того ZEбанда і тримала Червінського в сізо, щоб нікому було полювати за такою сволотою як ця колаборантка
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18.04.2025 02:53 Ответить
Дайте їй випити окропу.
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18.04.2025 09:23 Ответить
 
 